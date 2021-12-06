Австралийские собаки обогащаются на ловле чаек

Сиднейский оперный театр, в свою очередь, сообщил, что эта инициатива оказалась «ошеломляющей» и позволила удерживать птиц подальше от посетителей. «Результаты были невероятно положительными: чайки держались на расстоянии, когда поблизости присутствовали собаки, - говорится в сообщении. - Благодаря этому значительно сократилось количество замененных блюд в ресторанах и кафе, повысилось качество обслуживания клиентов и их безопасность. Патрульные собаки в виде чаек проходят специальную подготовку и, как правило, работают ежедневно, в обеденное время и ранние вечера. Их постоянно сопровождает опытный кинолог».

В настоящее время расходы равномерно распределяются между Opera House и близлежащими популярными заведениями Opera Bar и Opera Kitchen. Каждая собака - помесь келпи и бордер-колли - может работать смену до четырех часов в день, патрулируя территорию в поисках чаек. Собаки быстро завоевали популярность среди посетителей и туристов, и к тому же оказались успешнее в борьбе с птицами-вредителями, чем испытанные ранее механические ястребы и крышки для еды.