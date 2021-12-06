FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4967 постов • 1225 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
««Извини» за 16 лет тюрьмы» и другие истории невинно осужденных

««Извини» за 16 лет тюрьмы» и другие истории невинно осужденных (14 фото)

Автор:
06 декабря 2021 20:10
Сообщество : Истории
Метки: истории   милыен кости   невинно осужденные   тюрьма   чернокожие   
788
14

История невинно осужденного Энтони Бродуотера привлекла внимание всего мира, ведь именно на его имени американская писательница Элис Сиболд заработала миллионы.

Мужчину несправедливо обвинили в изнасиловании автора «Милых костей», после чего он 16 лет провел в тюрьме и добивался оправдания.  Ведь ходить с клеймом преступника, пусть и после тюрьмы, никому не хочется.


×
×

Несмотря на то, что Бродуотер освободился в 1998 году, оправдательного приговора он добился лишь в конце ноября. Сиболд, сделавшая состояние на этой истории, лишь сухо извинилась и выразила надежду, что семья исцелится от этого.


А может лучше поделиться деньгами? Ведь человека посадили просто за то, что писательница ткнула в него пальцем, хотя сама лицо насильника даже не видела. Увы, это не единственный случай, когда людям приходилось сидеть за деяния, к которым они не имели никакого отношения.


62-летний Кевин Стрикленд провел за решеткой 42 года и вышел только в ноябре этого года.  Его посадили ещё в 1978 году за якобы расстрел компании молодых людей. Единственная выжившая Синтия Дуглас в перестрелке опознала в нём преступника.


Двое из реальных убийц утверждали, что Сктрикленд не имел отношения к преступлению. Позже и сама Дуглас осознала свою ошибку, однако мужчине пришлось отсидеть 42 и 50 лет без права на оправдательный приговор. Лишь только в этом году суд посчитал, что доказательств его вины недостаточно.


25-летний Тимоти Коул загремел за решетку в 1985 году по обвинению в изнасиловании одногруппницы. Пострадавшая не видела преступника, но запомнила, что он курил. Молодой парень оказался в числе подозреваемых только за цвет кожи, да и девушка заявила, что это был он.


Коула приговорили к 25 годам тюрьмы, однако через 13 лет он скончался за решеткой от астмы. Реальный же насильник был установлен лишь в 2008 году, но невиновный мужчина уже не нуждался в оправдании.

Гилфордская четверка стала самой известной судебной ошибкой Великобритании и легла в основу фильма «Во имя отца».


В 1974 году  четверых 14-летних ирландцев задержали обвинили в серии терактов в лондонских предместьях Гилфорд и Вулич. От смертной казни их спасло только то, что они были несовершеннолетними.


Ребята вышли на свободу лишь в 1989 году, когда им было по 29-30 лет. Позже выяснилось, что тогда, в разгар конфликта в Северной Ирландии, из них выбили признательные показания. Однако официальные извинения им принесли лишь в 2004 году.


В 1948 году  просто рабочий Сакае Менда был осужден за двойное убийство священника и его жены. Его не поймали на месте преступления, а просто арестовали, когда он неудачно вышел на улицу из своего дома.


Из него выбивали признания, не давали есть и спать, и в итоге он сознался в том, чего не совершал. Японец 34 года провел в камере смертников, однако ему чудом удалось избежать казни.


В 1979 году адвокаты добились апелляции и выяснили, что у мужчины было железное алиби, о котором на суде решили не упоминать.

В 1944 году 14-летнего Джорджа Стинни приговорили к смертной казни по обвинению в убийстве двух девочек 8 и 11 лет. Случилось это потому, что он был последним, кто видел их живыми.


Следствие прошло рекордно быстро. Полицейские заявили, что мальчик сознался (хотя это не так), суд присяжных за 10 вынес решение и Стинни отправился на электрический стул. Только в 2013 году суд приступил к пересмотру дела, и выяснилось, что мальчик был невиновен. Его полностью оправдали посмертно.


«Граф Монте-Кристо» Александра Дюма известен многим.  Однако мало кто знает, что в основу книги легла история сапожника Франсуа Пико. Его упекли в тюрьму на 7 лет, выставив шпионом, выступающим против Наполеона.


Несколько человек написали на него донос за то, что их приятель был влюблен вместе с Пико в одну девушку. Правда, прототип книжного героя наказал всех причастных к его аресту гораздо суровее.

 

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: истории   милыен кости   невинно осужденные   тюрьма   чернокожие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
RALEXXX 48 минут назад
По делу Чикатило несколько человек тоже "сознались" в его преступлениях и были расстреляны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
696k
NAZARETH 16 минут назад
А, что вы хотите? Дерьмократия. Кроме шуток, после просмотра этого фильма (хоть и вымышленного) слезы на глазах...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Кто эти люди? Кто эти люди? "Во всем виноваты негры": британского болельщика приговорили к 14 неделям тюрьмы из-за расизма "Во всем виноваты негры": британского болельщика приговорили к 14 неделям тюрьмы из-за расизма Уилл и Уильям: близнецы, из-за которых в тюрьмах снимают отпечатки пальцев Уилл и Уильям: близнецы, из-за которых в тюрьмах снимают отпечатки пальцев В Панаме "задержали" кота, который пытался пронести наркотики в тюрьму В Панаме "задержали" кота, который пытался пронести наркотики в тюрьму 12 нелепых исков в суд, которые подали тюремные заключенные 12 нелепых исков в суд, которые подали тюремные заключенные Почтальонов 20 лет по ошибке сажали в тюрьму из-за «кривого» ПО Почтальонов 20 лет по ошибке сажали в тюрьму из-за «кривого» ПО
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7870



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 фактов, которые сделают мир интереснее
0
66
30 фактов, которые сделают мир интереснее
Как я нашел авто "небит не крашен" и с идеальной историей
7
81
Как я нашел авто "небит не крашен" и с идеальной историей
Набирающие популярность в сообществах
Шедевры индейского искусства: Туника правителя инков
1
12
Шедевры индейского искусства: Туника правителя инков
10 caмыx красивых наших актрис по мнению американцев
0
45
10 caмыx красивых наших актрис по мнению американцев
Кто эти люди?
Кто эти люди?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
4
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#интересное#СССР#фотографии#аварии#комментарии#приколы#забавно
#Юмор#прикол#картинки#ватермарк#дтп#подборка#вкусно#мемы#как приготовить#зима
#интересно#история#животные#Ynews#кино#Россия#истории#позитив#Рецепт#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться