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Интересные фотографии известных в СССР людей!

Интересные фотографии известных в СССР людей! (25 фото)

Автор:
05 декабря 2021 21:30
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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25
Старые фотографии обладают какой-то особой энергетикой, которую невозможно передать словами, и это интересно смотреть их в наше время.
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Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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Vacony 2 часа назад
на фото с Владимир Шаинский - на передней парте не Коля Герасимов сидит ?
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