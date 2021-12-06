Австралийские собаки обогащаются на ловле чаек

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Пара собак будет получать зарплату в $200 000 долларов в год за то, чтобы отгонять чаек от окрестностей Сиднейской оперы и многочисленных ресторанчиков на набережной рядом со знаменитым зданием. Компания Mad Dogs And Englishmen, специализирующаяся на дрессировке собак, уже получила государственный контракт и подготовила к работе несколько смен хвостатых сторожей.
Пара собак получила работу в Сиднейской гавани с зарплатой $200 000 в год, которые выплачивает им правительство Нового Южного Уэльса. Нового Южного Уэльса. Свит Хоуп и Пеппа входят в группу собак, которым предстоит отрабатывать свой контракт, отгоняя надоедливых чаек от посетителей Оперного театра и кафешек на соседней с ним набережной.
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Компания по дрессировке собак Mad Dogs And Englishmen впервые получила необычный запрос от правительства штата в 2018 году. Теперь у нее есть 13 уже собак, которые патрулируют набережную.
«Эта проблема существовала с тех пор, как был построен Оперный театр, и никто не мог ничего поделать, - говорит Джеймс Уэбб, владелец компании по дрессировке собак. - А теперь все просто: мы им даем команду, и они бегут, прыгают на стену и лают на чаек, а чайки улетают».
«Эта проблема существовала с тех пор, как был построен Оперный театр, и никто не мог ничего поделать, - говорит Джеймс Уэбб, владелец компании по дрессировке собак. - А теперь все просто: мы им даем команду, и они бегут, прыгают на стену и лают на чаек, а чайки улетают».
Впрочем, идея понравилась не всем. Представитель оппозиции в парламенте Уолт Секорд резко раскритиковал наём собак, заявив, что налогоплательщики не должны оплачивать счета за оперных посетителей, «поедающих моллюсков». «Это просто смехотворно, что правительство штата тратит кучу денег на собаку, чтобы отогнать чаек, ворующих чипсы, ради благополучия богачей и частных бизнесменов? - спрашивает он. - Почему налогоплательщики Нового Южного Уэльса субсидируют любителей оперы, поедающих моллюсков, потягивающих шардоне и одетых в смокинги?»
Сиднейский оперный театр, в свою очередь, сообщил, что эта инициатива оказалась «ошеломляющей» и позволила удерживать птиц подальше от посетителей. «Результаты были невероятно положительными: чайки держались на расстоянии, когда поблизости присутствовали собаки, - говорится в сообщении. - Благодаря этому значительно сократилось количество замененных блюд в ресторанах и кафе, повысилось качество обслуживания клиентов и их безопасность. Патрульные собаки в виде чаек проходят специальную подготовку и, как правило, работают ежедневно, в обеденное время и ранние вечера. Их постоянно сопровождает опытный кинолог».
В настоящее время расходы равномерно распределяются между Opera House и близлежащими популярными заведениями Opera Bar и Opera Kitchen. Каждая собака - помесь келпи и бордер-колли - может работать смену до четырех часов в день, патрулируя территорию в поисках чаек. Собаки быстро завоевали популярность среди посетителей и туристов, и к тому же оказались успешнее в борьбе с птицами-вредителями, чем испытанные ранее механические ястребы и крышки для еды.
В настоящее время расходы равномерно распределяются между Opera House и близлежащими популярными заведениями Opera Bar и Opera Kitchen. Каждая собака - помесь келпи и бордер-колли - может работать смену до четырех часов в день, патрулируя территорию в поисках чаек. Собаки быстро завоевали популярность среди посетителей и туристов, и к тому же оказались успешнее в борьбе с птицами-вредителями, чем испытанные ранее механические ястребы и крышки для еды.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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