Елка злословия: над главной рождественской елью Лондона все смеются

Как пишет BBC News, официальный аккаунт рождественской елки на Трафальгарской площади отшутился так: "Хочу всем сообщить, что половина веток у меня не отсутствует, они просто соблюдают социальную дистанцию".

Совет Вестминстера и норвежцы в ответ на претензии отвечают, что ель высотой больше 20 метров из настоящего леса и не может быть такой же плотной и пушистой, как маленькие, специально выращенные рождественские елочки. официальном аккаунте новогодней ели в Twitter.

Пусть им фото Крелевской елки сбросят на почту что ли?

А в общем-то жаловаться нечего - какой год – такая и ёлка.