««Извини» за 16 лет тюрьмы» и другие истории невинно осужденных

Коула приговорили к 25 годам тюрьмы, однако через 13 лет он скончался за решеткой от астмы. Реальный же насильник был установлен лишь в 2008 году, но невиновный мужчина уже не нуждался в оправдании.

Гилфордская четверка стала самой известной судебной ошибкой Великобритании и легла в основу фильма «Во имя отца».



