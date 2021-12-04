В центре Ярославля таксист избил двух пассажиров

Вечером третьего декабря возле торгового центра "Аура" в Ярославле таксист отоварил двух клиентов прямо на проезжей части. Как рассказали очевидцы, конфликт начался ещё в машине, но когда нетрезвые муж с женой вышли из такси, он перерос в рукоприкладство.





Покинув салон автомобиля, женщина принялась что-то кричать и пинать машину. Тут уже не выдержал таксист и набросился на дебоширку. Более трезвый и адекватный муж попытался остановить рассвирепевшего извозчика, но тоже попал под раздачу и оказался лежащим на асфальте.