Интересные фотографии известных в СССР людей!

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Старые фотографии обладают какой-то особой энергетикой, которую невозможно передать словами, и это интересно смотреть их в наше время.
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8.
Андрей Миронов и Наталья Гурзо на озвучивании фильма «Приключения итальянцев в России», 1973 год.
10.
Главный режиссер Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе беседует с артистом столичного театра им. Вахтангова Владимиром Этушем, 13 июня 1986 года.
14.
Актер Иван Лапиков и певец Юрий Антонов во время съемок фильма Александра Косарева «Прежде, чем расстаться».
18.
Георгий Бурков в спектакле театра имени Станиславского "Записки сумасшедшего" по одноименной повести Николая Гоголя, 1968 год.
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Метки: СССР интересно люди страна фотографии
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