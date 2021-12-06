««Извини» за 16 лет тюрьмы» и другие истории невинно осужденных

История невинно осужденного Энтони Бродуотера привлекла внимание всего мира, ведь именно на его имени американская писательница Элис Сиболд заработала миллионы.
Мужчину несправедливо обвинили в изнасиловании автора «Милых костей», после чего он 16 лет провел в тюрьме и добивался оправдания. Ведь ходить с клеймом преступника, пусть и после тюрьмы, никому не хочется.
Несмотря на то, что Бродуотер освободился в 1998 году, оправдательного приговора он добился лишь в конце ноября. Сиболд, сделавшая состояние на этой истории, лишь сухо извинилась и выразила надежду, что семья исцелится от этого.
А может лучше поделиться деньгами? Ведь человека посадили просто за то, что писательница ткнула в него пальцем, хотя сама лицо насильника даже не видела. Увы, это не единственный случай, когда людям приходилось сидеть за деяния, к которым они не имели никакого отношения.
62-летний Кевин Стрикленд провел за решеткой 42 года и вышел только в ноябре этого года. Его посадили ещё в 1978 году за якобы расстрел компании молодых людей. Единственная выжившая Синтия Дуглас в перестрелке опознала в нём преступника.
Двое из реальных убийц утверждали, что Сктрикленд не имел отношения к преступлению. Позже и сама Дуглас осознала свою ошибку, однако мужчине пришлось отсидеть 42 и 50 лет без права на оправдательный приговор. Лишь только в этом году суд посчитал, что доказательств его вины недостаточно.
25-летний Тимоти Коул загремел за решетку в 1985 году по обвинению в изнасиловании одногруппницы. Пострадавшая не видела преступника, но запомнила, что он курил. Молодой парень оказался в числе подозреваемых только за цвет кожи, да и девушка заявила, что это был он.
Коула приговорили к 25 годам тюрьмы, однако через 13 лет он скончался за решеткой от астмы. Реальный же насильник был установлен лишь в 2008 году, но невиновный мужчина уже не нуждался в оправдании.
Гилфордская четверка стала самой известной судебной ошибкой Великобритании и легла в основу фильма «Во имя отца».
В 1974 году четверых 14-летних ирландцев задержали обвинили в серии терактов в лондонских предместьях Гилфорд и Вулич. От смертной казни их спасло только то, что они были несовершеннолетними.
Ребята вышли на свободу лишь в 1989 году, когда им было по 29-30 лет. Позже выяснилось, что тогда, в разгар конфликта в Северной Ирландии, из них выбили признательные показания. Однако официальные извинения им принесли лишь в 2004 году.
В 1948 году просто рабочий Сакае Менда был осужден за двойное убийство священника и его жены. Его не поймали на месте преступления, а просто арестовали, когда он неудачно вышел на улицу из своего дома.
Из него выбивали признания, не давали есть и спать, и в итоге он сознался в том, чего не совершал. Японец 34 года провел в камере смертников, однако ему чудом удалось избежать казни.
В 1979 году адвокаты добились апелляции и выяснили, что у мужчины было железное алиби, о котором на суде решили не упоминать.
В 1944 году 14-летнего Джорджа Стинни приговорили к смертной казни по обвинению в убийстве двух девочек 8 и 11 лет. Случилось это потому, что он был последним, кто видел их живыми.
Следствие прошло рекордно быстро. Полицейские заявили, что мальчик сознался (хотя это не так), суд присяжных за 10 вынес решение и Стинни отправился на электрический стул. Только в 2013 году суд приступил к пересмотру дела, и выяснилось, что мальчик был невиновен. Его полностью оправдали посмертно.
«Граф Монте-Кристо» Александра Дюма известен многим. Однако мало кто знает, что в основу книги легла история сапожника Франсуа Пико. Его упекли в тюрьму на 7 лет, выставив шпионом, выступающим против Наполеона.
Несколько человек написали на него донос за то, что их приятель был влюблен вместе с Пико в одну девушку. Правда, прототип книжного героя наказал всех причастных к его аресту гораздо суровее.
Источник:
- Безумные истории с женских форумов
- Почему в Японии оплакивают отпуска и умирают от переработок
- Хорошие люди, которые доказали, что наш мир не так уж и плох
- Он - женщина! Как женщины выдавали себя за мужчин
- 20+ трогательных кадров из жизни, которые поселят добро в сердце
Понравилось36