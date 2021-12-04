Советские кредиты: вспоминаю как раньше брали в долг и особо не жаловались

Сейчас в магазинах все есть, телевизоры всех размеров, холодильники высокие, низкие, а раньше мы в очередь на нужную вещь записывались. Хорошо было с самим завмагом знакомство водить, но не все это могли.
Кредит на товары «длительного пользования»
Когда в магазин завоз был, то все знали и приходили спрашивали, сколько поступило и на сколько продвинулась очередь. Я так на телевизор записался, очередь подошла, а нужной суммы в 720 рублей нет. Хорошо все в кредит взять можно. Только справку с работы да 200 рублей денег. Все быстро оформлялось.
Мы транжирами не были, зарплаты с женой хватало, поэтому брали на год, чтоб не слишком переплачивать. Домой привезли, распаковали и смотрели вечером уже в цвете. Жена костюмы актеров в специальную тетрадочку зарисовывала, чтоб к весне новый наряд модный пошить.
А года через три после тех событий квартиру больше размером получил, потому что в семье дети мальчик и девочка. Стенку купил тоже в кредит. Правда «Онегу» брал — дорогую самую за 2900, это уж на два года растянули и процент больше был. А с оплатой не мучился, так как на завод бумага приходила, а бухгалтера с меня удерживали и сами в магазин деньги отсылали.
А еще была такая странная и хорошая система. Касса взаимопомощи называлась. Цех или отдел на предприятии составлял список желающих, выбирали кассира и составляли очередь получения. После получки все скидывались, рублей по 10, не больше и давали деньги первому по очереди, со следующей получки второму.
Очередь шла медленно, но мы с женой старались так отпуск взять, чтоб под получение из этой кассы подгадать. Ехали потом всей семьей на море. Так не накопишь, а тут сумма большая и сразу. За свои кровные только билеты брали, потому что заранее надо. Отдыхали на всю катушку.
А вот в сберкассе ссуду ни разу не брал. Попытался, но там только 800 рублей мне на 2 года могли дать. Объяснили, что не больше 4 зарплат размер может быть. Да вообще больше 1000 там не давали.
А так хотелось взять «Урал» с коляской за 1500 рублей, чтоб на дачу ездить с женой и сыном. Так и не свершилось, поэтому гораздо позже взял первую в своей жизни машину «Запорожец», но на него часть денег из кассы взаимопомощи мне и жене, а часть у тестя занял.
Жили же как-то, верили друг другу и проценты за займ не требовали и инфляции не было. В кредит в магазине можно было многое взять, даже одежду, но только дорогую.
Источник:
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А еще мы на работе "играли"))) Если в кассе взаимопомощи сначала брали при необходимости, а потом отдавали, то тут наоборот составляли график, кому когда будут нужны деньги, с каждой зарплаты скидывались по десятке, по-моему, и подгадывали срок получения кто ко дню рождения, кто к отпуску