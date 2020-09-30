Что такое оферта

Все, кроме монополистов, свободны в заключении договора. Поэтому тот, кому поступило предложение, вправе отказаться от него: не выходить замуж или не покупать вещь. Для автора предложения ситуация сложнее: отказаться от оферты он может только сразу.







Если оферта публичная — товар лежит на полках, кредит предлагается с баннера, — продавец может изменить условия только для всех сразу: заменить ценники, снять баннер или убрать товар на склад.



Когда товар лежит на полке, любой человек может его купить в любых количествах, отказать ему нельзя и изменить цену прямо на кассе тоже. Если покупатель уже несет вещь на кассу, он купит ее по той цене, которую увидел. Если покупатель стоял у полки и на его глазах цена выросла в два раза, будет действовать новая цена.



Так и с договором: «Держите наш стандартный договор, мы обучаем на таких условиях, почитайте дома и подпишите, если согласны». На следующий день цена может вырасти для всех новых студентов, но не для того, кому уже сделали определенное предложение.



Особая категория — коммунальщики. Цены на газ и электричество устанавливаются на государственном уровне. То есть монополисты не могут сами изменить условия оферты — поднять цены или перестать продавать энергоресурсы.



С непубличной офертой ситуация похожая. Отозвать ее можно до или в то же время, как она получена адресатом. Например, отказаться от предложения можно так: «Я сдам вам эту квартиру. Хотя нет, не сдам, сам жить буду».



Если оферта не отозвана вовремя, расторгать в будущем придется уже договор. «Расторгнуть» саму оферту нельзя.