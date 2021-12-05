FISHKINET
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака Фотограф и модели: 40 лет спустя Фотограф и модели: 40 лет спустя 20 ситуаций, в которых спасет только чувство юмора 20 ситуаций, в которых спасет только чувство юмора Интересные, странные и необычные исторические факты Интересные, странные и необычные исторические факты Уэлен – самый восточный населённый пункт России и Евразии Уэлен – самый восточный населённый пункт России и Евразии Ещё одного российского рэпера оштрафовали за пропаганду наркотиков Ещё одного российского рэпера оштрафовали за пропаганду наркотиков Голомянка: 70% рыбы в Байкале — вот эти «красавцы», целиком состоящие из жира и костей Голомянка: 70% рыбы в Байкале — вот эти «красавцы», целиком... Вдали от цивилизации: как выглядит жилье в Заполярье Вдали от цивилизации: как выглядит жилье в Заполярье Было ваше, стало наше Было ваше, стало наше Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Интернет-знатоки рассказали людям об их любопытных находках Интернет-знатоки рассказали людям об их любопытных находках Почему во Франции до сих пор не отменен налог на окна? Почему во Франции до сих пор не отменен налог на окна? Три гиганта рухнули. Но Россия обязана стоять, вопреки всему? Три гиганта рухнули. Но Россия обязана стоять, вопреки всему? В Дагестане водитель без прав прокатил сотрудника ДПС на капоте В Дагестане водитель без прав прокатил сотрудника ДПС на капоте Смешные приколы в воскресенье Смешные приколы в воскресенье 18 ярких афиш из Ганы, которые рекламируют фильмы 18 ярких афиш из Ганы, которые рекламируют фильмы Почему мультфильм "Мартынко" четыре года не показывали по ТВ. А всему виной Горбачев Почему мультфильм "Мартынко" четыре года не показывали по ТВ. А...
Тут всё моё, и мы оттуда родом

Тут всё моё, и мы оттуда родом (1 фото + 2 видео)

Автор:
05 декабря 2021 14:54
Метки: СССР   Советский союз   родина   
196
1
2

Есть древняя индийская притча о слепых, пытавшихся узнать, что такое слон.

Каждый из них ощупал какую-то одну часть и, на основании этих впечатлений, составил своё представление о слоне. Те, кто делится воспоминаниями об СССР, часто напоминают этих слепых.

Для одних СССР – это талоны и давка в очередях за водкой где они, видимо, и проводили всё свободное от работы время. Для других – беготня за фарцовщиками в поисках кроссовок и джинсов. Кто-то вспоминает СССР как бесконечную халяву с дешёвой колбасой, той самой, которой им не хватало. Есть те, кто не может забыть, что ему не дали «прямо щас» машину-квартиру-дачу – то ли дело нынче, когда для того, что бы всё это приобрести, нет никакой необходимости ехать на БАМ, в Норильск или в Оймякон, не надо производительно трудиться.

У каждого свой СССР. Мой СССР – это мой дом. Дома бывает хорошо и плохо, грустно или весело, но там безопасно и уютно, туда всегда хочется вернуться.

В моём СССР дети в каникулы с утра до вечера бегали по дворам и паркам, на речку и пруд, и при этом не требовалось обязательного присутствия рядом взрослых. Потому что любой взрослый был рядом, и в школе учили — «Нужна помощь – обратись к взрослому», а не тому, чему учат сейчас: «Не подходи к незнакомым! Не бери угощение у чужих! Видишь рядом с площадкой подозрительных дядей-тётей – сообщи родителям!». Детям дозволялось многое, но невозможно было представить, что старшим можно хамить, оскорбить старика или женщину, курить или пить пиво, материться при девочках, а уж тем более в присутствии любого взрослого человека.

В моём СССР детей «передавали» с любым случайным попутчиком: «Присмотрите, пожалуйста, за ребёнком, его в аэропорту бабушка встретит.» Можно ли себе представить что-то подобное сейчас? Можно – облившись холодным потом. А тогда мы, школьники, исходили пешком пол-европейской части страны (получив к 8-му классу значок «Турист СССР»), в сопровождении одной учительницы и единственное, чего можно было опасаться, это волков во время ночёвок в лесу. Капитан теплохода на Ладоге, проводник на железной дороге, начальник турбазы, директор музея-заповедника – никто ни разу не отказал нам в помощи, никто не потребовал денег за оказанную услугу.

В моём СССР были Зарница, печёная картошка, смотр строя и песни, «охота на лис» и прощальный костёр, сбор металлолома и макулатуры, тимуровцы и юннаты, октябрята и юные друзья пожарных. Пионеры-герои и молодогвардейцы, комиссары и коммунисты, имевшие одну привилегию – первыми подниматься в атаку. У нас были «Два капитана», «Чапаев», «Семеро смелых», «Они сражались за Родину», «Баллада о солдате», «Летят журавли», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны», «Война и мир», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «В бой идут одни старики» и «Торпедоносцы». Горький, Толстой, Шолохов, Фадеев, Тынянов, Гайдар, Пришвин, Шукшин, Айтматов. Циолковский, Королёв, Берг, Лавочкин, Туполев, Янгель, Савченко, Микоян, Климов, Лозино-Лозинский, Миль, Курчатов, Тамм, Зельдович, Яковлев, Мясищев. И – Державин и Пушкин, Толстой и Достоевский, Гоголь, Ключевский, Тургенев, Радищев, Карамзин, Чехов, Бунин и Куприн. Ползунов и Черепанов, Кулибин и Кибальчич, Яблочков и Доливо-Добровольский, Менделеев и Попов.

