Советские кредиты: вспоминаю как раньше брали в долг и особо не жаловались

Когда в магазин завоз был, то все знали и приходили спрашивали, сколько поступило и на сколько продвинулась очередь. Я так на телевизор записался, очередь подошла, а нужной суммы в 720 рублей нет. Хорошо все в кредит взять можно. Только справку с работы да 200 рублей денег. Все быстро оформлялось.

Мы транжирами не были, зарплаты с женой хватало, поэтому брали на год, чтоб не слишком переплачивать. Домой привезли, распаковали и смотрели вечером уже в цвете. Жена костюмы актеров в специальную тетрадочку зарисовывала, чтоб к весне новый наряд модный пошить.

А года через три после тех событий квартиру больше размером получил, потому что в семье дети мальчик и девочка. Стенку купил тоже в кредит. Правда «Онегу» брал — дорогую самую за 2900, это уж на два года растянули и процент больше был. А с оплатой не мучился, так как на завод бумага приходила, а бухгалтера с меня удерживали и сами в магазин деньги отсылали.