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Парадоксальный кредит: как Ротшильд и Монтефиоре деньги почти на два века одалживали, и что из этого получилось

Парадоксальный кредит: как Ротшильд и Монтефиоре деньги почти на два века одалживали, и что из этого получилось (7 фото)

Автор:
03 декабря 2021 14:34
Сообщество : RealFishki
Метки: Великобритания   Монтефиоре   Ротшильд   банкир   история   кредит   процент   рабство   
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И это не преувеличение и не метафора, а исторический факт: господа Мозес Монтефиоре и Натан Майер Ротшильд в 1835 году действительно выдали кредит в размере 15 млн фунтов стерлингов.

И потомки благородных семейств еврейских финансистов почти 200 лет получали проценты. Как такое вообще можно случиться?


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Если фамилия Ротшильд давно на слуху, то сэр Мозес Хаим Монтефиоре чуть менее известен. Мальчик появился на свет в 1784 году в итальянском городе Ливорно. Впоследствии перебрался в Англию, начал деятельность биржевого маклера и вел дела богатейших еврейских семейств. В их число входили и Ротшильды.


В 1806 году Натан Майер Ротшильд взял в жены дочь «самого богатого еврея того времени». А спустя 6 лет он стал свояком Монтефиоре, который женился на Джудит – родной сестре супруги Ротшильда.


Семьи жили по соседству. В 1824 году Монтефиоре сменил вектор деятельности и плотно занялся благотворительностью. Он активно занимался вопросом отмены рабства в колониях Великобритании и продвигал право евреев избираться в парламент.


И далее начинается кое-что необычное. В 1833 году принимается закон об отмене рабства. Система компенсации была аналогичной той, что действовала в России после отмены крепостного права: в следующем году был подготовлен список из 47 тыс. человек, которые владели в общей сложности 800 тыс. рабов.

Подсчитаны были те, что находились на Мысе Доброй Надежды, в Маврикии и в колониях Карибского бассейна: Цейлон и Индия в зону отмены рабства не входили.

После подсчета стала известна огромная сумма компенсации, которая в общей сложности составила 20 млн фунтов стерлингов. Власти и казна такой суммой не располагали, поэтому 15 млн было решено взять в кредит.

Парочка свояков – Натан и Мозес могли предоставить во временное пользование эти деньги. Разумеется, с выплатой процентов за пользование денежными средствами. Документ о выдаче беспрецедентного кредита был подписан 3 августа 1835 года. Безусловно, семейства были очень богаты. Но всему есть предел. И для сбора денег они создали  синдикат, выпустивший акции. Такая вот многоходовка.

Естественно, по прошествии столь долгого времени забыли и о кредите, и о процентах. Если не бы проскользнувший в Твиттере пост, который быстро затерли. Информация в нем гласила, что долги наконец-то погашены, и теперь на позорном рабстве поставлен жирный крест.


В СМИ появилась иная позиция, демонстрирующая отношение к ситуации:

Мнения британских налогоплательщиков по этому вопросу разошлись. Да оно и понятно. Ведь если представить, что мы бы 200 лет платили за отмену крепостного права на Руси, то вопросов в обществе возникло бы немало.

Как минимум 7 поколений жителей Великобритании честно и исправно платили налоги, которые шли на выплату процентов за отмену рабовладельческого строя. И обогащали два отдельно взятых семейства.

Брак Монтефиоре был бездетным, и состояние унаследовал племянник. Его потомки живут на туманном острове и сейчас. У династии Ротшильдов тоже все в порядке. Даже отлично, с учетом получения процентов вплоть до 2015 года.


Поразительный кредит. Невероятная история. Кем были эти 47 тыс. человек, владевших живым товаром, и чем сейчас занимаются их потомки? О некоторых кое-что известно: в этом списке значились предки писателей Джорджа Оруэлла и Грэма Грина, режиссера Дэвида Кэмерона. А актер Бен Аффлек и представления не имел, что у его прапрапрадеда в собственности имелись люди. Несколько лет назад голливудский актер приносил извинения за то, что эти факты скрывались от широкой общественности.

В Великобритании существует закон о свободе информации. Но, как и любой другой нормативно-правовой акт, он не работает на все 100%. И каждый гражданин страны может подать запрос на предоставленные данных о 47 тысячах рабовладельцев. Что неоднократно и делалось, но абсолютно все попытки оказались безуспешными. Хотя доподлинно известно, что данные в архиве есть. И даже известен номер дела – Т71.

То есть гасить кредит, который не брал, и отдавать проценты можно, а знать, кто выступает в качестве кредитора, нельзя.

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: Великобритания   Монтефиоре   Ротшильд   банкир   история   кредит   процент   рабство   
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921
Гремлин 2 часа назад
Как-то мутно изложено.
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Chris Taylor Час назад
Ведь если представить, что мы бы 200 лет платили за отмену крепостного права на Руси, то вопросов в обществе возникло бы немало - кому бы общество эти вопросы задавало?
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511
Botanik Vulgaris 2 часа назад
Думаю:
кредит может и брался, но на другие цели, а цели затерялись в переулках британского парламента. Но при желании спокойно можно поднять документы и проверить ,что много раз делалось по разным вопросам в истории Англии. Там своих консперологов хватает.
А вот " выплаты пострадавшим ( потерпевшим) " другой платёж- специально растянули на 200 лет, что бы не осчастливливать единовременным мешком денег и потихоньку спустить до очень маленьких сумм.

" Уинстона Черчилля когда-то спросили: почему в Англии нет антисемитизма? Потому что мы, англичане, не считаем евреев умнее себя, ответил он."
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Ой, вей. Таки обычаная история: гои платят богатым евреям, а те потом делятся с Израилем. А Израилю деньги нужны на его бесконечные войны. Израиль сейчас воюет с Хизбаллой в Ливане, с Сирией, с Ираном, с палестинцами, с междутеррористами по всему миру и т.д.
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6k
Николай 2 часа назад
47 тысяч рабовладельцев это банки по всему миру, они так и остались ими...
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