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В центре Ярославля таксист избил двух пассажиров

В центре Ярославля таксист избил двух пассажиров (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 декабря 2021 16:27
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   дебош   избиение   пассажиры   полиция   таксист   ярославль   
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Судя по всему, за дело. Оба клиента были пьяны и буянили в салоне авто.

Вечером третьего декабря возле торгового центра "Аура" в Ярославле таксист отоварил двух клиентов прямо на проезжей части. Как рассказали очевидцы, конфликт начался ещё в машине, но когда нетрезвые муж с женой вышли из такси, он перерос в рукоприкладство.


Покинув салон автомобиля, женщина принялась что-то кричать и пинать машину. Тут уже не выдержал таксист и набросился на дебоширку. Более трезвый и адекватный муж попытался остановить рассвирепевшего извозчика, но тоже попал под раздачу и оказался лежащим на асфальте.

В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что после публикации ролика в СМИ проводят проверку.


"На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия, личности его участников, в том числе водителя такси, установлены", - сообщили в пресс-службе главка.


Очевидно, заявления в полицию никто не писал, но теперь пострадавших попросят и снять побои, и приложить к ним заявление. Какое наказание может грозить таксисту, которого, скорее всего, довели до белого каления "пострадавшие", пока неизвестно.

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Метки: видео   дебош   избиение   пассажиры   полиция   таксист   ярославль   
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7  комментариев
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112k
БрОдЯгА 2 часа назад
Ждём видео из салона такси
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1k
Chris Taylor 41 минуту назад
меру надо знать во всем. попинал для острастки и харэ. а так может и на срок заработал, полиция заинтересовалась.
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4k
Hunde Beißer2 2 часа назад
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38k
Alex 2 часа назад
Да и хер с нми
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836
BHU1004 2 часа назад
Всех троих отправить в солнечный чуркестан!
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11k
Александр 2 часа назад
"Бабу зачем бьёшь?"
Что за дискриминация, если баба, то и бить нельзя?
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