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Компенсации за мошенничество планируют возложить на банки: что не так с этой инициативой

Компенсации за мошенничество планируют возложить на банки: что не так с этой инициативой (3 фото)

Автор:
06 декабря 2021 17:35
Сообщество : Жить в России
Метки: банки   вклады   компенсация   мошенники   преступление   финансы   хакер   
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Финансовые организации будут возвращать деньги, украденные преступниками? Почему специалисты уверены, что в этом случае пострадают и сами клиенты?
Центральный банк разродился очередной инициативой. На первый взгляд, дельной. Предложено переложить финансовый груз потерь от действий мошенников на сами банки. Во всяком случае, речь идет о выплате некой фиксированной суммы жертвам обмана.

Вот только эксперты не спешат хлопать в ладоши и прославлять авторов «спасительной» идеи. Первый камень преткновения: обязанность пострадавшего заявить в банк о пропавших деньгах не позднее чем на следующий день. А если обнаружили не сразу???
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Второй момент касается самих банков. Если их сотрудники не распознали вовремя «левые» операции, то они будут обязаны (в случае реализации новации ЦБ) компенсировать все потери, а не фиксированную сумму. Для упрощения проверок транзакций банки могут получить право блокировки расходных операций подозрительных клиентов-получателей средств по сомнительным операциям. Срок блокировки предлагается в 5 дней.

Опять же, для обманутых клиентов, вроде бы, благо. Но, отмечает Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков, откуда банкиры будет брать деньки на подобные выплаты? Если из средств банка, то «банкет» окажется явно затратным.
Нам-то что с того, воскликнут многие. Раз банки не могут эффективно защитить наши денежки, пусть и раскошеливаются. Так-то так, но, во-первых, они ведь в прогаре точно не захотят остаться. И «поправят ситуацию», повышая проценты по кредитам, как вариант.

Есть риски и того, что сами клиенты могут пойти на обманные «финты», чтобы улучшить свое финансовое положение за счет банков. Но не все из нас, по счастью, продвинутые хакеры…

Зато хватает наивных и внушаемых людей, которые «добровольно» отдают мошенникам свои кровные. А вот тут уже финансисты умывают руки. По законодательству, действующему на данный момент, банк в таких случаях возвращать украденное не обязан.

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Метки: банки   вклады   компенсация   мошенники   преступление   финансы   хакер   
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49k
doker 2 часа назад
Х. з, но если банк взялся хранить наши деньги и не смог защитить - должен заплатить.
Деньги лежат в банке, банкир ими пользуется, а как жулики со счёта клиента сняли - банкир не причём.
Если банкир не может обеспечить защиту денег клиента, то нафига такой банк?
Верните всё вспять! Людям - наличку, карты - в утиль! Это не сарказм.
Тогда и вклады подорожают.
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6k
Bartello 21 минуту назад
Может стоит ещё перестать кредиты бабушкам и дедушкам по первому звонку выдавать?
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4k
dikijnub Полчаса назад
Я как-то получал новую карту в Сбере: показал паспорт, сотрудница вытащила из какой-то коробки за спиной пачку карточек, перетянутых резинкой и начала в них копаться. Я просто офигел. Смотри все данные с карты сколько хочешь.
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1k
Руслан Полчаса назад
Тут всё в одну кучу. И то, что мошенники взломали/подобрали пароли и без вашего ведома перевели средства на левые счета и факт этот установлен - одна ситуация и тут банк обязан отвечать за сохранность денег. Но хз, сейчас есть та же двухфакторная верификация и я лично с попытками взлома кошельков/Счетов не сталкивался. Другая ситуация, когда вы сами переводите деньги и у банка нет оснований считать, что перевод осуществляется на счета мошенников. Тут правовых коллизий - вагон и маленькая тележка. Вот просто какое основание у банка отменить транзакцию, если всё в рамках закона?
Поверить вам на слово? А если вы захотели кинуть человека у которого вчера, к примеру, купили резину на машину? Перевели 20.000, к примеру, а потом отозвали перевод, сказав, что вы его не совершали. Банк в таком случае должен стукануть в компетентные органы о факте противоправных действий. Да и вас притянуть в качестве потерпевшего. Ну и тот человек, кому вы давеча перевели, тоже прих.уеет, мягко говоря, и вкатит встречную претензию
Короче, такая кутерьма начнётся, что мама, не горюй.
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60k
Опиум для народа 58 минут назад
А компенсации от мошенничества чинуш и власти будут?)))
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13k
Роман 58 минут назад
Кризис, пандемия, реальные доходы катятся вниз, а банки
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24k
Юрьевич Час назад
Я вот тоже не понимаю - почему, скажем в течении получаса-часа нельзя вернуть переведённые средства на другой счёт, если это не оплата услуги которая за эти полчаса-час оказана?
Например, перевели мошеннику деньги или он каким-то образом получил доступ в ваш личный кабинет (может даже в результате вашей же ошибки) и перевёл с вашего счёта деньги. Вы можете, например, в течении часа отменить все операции по переводу и вернуть всё назад. За это время реально дозвониться в банк и решить проблему.
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729
elena Час назад
ну это все равно лучше чем сейчас - сейчас ничего!!
У меня как-то телефон украли, вскрыли пароль экрана (не банковской приложения а именно экран всеобще-то) и много оплат переводом на короткие номера совершили до того момента пока я успела заблокировать!
На мой запрос - а как же пароли банка, лицо, подтверждения все эти , я же пользуясь системой рассчитываю на какую-то защиту?!
Денег не вернули конечно, никто не разбирался.
Так вопрос - я пользуюсь их системой банковской и доверяю ей, и она имеет дыры. Почему я за это отвечаю?!
Просила чтобы мне на карте отключили возможность безакцептного списания любого! Тоже отказ. Сбербанк не может отключить у вас на карте это. А это значит что если вы где-то что-то покупая не увидите галочку какой-то услуги (у меня так случилось на сайте покупки билетов) , то с вас смело сможет безакцептно списать потом в какой-то момент "за подключение премиум статуса" - (а вы и не в курсе что там галочку незаметную не убрали и эта услуга вам вообще не нужна даром!) и потом вообще не докажете - нажимали ли ее или нет, кстати!! просто возьмут как-то утречком и снимут платеж 10 к!!
Безакцептные платежи это вообще история на любителя, мягко говоря - не всем это удобно! но в Сбербанке вы не отключите - с какого хера, спрашивается?! и это даже у них не считается мошенничеством.
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250
Far Seer Час назад
Возможно проблему не решит, но явно усложнит мошенникам жизнь:
- Дать инструментарий каждому пользователю менять лимиты для счетов/карточек: на кол-во операций в день, в час, на сумму за одну транзакцию
- Создать список счетов, куда безопасно переводить деньги (большие интернет-магазины, оплаты коммуналки и т.д.)
- В зависимости от возраста человека, банк при создании счета автоматически устанавливает лимиты. Чем старше человек - те строже лимиты. Например, если человеку 70+ лет, то для непроверенных счетов (значения условны и после анализа статистики можно поменять):
- 1 операция в час
- 3 операции в день
- не более 2000 рублей за одну транзакцию.

