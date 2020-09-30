Что такое оферта

Предложение руки и сердца — это оферта определенному человеку создать семью с общим имуществом. Предложение товара на витрине — это публичная оферта купить этот товар в этом магазине на конкретных условиях. Договор на образовательные услуги в автошколе — это тоже предложение, можно согласиться с ним (акцептовать) или отказаться.
Виды
Оферты классифицируют по количеству адресатов.
Простая, или непубличная, направляется только одному человеку или компании. Например, студент хочет снять квартиру. Собственник пишет ему в мессенджере: «Квартира будет стоить 40 тысяч в месяц, заезжать можно с 15 марта».
Публичная — предложение для всех сразу.
Все, что лежит на полках в магазине, — публичное предложение купить товары любому, кто пройдет мимо. Именно поэтому на кассе обязаны пробить товар по цене, которая указана на витрине: покупателю предложили товар именно по такой цене и он имеет право заплатить ровно столько, сколько указано на ценнике.
Если на кассе покупатель начинает возмущаться, что товар стоил дешевле, и кассир предлагает не покупать товар, — это незаконно. Ценник — публичное предложение, от которого магазин не может отказаться. Например, если интернет-магазин обычно продает книгу за 600 рублей, а из-за случайного сбоя на странице была указана цена 100 рублей, покупатель имеет право забрать книгу именно за 100 рублей.
Простая, или непубличная, направляется только одному человеку или компании. Например, студент хочет снять квартиру. Собственник пишет ему в мессенджере: «Квартира будет стоить 40 тысяч в месяц, заезжать можно с 15 марта».
Публичная — предложение для всех сразу.
Все, что лежит на полках в магазине, — публичное предложение купить товары любому, кто пройдет мимо. Именно поэтому на кассе обязаны пробить товар по цене, которая указана на витрине: покупателю предложили товар именно по такой цене и он имеет право заплатить ровно столько, сколько указано на ценнике.
Если на кассе покупатель начинает возмущаться, что товар стоил дешевле, и кассир предлагает не покупать товар, — это незаконно. Ценник — публичное предложение, от которого магазин не может отказаться. Например, если интернет-магазин обычно продает книгу за 600 рублей, а из-за случайного сбоя на странице была указана цена 100 рублей, покупатель имеет право забрать книгу именно за 100 рублей.
«Не является публичной офертой» — что это значит
Сама по себе фраза не значит ничего. Эта фраза не отменит для ее автора обязанности продать товар по рекламируемой цене, как и не обяжет автора рекламы продавать что-то, если в рекламе нет всех условий. Так говорят суды.
Публичная оферта будет предложением заключить договор, если в ней указаны все условия этого договора. Для каждого договора они разные. Например, реклама «Каждое утро бургеры по 99 рублей» — публичное предложение, потому что сеть быстрого питания готова продавать большое количество одинаковых бургеров. Но реклама «Продаем гаражи за миллион рублей» публичным предложением не является — для договора купли-продажи недвижимости обязательно указание конкретного объекта.
Публичная оферта будет предложением заключить договор, если в ней указаны все условия этого договора. Для каждого договора они разные. Например, реклама «Каждое утро бургеры по 99 рублей» — публичное предложение, потому что сеть быстрого питания готова продавать большое количество одинаковых бургеров. Но реклама «Продаем гаражи за миллион рублей» публичным предложением не является — для договора купли-продажи недвижимости обязательно указание конкретного объекта.
Отличия от договора
Оферта — это предложение договориться, а договор — уже результат переговоров.
Оферта отражает позицию одного человека или одной компании и до ее принятия кем-то не создает никаких забот. Разве что надо быть готовым выполнить ее условия. Договор — это уже соглашение двух или нескольких сторон о взаимных правах и обязанностях: каждая сторона должна будет что-то сделать.
Оферта отражает позицию одного человека или одной компании и до ее принятия кем-то не создает никаких забот. Разве что надо быть готовым выполнить ее условия. Договор — это уже соглашение двух или нескольких сторон о взаимных правах и обязанностях: каждая сторона должна будет что-то сделать.
Договор оферты — что это
На сайтах можно встретить конструкции «договор оферты» и «договор-оферта». Они ошибочные по существу, потому что смешивают разные понятия. Оферта — буквально дверь в договор, поэтому, скорее всего, перед вами просто предложение и вы вправе принять его условия или отказаться.
Как создать оферту и можно ли ее заключить
Чтобы создать оферту, нужно предложить кому-то конкретные условия будущего договора. Гражданский кодекс РФ не говорит, что такое предложение обязательно должно быть письменным. Например, уличный мастер по ремонту обуви может на словах предложить замену набойки за 300 рублей — это устная оферта. Но если будущие отношения сторон подразумевают письменный договор, то и предложение заключить его должно быть письменным.
Из-за путаницы в терминах возникают странные вопросы, например «Как заключить оферту?». Заключают договоры, а оферту создает один человек.
Из-за путаницы в терминах возникают странные вопросы, например «Как заключить оферту?». Заключают договоры, а оферту создает один человек.
Как заполнить
Письменная оферта — это краткий или полноценный договор. Какой бы длины ни был документ, в нем должно быть четко указано, что вы предлагаете покупателю или клиенту и что хотите получить взамен. Например, «месяц английского за 4000 рублей» — это реклама образовательных услуг, а «английский с носителем языка, 8 групповых занятий в месяц за 4000 рублей» — уже публичная оферта на оказание образовательных услуг.
