"Будем посыпать снегом и расчищать": Кличко придумал гениальный способ борьбы со льдом

Мэр столицы пополнил коллекцию своих ляпов и даже не заметил этого. В эфире телеканала "Київ" он рассказал, как дорожные службы будут бороться с обледенением дорог. По его словам, коммунальные службы столицы уже готовятся круглосуточно бороться с гололедом, вот правда не совсем обычным способом, сообщает «Фокус».

"Всегда, когда снег, у нас Киев — сплошная корка. Все службы предупреждены, будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро, ночью, днем. То есть, все подготовлены, ждем", — заявил Виталий Кличко.