Если человеку 30-50 лет, то
- 5 операций в час
- 20 операций в денб
- не более 10 000 рублей за одну транзакцию.

Если человека лимиты не устраивают - то он может или сам поменять их в онлайн-банкинге, или должен позвонить в банк на горячую линию и рассказать, на какой срок он хочет поменять лимит (на один час, на день, на время отпуска, навсегда и т.д.). Если человек может осилить такой алгоритм действий - значит он уже должен представлять, зачем ему это нужно и что он делает. Можно даже развить мысль и что если владелец 70+ хочет поменять лимит с 2000 до (например) 200 000 - ему звонят из банка и предупреждают, чем это может грозить (например, мошенники пытаются что-то сделать). В случае слишком подозрительной смены лимитов можно даже "замораживать" транзакции в течение нескольких дней после слишком подозрительной смены лимита.

Плюсы - для мошенников будет тяжелее обманывать малосведующих людей. Люди будут терять меньше, будет меньше недоверия к банкам
Минусы - дополнительная нагрузка на колл-центры банков, нужно дописать необходимый софт как для интернет-банкинга, так и анализирующий внезапные подозрительные смены лимитов.

Схема, конечно, не обезопасит от мошенников, но, возможно, защитит большее количество людей.
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250
Far Seer Mikhail 12 минут назад
Вопрос с подвохом.
Есть пенсионеры, у которых мало денег на счету, реально мало.
А есть и те (про которых мы читаем посты на фишках периодически), у которых сотни тысяч рублей.

В обоих случаях схема затруднит мошенникам забрать как эти сотни тысяч рублей, так и реально последние средства к существованию.

У кого мало денег - тому стандартных лимитов будет достаточно. У кого денег много, но он их не сильно тратит - тех тоже защитят эти лимиты.
А у кого и денег много, и тратит много - тот может поменять себе лимиты. В этом случае он должен будет отдавать себе отчёт, зачем он это делает (что даёт надежду, что также хватит понимания, когда его попытаются обмануть аферисты
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392
bobobo 2 часа назад
Раз банкиры занервничали, значит дело хорошее.
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4k
livaneth 2 часа назад
Ну жертва же не цыганке на вокзале наличку отдала, А перевела со счета на счёт. Если перевод ошибочный - скомандовала отмену и всех делов.
Если получатель уже успел полученное со счета снять и куда-то припрятать - значит будет сидеть, пока украденные деньги не вернёт.
А вот если банк раздаёт дебетовые карточки всем желающим анонимно - это должно стать проблемой банка.
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20k
kamanch 2 часа назад
С таким же успехом можно обязать всех производителей авто возвращать владельцам стоимость угнанных машин.
Вот только не понятно, при чем тут производители?
Так же, не понятно, при чем тут банки, если народ сам свои деньги отдает.
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262
Альберт Назыров kamanch Час назад
Банки не "производят" деньги, а вот охранник "гаража" несёт мат ответственность за сохранность автомобилей.
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7k
Pillin Alex 2 часа назад
Банки наверное начнут на сутки задерживать любые переводы. Если шума нет и клиент не уведомил о мошенничестве, то переводить. А "быстрый" перевод сделают платным и в цену добавят риски. Хм....
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