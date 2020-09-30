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Сообщество Банки и финансы 57 постов • 53 подписчика подписаться
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Что такое оферта

Что такое оферта (3 фото)

Автор:
30 сентября 2020 09:27
Сообщество : Банки и финансы
Метки: банки   договор   интересно   оферта   финансы   фото   что это значит   
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Предложение руки и сердца — это оферта определенному человеку создать семью с общим имуществом. Предложение товара на витрине — это публичная оферта купить этот товар в этом магазине на конкретных условиях. Договор на образовательные услуги в автошколе — это тоже предложение, можно согласиться с ним (акцептовать) или отказаться.

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Метки: банки   договор   интересно   оферта   финансы   фото   что это значит   
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28k
Korolev 2 часа назад
Спасибо! Познавательно...
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537
jug 46 минут назад
А бывает еще омерта. Вот только означает совсем другое.
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11k
gavrosh 2 часа назад
Понапридумают всякой хрени, даже не придумают, а у других передерут. Разбирайся потом что имели ввиду.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Да пишите уже правильно, по рашшински: оффер это. От английского offer. Если байер поимеет сатисфакцию от прайс-листа селлера, то публичный оффер закончится дилом и байер байнет мерчандайз.
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