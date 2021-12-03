Парадоксальный кредит: как Ротшильд и Монтефиоре деньги почти на два века одалживали, и что из этого получилось

И это не преувеличение и не метафора, а исторический факт: господа Мозес Монтефиоре и Натан Майер Ротшильд в 1835 году действительно выдали кредит в размере 15 млн фунтов стерлингов.
И потомки благородных семейств еврейских финансистов почти 200 лет получали проценты. Как такое вообще можно случиться?
Если фамилия Ротшильд давно на слуху, то сэр Мозес Хаим Монтефиоре чуть менее известен. Мальчик появился на свет в 1784 году в итальянском городе Ливорно. Впоследствии перебрался в Англию, начал деятельность биржевого маклера и вел дела богатейших еврейских семейств. В их число входили и Ротшильды.
В 1806 году Натан Майер Ротшильд взял в жены дочь «самого богатого еврея того времени». А спустя 6 лет он стал свояком Монтефиоре, который женился на Джудит – родной сестре супруги Ротшильда.
Семьи жили по соседству. В 1824 году Монтефиоре сменил вектор деятельности и плотно занялся благотворительностью. Он активно занимался вопросом отмены рабства в колониях Великобритании и продвигал право евреев избираться в парламент.
И далее начинается кое-что необычное. В 1833 году принимается закон об отмене рабства. Система компенсации была аналогичной той, что действовала в России после отмены крепостного права: в следующем году был подготовлен список из 47 тыс. человек, которые владели в общей сложности 800 тыс. рабов.
Подсчитаны были те, что находились на Мысе Доброй Надежды, в Маврикии и в колониях Карибского бассейна: Цейлон и Индия в зону отмены рабства не входили.
После подсчета стала известна огромная сумма компенсации, которая в общей сложности составила 20 млн фунтов стерлингов. Власти и казна такой суммой не располагали, поэтому 15 млн было решено взять в кредит.
Парочка свояков – Натан и Мозес могли предоставить во временное пользование эти деньги. Разумеется, с выплатой процентов за пользование денежными средствами. Документ о выдаче беспрецедентного кредита был подписан 3 августа 1835 года. Безусловно, семейства были очень богаты. Но всему есть предел. И для сбора денег они создали синдикат, выпустивший акции. Такая вот многоходовка.
Естественно, по прошествии столь долгого времени забыли и о кредите, и о процентах. Если не бы проскользнувший в Твиттере пост, который быстро затерли. Информация в нем гласила, что долги наконец-то погашены, и теперь на позорном рабстве поставлен жирный крест.
В СМИ появилась иная позиция, демонстрирующая отношение к ситуации:
Мнения британских налогоплательщиков по этому вопросу разошлись. Да оно и понятно. Ведь если представить, что мы бы 200 лет платили за отмену крепостного права на Руси, то вопросов в обществе возникло бы немало.
Как минимум 7 поколений жителей Великобритании честно и исправно платили налоги, которые шли на выплату процентов за отмену рабовладельческого строя. И обогащали два отдельно взятых семейства.
Брак Монтефиоре был бездетным, и состояние унаследовал племянник. Его потомки живут на туманном острове и сейчас. У династии Ротшильдов тоже все в порядке. Даже отлично, с учетом получения процентов вплоть до 2015 года.
Поразительный кредит. Невероятная история. Кем были эти 47 тыс. человек, владевших живым товаром, и чем сейчас занимаются их потомки? О некоторых кое-что известно: в этом списке значились предки писателей Джорджа Оруэлла и Грэма Грина, режиссера Дэвида Кэмерона. А актер Бен Аффлек и представления не имел, что у его прапрапрадеда в собственности имелись люди. Несколько лет назад голливудский актер приносил извинения за то, что эти факты скрывались от широкой общественности.
В Великобритании существует закон о свободе информации. Но, как и любой другой нормативно-правовой акт, он не работает на все 100%. И каждый гражданин страны может подать запрос на предоставленные данных о 47 тысячах рабовладельцев. Что неоднократно и делалось, но абсолютно все попытки оказались безуспешными. Хотя доподлинно известно, что данные в архиве есть. И даже известен номер дела – Т71.
То есть гасить кредит, который не брал, и отдавать проценты можно, а знать, кто выступает в качестве кредитора, нельзя.
Источник:
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кредит может и брался, но на другие цели, а цели затерялись в переулках британского парламента. Но при желании спокойно можно поднять документы и проверить ,что много раз делалось по разным вопросам в истории Англии. Там своих консперологов хватает.
А вот " выплаты пострадавшим ( потерпевшим) " другой платёж- специально растянули на 200 лет, что бы не осчастливливать единовременным мешком денег и потихоньку спустить до очень маленьких сумм.
" Уинстона Черчилля когда-то спросили: почему в Англии нет антисемитизма? Потому что мы, англичане, не считаем евреев умнее себя, ответил он."