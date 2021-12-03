Елка злословия: над главной рождественской елью Лондона все смеются

Рождественская ель - традиционный подарок Лондону от Норвегии, в этом году особенно не удалась. Может это отражение внутренних трений между бывшими партнерами по Евросоюзу, а может дерево досталось англичанам по акции. Хотя, а что такого? Дареной елке, как говорится, в палки не смотрят.
Есть такая традиция: каждый год, начиная с 1947-го, Осло дарит Лондону рождественскую ёлку в знак признательности за поддержку во время Второй мировой войны. Ель торжественно устанавливают на Трафальгарской площади и все радуются. Правда, в этом году, вместо пушистой красавицы норвежцы прислали партнерам довольно неудачный эрзац — невзрачный и кособокий. Впрочем, уже не впервый раз. В 2019 году такое уже было и Лондону следовало бы задуматься.
Зато британские пользователи соцсетей снова получили объект для злых насмешек. Одни интересуются, кто и чем обидел норвежцев: "Мы что, воевали с Норвегией?". Другий предполагают, что «Норвегия плохо восприняла увольнение Оле Гуннара Сульшера», намекая на то, что некрасивая елка стала упреком за уход бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» из клуба. Третьи высказались, что дерево выглядит так, как будто в Лондон «прибыла только одна его половина». Кто-то даже предположил, что елку подстриг личный парикмахер премьер-министра Бориса Джонсона.
Но большинство пользователей сошлись во мнении, что в этом году «она имеет немного грустный вид». В отличии от мэра Лондона. Садик Хан лично осмотрел ёлку, и сообщил, что она ему понравилась.
Как пишет BBC News, официальный аккаунт рождественской елки на Трафальгарской площади отшутился так: "Хочу всем сообщить, что половина веток у меня не отсутствует, они просто соблюдают социальную дистанцию".
Совет Вестминстера и норвежцы в ответ на претензии отвечают, что ель высотой больше 20 метров из настоящего леса и не может быть такой же плотной и пушистой, как маленькие, специально выращенные рождественские елочки. официальном аккаунте новогодней ели в Twitter.
Пусть им фото Крелевской елки сбросят на почту что ли?
А в общем-то жаловаться нечего - какой год – такая и ёлка.
Источник:
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:))))))
Это другое, это надо понимать! :)))))
А вот это просто гениально: "Мы что, воевали с Норвегией?"
В лесу она росла
Пришли какието пи"оры
и в лондон увезли
зовусь я ....
увы, совсем не мудрено
среди говна мы все поэты
среди поэтов мы говно