"Будем посыпать снегом и расчищать": Кличко придумал гениальный способ борьбы со льдом

Мэр Киева Виталий Кличко снова оговорился, рассказывая о борьбе с гололёдом в Киеве. По его мнению, лёд лучше всего посыпать снегом, который после надо счищать.
Мэр столицы пополнил коллекцию своих ляпов и даже не заметил этого. В эфире телеканала "Київ" он рассказал, как дорожные службы будут бороться с обледенением дорог. По его словам, коммунальные службы столицы уже готовятся круглосуточно бороться с гололедом, вот правда не совсем обычным способом, сообщает «Фокус».
"Всегда, когда снег, у нас Киев — сплошная корка. Все службы предупреждены, будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро, ночью, днем. То есть, все подготовлены, ждем", — заявил Виталий Кличко.
Вероятно Кличко имел ввиду, что на дорогах будут рассыпать песок или реагенты. Мэр не заметил своей оговорки и продолжил, как ни в чём не бывало.
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