Девушка, которую парень назвал "китом", похудела в два раза

1972
11
1
18-летняя Исобель Морри из Сток-он-Трент с детства была толстушкой и не надеялась на успехи в личной жизни. Но когдазнакомый парень обозвал ее "китом", она взяла себя в руки - и теперь впервые в жизни с гордостью носит бикини 40-го размера.
18-летняя Изобель Морри из Сток-он-Трент, Стаффордшир, в январе 2020 года уверенно подбиралась к 52 размеру одежды.Но после того, как парень, который ей нравился, назвал ее "китом", она приступила к плану прерывистого голодания по диете 5: 2 - и достигла впечатляющих результатов.
Всего через шесть месяцев она достигла 40 размера. Исобель утверждает, что похудение «для себя» изменило ее жизнь и придало уверенности. Недавно она впервые надела бикини.
Поворотным моментом для нее стала ссора с молодым человеком, который ей нравился.Они некоторе время встречались, но потом парень назвал ее "китом" . Для Исобель это был полный крах, но она сумела расстаться с юношей и заняться собой вместо страданий.
Ее диета называется диетой 5: 2, потому что пять дней в неделю она предусматривает обычный прием пищи, а в два других дня калорийность пищи ограничивается до 500–600 килокалорийв день.
Изобель призналась, что с 11 лет она стеснялась своего веса и ненавидела свое тело.
Поворотным моментом для нее стала ссора с молодым человеком, который ей нравился.Они некоторе время встречались, но потом парень назвал ее "китом" . Для Исобель это был полный крах, но она сумела расстаться с юношей и заняться собой вместо страданий.
Ее диета называется диетой 5: 2, потому что пять дней в неделю она предусматривает обычный прием пищи, а в два других дня калорийность пищи ограничивается до 500–600 килокалорийв день.
Изобель призналась, что с 11 лет она стеснялась своего веса и ненавидела свое тело.
По словам Исобель, просмотр изображений «гламурных» девушек в социальных сетях усилваил ее плохие отношения со своим телом. «Я помню, как сказала мальчику что-то приятное, - говорит она. - Кажется, это было что-то вроде «Я тебя люблю», а он крикнул на весь класс: «Заткнись, кит!»
«Это разрушило мою жизнь, -говорит Исобель. - Я была так подавлена тем, что не понравилась этому мальчику из-за своей внешности! Ведь в том возрасте я не могла ее контролировать. Это усугубило мою неуверенность».
Тем не менее, Исобель смогла отмахнуться от своей прежней влюбленности. «Как-то он написал мне в личных сообщениях в Instagram :« Эй, так давно тебя не видел». Я просто не ответила ему".
Тем не менее, Исобель смогла отмахнуться от своей прежней влюбленности. «Как-то он написал мне в личных сообщениях в Instagram :« Эй, так давно тебя не видел». Я просто не ответила ему".
"Этот человек заставил меня так плохо себя чувствовать много лет назад, но я смогла подняться над этим - это здорово, - говорит Исобель. - Я чувствовала себя такой сильной из-за того, что смогла сделать это после всех этих лет. А теперь все наоборот, и онпопытался ухаживать за мной - но мне это было не интересно. И я почувствовала, что эта история подошла к концу".
По словам Исобель, именно обидный комментарий заставил ее прикладывать больше усилий к своей внешности. Она впервые стала пользоваться косметикой.
По словам Исобель, именно обидный комментарий заставил ее прикладывать больше усилий к своей внешности. Она впервые стала пользоваться косметикой.
«Мои одноклассники смеялись, потому что этот парень был классным клоуном, и всем это показалось забавным, - говорит Исобель. - Тогда я тоже посмеялась, но внутри я плакала. Я долго думала только об этом - о своем лишнем весе. Я помню, как при людях я втягивалаживот, чтобы меня не считали жирной".
«Сейчася оглядываюсь назад и думаю: "Боже мой, я была еще ребенком и равно беспокоилась о своем весе, это было абсолютно нелепо", - говорит Исобель.
В конце концов, Изобель решила принять меры и начала интервальное голодание. Она начала видеть результаты почти сразу и к апрелю 2020 года она скинула уже три размера. А к концу августа - началу сентября она уже носила размеры 40-42 и была вполне довольна своим телом.
"Социальные сети во многом повлияли на мои чувства, - говорит Исобель. - Меня редко дразнили из-за веса , но они заставляли меня всегда помнить о нем".
В конце концов, Изобель решила принять меры и начала интервальное голодание. Она начала видеть результаты почти сразу и к апрелю 2020 года она скинула уже три размера. А к концу августа - началу сентября она уже носила размеры 40-42 и была вполне довольна своим телом.
"Социальные сети во многом повлияли на мои чувства, - говорит Исобель. - Меня редко дразнили из-за веса , но они заставляли меня всегда помнить о нем".
"Я всегда беспокоилась о своем весе, - говорит Исобель. - Теперь я смотрю на фотографии и понимаю, что он не был таким большим, как я думала. Это было только в моей голове. До того, как началась изоляция, я была очень подавлена и расстроена из-за своего веса, я плакала по этому поводу целыми днями. Но однажды я сказала себе: "Я должна что-то с этим сделать", - и с тех пор начала следить за собой".
Исобель полностью изменила свое питание. Если раньше она ела тосты с нутеллой и наггетсы, то теперь перешла на крупы, фрукты и куриное филе.
"Во мне что-то просто щелкнуло, и пришла мотивация, - рассказывает Исобель. - Я просто встала и сделала это, не оглядываясь назад".
Изобель вернулась к учебе после изоляции уверенной в себе девушкой. Она полностью обновила гардероб, наполнив его модной одеждой, которую всегда хотела носить. По ее словам, теперь она делится с людьми секретами похудения и постоянно получает поддерживающие комментарии как от одноклассников, так и в интернете, где у нее более 147 4700 подписчиков. "Похудение изменило жизнь и придало мне уверенность", - говорит она.
Изобель вернулась к учебе после изоляции уверенной в себе девушкой. Она полностью обновила гардероб, наполнив его модной одеждой, которую всегда хотела носить. По ее словам, теперь она делится с людьми секретами похудения и постоянно получает поддерживающие комментарии как от одноклассников, так и в интернете, где у нее более 147 4700 подписчиков. "Похудение изменило жизнь и придало мне уверенность", - говорит она.
"Мои друзья говорят, что я наконец-то выбралась из своей скорлупы, - говорит Исобель. - Теперь я уверен, что могу носить что угодно - я выхожу в самых модных нарядах. Я ношу самые сумасшедшие и самые короткие вещи - и считаю себя модницей. Я никогда в жизни не носила бикини, и вот надела его несколько месяцев назад. Я так гордилась собой! Теперь я чувствую себя намного лучше, здоровее и счастливее".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- 17 теней, которые расскажут совсем другую историю
- 30 коротких историй, от которых ваше сердце растает, как мороженое в жаркий день
- Селфи во время грозы
- Советские киноафиши
20
Понравилось20
Новости партнёров
А людям, склонны к полноте, тяжело поддерживать форму. Нужно полностью перестроить режим питания, заниматься спортом и прочее.
Что-то мне кажется, это просто реклама очередной "чудодейственной" диеты. Что-то мне не верится, что 5 дней можно жрать как не в себя, а на выходных разгрузочку устраивать.
С 11 лет она комплексовала из-за веса, но при этом ничего не делала для изменения ситуации.
Только для ее понимания нужно украинский выучить.
Я украинский не знаю, при том читал - Белую гвардию !