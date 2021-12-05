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"Я тебя порву": диджей записал трек "Елена, алё", но яжклиентке он не понравился

"Я тебя порву": диджей записал трек "Елена, алё", но яжклиентке он не понравился (1 фото + 2 видео)

Автор:
05 декабря 2021 18:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: але елена   видео   клиенты   маникюр   мем   сфера обслуживания   трек   яжклиентка   
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Совсем недавно в соцсетях появилась аудиозапись, в которой несостоявшаяся клиентка, грязно ругаясь, и на повышенных тонах объясняла, что думает о мастере маникюра, отказавшегося обслуживать ее 31 декабря. DJ padillion наложил эти дикие вопли на современный бит - получился новый трек "Елена, алё!" Даже удивительно, почему женщина его не оценила. Круто же!

Некоторые тиктокеры из кожи вон лезут, чтобы получить хоть толику славы, которая внезапно свалилась на голову охамевшей мадам. Женщина решила, что мастер маникюра спит и видит, чтобы поработать с ее ногтями за несколько часов до нового года. Когда она узнала, что это не так, сильно возмутилась.


Вопли мадам в виде голосовых сообщений мастер выложила в Сети, и для кого-то они стали материалом для творчества. Встречайте! DJ padillion и его новый трек!

Почему-то эта композиция совсем не понравилась недовольной клиентке. В привычной для себя манере она сообщила диджею все, что о нем думает, пообещала засудить, а в конце аудиосообщений практически перешла на истерику.


В соцсетях гадают: станут ли новые аудио еще одним треком или диджей испугается грозной мадам. Кстати, мастеру маникюра клиентка тоже угрожала, хотя могла бы гордиться (сарказм). Как считаете, уважаемые фишкяне, сможет ли грязно ругающаяся хабалка наказать тех, кто обнародовал аудиозаписи?

Источник:

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Метки: але елена   видео   клиенты   маникюр   мем   сфера обслуживания   трек   яжклиентка   
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1k
Fiverknot Час назад
Она так скоро не на трек, а на оперу с симфоническим оркестром наговорит, если не остановится.
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2k
sedoisever 8 минут назад
В суд она хочет? Ну, хапнет штраф по встречному иску за оскорбление. И какого хрена кто-то должен спрашивать у неё разрешение на то, чтобы выложить СВОЙ входящий звонок?
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430
Mr White Man Полчаса назад
запоздалый климакс ?
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3k
Дмитрий 36 минут назад
Кто то верит, что и то и это не постанова?
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−42
User_1843265 38 минут назад
Колхоз рулит
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22k
Bar0 39 минут назад
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1k
Sandmännchen (DDR) 42 минуты назад
Это дно отмороженного 3,14здища. Полный relax!
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625
Снежный Барс 48 минут назад
Эх, мэдам, да когда же вы поймёте, что здесь вам не базарная площадь...
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68k
Macяня 49 минут назад
несколько лет назад у меня такая же ТП жила через стенку)) Я в жизни своей не слышала такого лексикона и таких децибел... Пришлось сменить квартиру, но забыть ЭТО не могу до сих пор))))
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125
Али 53 минуты назад
Было бы интересно узнать чем закончится эта эпическая сага.
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10k
vvv 59 минут назад
Классическая сучка иопнутая.
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150
ManA108 vvv 7 минут назад
Не е.б.у.т. вот и все дела.
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146
Кристофер Робин Час назад
Почему то мне кажется, исполнительница трека страдает от излишнего веса, вернее страдает не сама она, а реакция опоры на ее вес..
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35k
Антон Час назад
Что-то я уже не верю что это правда. Таких долдоебок как эта ТП просто не бывает! Или она просто фееричная, уникальная ТП.
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13k
* Час назад
У кого проблемы с контактом...
Ссылка youtu.be


А вообще, шутка немного затянулась :-)
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37k
Лесли 🥰 Час назад
Ахахаха класс
ну шо такое никому её пиз*дища не нужна. Ведь предлагает всем
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