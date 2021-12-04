В центре Ярославля таксист избил двух пассажиров

Судя по всему, за дело. Оба клиента были пьяны и буянили в салоне авто.
Вечером третьего декабря возле торгового центра "Аура" в Ярославле таксист отоварил двух клиентов прямо на проезжей части. Как рассказали очевидцы, конфликт начался ещё в машине, но когда нетрезвые муж с женой вышли из такси, он перерос в рукоприкладство.
Покинув салон автомобиля, женщина принялась что-то кричать и пинать машину. Тут уже не выдержал таксист и набросился на дебоширку. Более трезвый и адекватный муж попытался остановить рассвирепевшего извозчика, но тоже попал под раздачу и оказался лежащим на асфальте.
На возмущенные возгласы очевидцев таксист заявил, что ему "плевать, кого бить"
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В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что после публикации ролика в СМИ проводят проверку.
"На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия, личности его участников, в том числе водителя такси, установлены", - сообщили в пресс-службе главка.
Очевидно, заявления в полицию никто не писал, но теперь пострадавших попросят и снять побои, и приложить к ним заявление. Какое наказание может грозить таксисту, которого, скорее всего, довели до белого каления "пострадавшие", пока неизвестно.
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Что за дискриминация, если баба, то и бить нельзя?