В моём СССР были открыты все пути, и выбор зависел не от кошелька родителей, а от способностей. От дворника до академика, от разнорабочего до космонавта – всё было в твоих руках. Кушка, Анадырь, Мангышлак, Печенга, Мирный, Находка, Усть-Кут – везде требовались рабочие руки, главным было не бояться оторваться от мамкиной юбки, начать настоящую взрослую свободную жизнь. «Свободную» потому, что именно в этом и состоит истинная человеческая свобода – в свободе выбора профессии, полезной для общества, в свободе места жительства – не там, где есть работа, а там, где душа пожелает. В этом, а не в «свободном» выборе сорта пива или в «свободе» безнаказанно гадить где придётся, делать «что хочу», наплевав на других.

В моём СССР мы гордились своей страной не из-за призовых мест на Евровидении, а за Красную машину, Энергию-Буран, орбитальную станцию «Мир», «Руслан» и «Мрiю», атомный ледокол «Ленин» и «Советский Союз», Саяно-Шушенскую ГЭС и Северо-Муйский тоннель и многое другое.

В моём СССР пацаны, затаив дыхание, слушали рассказы «афганцев», вдыхая запах сожжённой беспощадным солнцем солдатской хэбэшки, взвешивая в ладонях тёплый металл боевых орденов, и ясно понимали, что настоящая жизнь, о которой они читали в книгах и смотрели в кино, не в прошлом, а совсем рядом.

В моём СССР были Прекрасное Далёко, Мир полудня, Дар Ветер и Тёмное Пламя, яблоневые сады на Марсе, наши следы на далёких планетах, демиурги и Кольцо обратного времени.

В моём СССР было будущее…у страны-РФ есть только прошлое.


Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   Советский союз   родина   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Гарри Слепнер Час назад
Абсолютно согласен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sandmännchen (DDR) Минуту назад
Именно так, спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Сергеев 20 минут назад
Всяко было. Гордился достижениями советской космонавтики и стыдился убогой советской одежды. С восхищением смотрел игру нашей сборной по хоккею, а ездить в Москву за колбасой порядком вымораживало.
Хотел бы я вернуться назад, в СССР? В молодость -однозначно да. В Союз - быстрее всего, нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Том Джоуд 42 минуты назад
Да, это мой дом. Жаль что туда не вернуться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Kostick 59 минут назад
про "дешевую" колбасу в совке может писать лишь не живший тогда.2,40 кг за варенку (кста, шутили что нет сортирной бумаги, по причине того, что она идёт на варёную колбасу). итак, минимальная зарплата уборщицы, 70 ре. это примерно 30 кил. ныне такой продукт, мало имеющий отношение к колбасе стоит +-200-300 ре за кг. итого около 10 тыр. т.ж минимум для клиниг-манагера-вахтера.
ps и о чудо, взять хоть киловатт лепестричества, по 4 копейки, да практически всё, кроме сложной бытовой техники, паритет. а вот техника стала доступней на порядки. телик тогда, 720-755, и ныне от пятнарика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах "А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах Британское издательство выпустило книгу об истории советского «Аэрофлота» Британское издательство выпустило книгу об истории советского «Аэрофлота» Страшный мультфильм по мотивам произведения недоброго сказочника Страшный мультфильм по мотивам произведения недоброго сказочника 10 фильмов про советское будущее 10 фильмов про советское будущее Последний пленный Второй Мировой: венгр провел 53 года вдали от родины Последний пленный Второй Мировой: венгр провел 53 года вдали от родины Редкие и неизвестные «Запорожцы» Редкие и неизвестные «Запорожцы»
Leff

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

126449



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Интересные фотографии 1990 -х
0
21
Интересные фотографии 1990 -х
Кто такой сын лейтенанта Шмидта и почему это выражение стало нарицательным
2
8
Кто такой сын лейтенанта Шмидта и почему это выражение стало нарицательным
Дерзкий побег из СССР в 18 лет. Что стало с «девушкой в красном бикини» (10 фото)
Дерзкий побег из СССР в 18 лет. Что стало с «девушкой в красном бикини» (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Популярные теги
#фото#факты#люди#животные#прикольные#мемы#природа#сарказм#на различный вкус#забавно
#интересно#история#СССР#наука#подборка#позитив#комментарии#сша#прикол#искусство
#Юмор#картинки#Разное#фотографии#Россия#смешные#новости#Ynews#в мире#кино

На что жалуетесь?

Вернуться