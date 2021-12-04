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Советские кредиты: вспоминаю как раньше брали в долг и особо не жаловались

Советские кредиты: вспоминаю как раньше брали в долг и особо не жаловались (3 фото)

Автор:
04 декабря 2021 13:13
Метки: СССР   факты   финансы   
353
3

Сейчас в магазинах все есть, телевизоры всех размеров, холодильники высокие, низкие, а раньше мы в очередь на нужную вещь записывались. Хорошо было с самим завмагом знакомство водить, но не все это могли.

Когда в магазин завоз был, то все знали и приходили спрашивали, сколько поступило и на сколько продвинулась очередь. Я так на телевизор записался, очередь подошла, а нужной суммы в 720 рублей нет. Хорошо все в кредит взять можно. Только справку с работы да 200 рублей денег. Все быстро оформлялось.


Мы транжирами не были, зарплаты с женой хватало, поэтому брали на год, чтоб не слишком переплачивать. Домой привезли, распаковали и смотрели вечером уже в цвете. Жена костюмы актеров в специальную тетрадочку зарисовывала, чтоб к весне новый наряд модный пошить.


А года через три после тех событий квартиру больше размером получил, потому что в семье дети мальчик и девочка. Стенку купил тоже в кредит. Правда «Онегу» брал — дорогую самую за 2900, это уж на два года растянули и процент больше был. А с оплатой не мучился, так как на завод бумага приходила, а бухгалтера с меня удерживали и сами в магазин деньги отсылали.

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А еще была такая странная и хорошая система. Касса взаимопомощи называлась. Цех или отдел на предприятии составлял список желающих, выбирали кассира и составляли очередь получения. После получки все скидывались, рублей по 10, не больше и давали деньги первому по очереди, со следующей получки второму.


Очередь шла медленно, но мы с женой старались так отпуск взять, чтоб под получение из этой кассы подгадать. Ехали потом всей семьей на море. Так не накопишь, а тут сумма большая и сразу. За свои кровные только билеты брали, потому что заранее надо. Отдыхали на всю катушку.

А вот в сберкассе ссуду ни разу не брал. Попытался, но там только 800 рублей мне на 2 года могли дать. Объяснили, что не больше 4 зарплат размер может быть. Да вообще больше 1000 там не давали.

А так хотелось взять «Урал» с коляской за 1500 рублей, чтоб на дачу ездить с женой и сыном. Так и не свершилось, поэтому гораздо позже взял первую в своей жизни машину «Запорожец», но на него часть денег из кассы взаимопомощи мне и жене, а часть у тестя занял.


Жили же как-то, верили друг другу и проценты за займ не требовали и инфляции не было. В кредит в магазине можно было многое взять, даже одежду, но только дорогую.

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Метки: СССР   факты   финансы   
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
А кто минусит-то? Так и было.
А еще мы на работе "играли"))) Если в кассе взаимопомощи сначала брали при необходимости, а потом отдавали, то тут наоборот составляли график, кому когда будут нужны деньги, с каждой зарплаты скидывались по десятке, по-моему, и подгадывали срок получения кто ко дню рождения, кто к отпуску
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1k
Павел Христенко 6 минут назад
Оглянувшись назад жалею, что не очень активно пользовался кредитом. За цветной телевизор расплатился за год . Что-то в районе 50р. в месяц при З.П . 300р. высчитывали прямо в бухгалтерии .
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4k
Михаил Час назад
ни че не меняется :) раньше были бабки небыло чего на них купить, ща товару завались бабок нету на него...
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299
fda Час назад
В 70-80 скидывание с зарплаты называлось у нас почему то "жучок".
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6k
Doomer 2 часа назад
Было дело. Цветной телевизор так брал. Но под те проценты это было вполне приемлемо. И в кассу взаимопомощи играл. И в "чёрную кассу" - та же касса взаимопомощи, только неофициальная. А теперь под эти грабительские проценты брать кредит - да ну его нафиг.
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64k
Доктор Джонс 2 часа назад
А проценты по кредиту были очень "божеские", без всяких там, как сейчас, подводных камней...
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