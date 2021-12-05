"Я тебя порву": диджей записал трек "Елена, алё", но яжклиентке он не понравился

Некоторые тиктокеры из кожи вон лезут, чтобы получить хоть толику славы, которая внезапно свалилась на голову охамевшей мадам. Женщина решила, что мастер маникюра спит и видит, чтобы поработать с ее ногтями за несколько часов до нового года. Когда она узнала, что это не так, сильно возмутилась.

Вопли мадам в виде голосовых сообщений мастер выложила в Сети, и для кого-то они стали материалом для творчества. Встречайте! DJ padillion и его новый трек!