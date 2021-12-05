"Я тебя порву": диджей записал трек "Елена, алё", но яжклиентке он не понравился

Совсем недавно в соцсетях появилась аудиозапись, в которой несостоявшаяся клиентка, грязно ругаясь, и на повышенных тонах объясняла, что думает о мастере маникюра, отказавшегося обслуживать ее 31 декабря. DJ padillion наложил эти дикие вопли на современный бит - получился новый трек "Елена, алё!" Даже удивительно, почему женщина его не оценила. Круто же!
Некоторые тиктокеры из кожи вон лезут, чтобы получить хоть толику славы, которая внезапно свалилась на голову охамевшей мадам. Женщина решила, что мастер маникюра спит и видит, чтобы поработать с ее ногтями за несколько часов до нового года. Когда она узнала, что это не так, сильно возмутилась.
Вопли мадам в виде голосовых сообщений мастер выложила в Сети, и для кого-то они стали материалом для творчества. Встречайте! DJ padillion и его новый трек!
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Почему-то эта композиция совсем не понравилась недовольной клиентке. В привычной для себя манере она сообщила диджею все, что о нем думает, пообещала засудить, а в конце аудиосообщений практически перешла на истерику.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика! Много ненормативной лексики
Источник:
В соцсетях гадают: станут ли новые аудио еще одним треком или диджей испугается грозной мадам. Кстати, мастеру маникюра клиентка тоже угрожала, хотя могла бы гордиться (сарказм). Как считаете, уважаемые фишкяне, сможет ли грязно ругающаяся хабалка наказать тех, кто обнародовал аудиозаписи?
Источник:
- "Я твой ж***а где поймаю - там трахну": таксист угрожал изнасиловать клиентку из-за отмены заказа
- Как на самом деле выглядит "укуренный парень", чье фото стало мемом в 2011 году
- "Наращивай мне ресницы, мразь!": клиентка опоздала в салон красоты и закатила истерику
- Невозмутимый посетитель американского бара проигнорировал вооруженного грабителя
- Поругавшаяся с сотрудницей Макдоналдс женщина поймала своим лицом блендер
Понравилось41
А вообще, шутка немного затянулась :-)