Парадоксальный кредит: как Ротшильд и Монтефиоре деньги почти на два века одалживали, и что из этого получилось

И далее начинается кое-что необычное. В 1833 году принимается закон об отмене рабства. Система компенсации была аналогичной той, что действовала в России после отмены крепостного права: в следующем году был подготовлен список из 47 тыс. человек, которые владели в общей сложности 800 тыс. рабов.

Подсчитаны были те, что находились на Мысе Доброй Надежды, в Маврикии и в колониях Карибского бассейна: Цейлон и Индия в зону отмены рабства не входили.

После подсчета стала известна огромная сумма компенсации, которая в общей сложности составила 20 млн фунтов стерлингов. Власти и казна такой суммой не располагали, поэтому 15 млн было решено взять в кредит.

Парочка свояков – Натан и Мозес могли предоставить во временное пользование эти деньги. Разумеется, с выплатой процентов за пользование денежными средствами. Документ о выдаче беспрецедентного кредита был подписан 3 августа 1835 года. Безусловно, семейства были очень богаты. Но всему есть предел. И для сбора денег они создали синдикат, выпустивший акции. Такая вот многоходовка.

Естественно, по прошествии столь долгого времени забыли и о кредите, и о процентах. Если не бы проскользнувший в Твиттере пост, который быстро затерли. Информация в нем гласила, что долги наконец-то погашены, и теперь на позорном рабстве поставлен жирный крест.