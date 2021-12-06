Компенсации за мошенничество планируют возложить на банки: что не так с этой инициативой

Нам-то что с того, воскликнут многие. Раз банки не могут эффективно защитить наши денежки, пусть и раскошеливаются. Так-то так, но, во-первых, они ведь в прогаре точно не захотят остаться. И «поправят ситуацию», повышая проценты по кредитам, как вариант.



Есть риски и того, что сами клиенты могут пойти на обманные «финты», чтобы улучшить свое финансовое положение за счет банков. Но не все из нас, по счастью, продвинутые хакеры…



Зато хватает наивных и внушаемых людей, которые «добровольно» отдают мошенникам свои кровные. А вот тут уже финансисты умывают руки. По законодательству, действующему на данный момент, банк в таких случаях возвращать украденное не обязан.