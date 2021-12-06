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Австралийские собаки обогащаются на ловле чаек

Австралийские собаки обогащаются на ловле чаек (5 фото)

Автор:
06 декабря 2021 12:07
Сообщество : Животные
Метки: животные   необычно   охрана   сидней   сиднейская опера   служба по контракту   собаки   чайки   
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Пара собак будет получать зарплату в $200 000 долларов в год за то, чтобы отгонять чаек от окрестностей Сиднейской оперы и многочисленных ресторанчиков на набережной рядом со знаменитым зданием. Компания Mad Dogs And Englishmen, специализирующаяся на дрессировке собак, уже получила государственный контракт и подготовила к работе несколько смен хвостатых сторожей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   необычно   охрана   сидней   сиднейская опера   служба по контракту   собаки   чайки   
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Anthonyus 7 минут назад
"...Патрульные собаки в виде чаек..." ?
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