Что такое акцепт
Акцепт — это абсолютное согласие на полученное предложение.
Если абсолютного согласия нет, потребитель может поискать более подходящий вариант или начать переговоры. «Я готов сдать вам эту комнату за 10 тысяч рублей в месяц» — это оферта. «Хорошо, держите деньги» — это акцепт. «Давайте я буду платить вам 7 тысяч, а еще давать уроки игры на скрипке раз в неделю?» — это встречное предложение и начало переговоров.
Акцептовать оферту можно подписью под договором или своими действиями. Например, договоры на медицинские процедуры — типовые, а их акцепт — это подпись. Момент передачи денег за покупки в магазине — тоже акцепт в виде конклюдентных действий (в знак согласия с предложенными условиями покупки).
Что такое акцепт
Акцепт — это абсолютное согласие на полученное предложение.
Если абсолютного согласия нет, потребитель может поискать более подходящий вариант или начать переговоры. «Я готов сдать вам эту комнату за 10 тысяч рублей в месяц» — это оферта. «Хорошо, держите деньги» — это акцепт. «Давайте я буду платить вам 7 тысяч, а еще давать уроки игры на скрипке раз в неделю?» — это встречное предложение и начало переговоров.
Акцептовать оферту можно подписью под договором или своими действиями. Например, договоры на медицинские процедуры — типовые, а их акцепт — это подпись. Момент передачи денег за покупки в магазине — тоже акцепт в виде конклюдентных действий (в знак согласия с предложенными условиями покупки).
Как отказаться и можно ли расторгнуть
Все, кроме монополистов, свободны в заключении договора. Поэтому тот, кому поступило предложение, вправе отказаться от него: не выходить замуж или не покупать вещь. Для автора предложения ситуация сложнее: отказаться от оферты он может только сразу.
Если оферта публичная — товар лежит на полках, кредит предлагается с баннера, — продавец может изменить условия только для всех сразу: заменить ценники, снять баннер или убрать товар на склад.
Когда товар лежит на полке, любой человек может его купить в любых количествах, отказать ему нельзя и изменить цену прямо на кассе тоже. Если покупатель уже несет вещь на кассу, он купит ее по той цене, которую увидел. Если покупатель стоял у полки и на его глазах цена выросла в два раза, будет действовать новая цена.
Так и с договором: «Держите наш стандартный договор, мы обучаем на таких условиях, почитайте дома и подпишите, если согласны». На следующий день цена может вырасти для всех новых студентов, но не для того, кому уже сделали определенное предложение.
Особая категория — коммунальщики. Цены на газ и электричество устанавливаются на государственном уровне. То есть монополисты не могут сами изменить условия оферты — поднять цены или перестать продавать энергоресурсы.
С непубличной офертой ситуация похожая. Отозвать ее можно до или в то же время, как она получена адресатом. Например, отказаться от предложения можно так: «Я сдам вам эту квартиру. Хотя нет, не сдам, сам жить буду».
Если оферта не отозвана вовремя, расторгать в будущем придется уже договор. «Расторгнуть» саму оферту нельзя.
Если оферта публичная — товар лежит на полках, кредит предлагается с баннера, — продавец может изменить условия только для всех сразу: заменить ценники, снять баннер или убрать товар на склад.
Когда товар лежит на полке, любой человек может его купить в любых количествах, отказать ему нельзя и изменить цену прямо на кассе тоже. Если покупатель уже несет вещь на кассу, он купит ее по той цене, которую увидел. Если покупатель стоял у полки и на его глазах цена выросла в два раза, будет действовать новая цена.
Так и с договором: «Держите наш стандартный договор, мы обучаем на таких условиях, почитайте дома и подпишите, если согласны». На следующий день цена может вырасти для всех новых студентов, но не для того, кому уже сделали определенное предложение.
Особая категория — коммунальщики. Цены на газ и электричество устанавливаются на государственном уровне. То есть монополисты не могут сами изменить условия оферты — поднять цены или перестать продавать энергоресурсы.
С непубличной офертой ситуация похожая. Отозвать ее можно до или в то же время, как она получена адресатом. Например, отказаться от предложения можно так: «Я сдам вам эту квартиру. Хотя нет, не сдам, сам жить буду».
Если оферта не отозвана вовремя, расторгать в будущем придется уже договор. «Расторгнуть» саму оферту нельзя.
Счет-оферта
Если оферта — это предложение договориться, то счет — предложение заплатить за вещи или услуги.
Счет-оферта — это продолжение ценников или прайс-листа. Стороны могут обойтись без подписания отдельного договора, подразумевая существование единого публичного договора для всех покупателей. Например, в строительном магазине покупателю не обязательно ходить вокруг стеллажей с гвоздями и шурупами — он просит посчитать ему стоимость 10 кг гвоздей и 5 стамесок, а магазин выставляет покупателю счет-оферту. Если покупателя устраивают цены, он оплачивает счет и забирает подготовленный товар.
Счет-оферта — это продолжение ценников или прайс-листа. Стороны могут обойтись без подписания отдельного договора, подразумевая существование единого публичного договора для всех покупателей. Например, в строительном магазине покупателю не обязательно ходить вокруг стеллажей с гвоздями и шурупами — он просит посчитать ему стоимость 10 кг гвоздей и 5 стамесок, а магазин выставляет покупателю счет-оферту. Если покупателя устраивают цены, он оплачивает счет и забирает подготовленный товар.
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