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Елка злословия: над главной рождественской елью Лондона все смеются

Елка злословия: над главной рождественской елью Лондона все смеются (3 фото)

Автор:
03 декабря 2021 20:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Трафальгарская площадь   елка   лондон   норвегия   подарок   рождество   
1541
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Рождественская ель - традиционный подарок Лондону от Норвегии, в этом году особенно не удалась. Может это отражение внутренних трений между бывшими партнерами по Евросоюзу, а может дерево досталось англичанам по акции. Хотя, а что такого? Дареной елке, как говорится, в палки не смотрят.

Есть такая традиция: каждый год, начиная с 1947-го, Осло дарит Лондону рождественскую ёлку в знак признательности за поддержку во время Второй мировой войны. Ель торжественно устанавливают на Трафальгарской площади и все радуются. Правда, в этом году, вместо пушистой красавицы норвежцы прислали партнерам довольно неудачный эрзац — невзрачный и кособокий. Впрочем, уже не впервый раз. В 2019 году такое уже было и Лондону следовало бы задуматься.

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Зато британские пользователи соцсетей снова получили объект для злых насмешек. Одни интересуются, кто и чем обидел норвежцев: "Мы что, воевали с Норвегией?". Другий предполагают, что «Норвегия плохо восприняла увольнение Оле Гуннара Сульшера», намекая на то, что некрасивая елка стала упреком за уход бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» из клуба. Третьи высказались, что дерево выглядит так, как будто в Лондон «прибыла только одна его половина». Кто-то даже предположил, что елку подстриг личный парикмахер премьер-министра Бориса Джонсона.

Но большинство пользователей сошлись во мнении, что в этом году «она имеет немного грустный вид». В отличии от мэра Лондона. Садик Хан лично осмотрел ёлку, и сообщил, что она ему понравилась.

Как пишет BBC News, официальный аккаунт рождественской елки на Трафальгарской площади отшутился так: "Хочу всем сообщить, что половина веток у меня не отсутствует, они просто соблюдают социальную дистанцию".

Совет Вестминстера и норвежцы в ответ на претензии отвечают, что ель высотой больше 20 метров из настоящего леса и не может быть такой же плотной и пушистой, как маленькие, специально выращенные рождественские елочки. официальном аккаунте новогодней ели в Twitter.

Пусть им фото Крелевской елки сбросят на почту что ли?

А в общем-то жаловаться нечего - какой год – такая и ёлка.

Источник:

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Метки: Трафальгарская площадь   елка   лондон   норвегия   подарок   рождество   
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22  комментария
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995
Иннокентий 57 минут назад
Главная ёлка в Питере за 13.000.000 рублей!
:))))))
Это другое, это надо понимать! :)))))

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14k
vikklu Минуту назад
Грэта выбирала, наверное.

А вот это просто гениально: "Мы что, воевали с Норвегией?"
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3k
V2.Smirnov 16 минут назад
Что интересно - освобождал Норвегию СССР, а ёлку за поддержку в войне - дарят Англии.
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6k
Ruk 17 минут назад
остряки наверное ёлки только на открытках видели, и в лесу ни когда не были. нормальная ёлка
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9k
Алексей Полчаса назад
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42k
Прораб Полчаса назад
Х.уй с убогой ёлкой. Меня другое зацепило - В отличии от мэра Лондона. Садик Хан... эээ... Мне как бы Лондон и его проблемы глубоко пох. Но! Это же Лондон. Типа - Империя, над которой никогда... Киплинг и бремя белого человека. Столица. И тут мэр - Садик Хан. Пакистанец. Мэр Лондона...
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542
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
откаты они такие )))
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4k
Виктор Штурмаревич Полчаса назад
А может эта ёлка инвалидтрансгибрид и вообще дуб в иголках.
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3k
RomaXz 39 минут назад
Вообще, давно пора поставить искусственную или сборную ёлку.
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608
Снежный Барс 51 минуту назад
Видимо британцы норвежцам чем-то насолили в этом году
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36k
Александр Час назад
В лесу родилась елочка
В лесу она росла
Пришли какието пи"оры
и в лондон увезли
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182
ЛикБез Александр 46 минут назад
Я поэт
зовусь я ....
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3k
Maikie Час назад
Главное что бы год был лучше чем прошлый , а ёлка это проходящае и уходящае )))
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225
Шурман Maikie Полчаса назад
Да опять закроют все базарчики и испортят все рождество , у нас уже местный Гринч обьявил что праздника не будет
если честно на соседей смотрю , раньше у всех через окна были видны гирлянды и елки а в этом году просто тишина , все ходят как роботы , даже в магазинах нет праздничного настроения .
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