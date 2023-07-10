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Победителем стал местный житель, который бросил лепёшку на 57 метров.
Организаторы фестиваля «Весёлый коровяк» рассказали, что в конкурсе используются 200 высушенных коровьих лепёшек, которые не пахнут и не мараются. Состязание проводится с 2008 года и прерывалось только на время пандемии.
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