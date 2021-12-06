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"Будем посыпать снегом и расчищать": Кличко придумал гениальный способ борьбы со льдом

"Будем посыпать снегом и расчищать": Кличко придумал гениальный способ борьбы со льдом (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2021 09:05
Сообщество : Юмор
Метки: Ynews   Оговорка   Юмор   видео   киев   кличко   прикол   фото   
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Мэр Киева Виталий Кличко снова оговорился, рассказывая о борьбе с гололёдом в Киеве. По его мнению, лёд лучше всего посыпать снегом, который после надо счищать.

Мэр столицы пополнил коллекцию своих ляпов и даже не заметил этого. В эфире телеканала "Київ" он рассказал, как дорожные службы будут бороться с обледенением дорог. По его словам, коммунальные службы столицы уже готовятся круглосуточно бороться с гололедом, вот правда не совсем обычным способом, сообщает «Фокус».

"Всегда, когда снег, у нас Киев — сплошная корка. Все службы предупреждены, будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро, ночью, днем. То есть, все подготовлены, ждем", — заявил Виталий Кличко.

Вероятно Кличко имел ввиду, что на дорогах будут рассыпать песок или реагенты. Мэр не заметил своей оговорки и продолжил, как ни в чём не бывало.

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Метки: Ynews   Оговорка   Юмор   видео   киев   кличко   прикол   фото   
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12  комментариев
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144
Иванов Петров Сидоров Час назад
Этому боксеру все мозги отбили.
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11k
Graf_Dracula 16 минут назад
Давненько его не было, и Псаки не хватает всем. Хмдаааа, потрепала пандемия всех. Надеюсь это первые знаки возвращения на нормальное русло. Все соскучились.
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5k
ZmeyUA Полчаса назад
Ржём, а что остается. Его снова понаехавшие рагули выберут "тому що патрыотычный"!
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4k
Джордж. Вашингтон. 45 минут назад
Посыпем лед снегом и пусть готовится к земле
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2k
Frank Borman Час назад
"Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день и бороться со льдом. Наоборот, очень даже немногие могут его сделать." - из собрания "Полное собрание перлов Виталика", том 27, стр 543.
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8k
Ivan Час назад
"Будем посыпать снегом и расчищать": Кличко придумал гениальный способ борьбы со льдомПосмотреть
"Будем посыпать снегом и расчищать": Кличко придумал гениальный способ борьбы со льдом
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55k
Dominus Час назад
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41k
dima423 Час назад
кличко та еще корка ходячая))
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2k
Алекс Час назад
ну хоть не выходит из амплуа клоуна. с завидным постоянством. так держать. без него будет скучно, а тут опять настроение поднял)))))
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25k
Батончик с маком Час назад
Интересно,хохлы хоть понимают что ими руководят клоуны и люди с отбитыми мозгами
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360
Киса Кацман Батончик с маком 51 минуту назад
Они сами такие ... Поэтому, для них всё норм
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