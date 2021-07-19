Девушка, которую парень назвал "китом", похудела в два раза

"Этот человек заставил меня так плохо себя чувствовать много лет назад, но я смогла подняться над этим - это здорово, - говорит Исобель. - Я чувствовала себя такой сильной из-за того, что смогла сделать это после всех этих лет. А теперь все наоборот, и онпопытался ухаживать за мной - но мне это было не интересно. И я почувствовала, что эта история подошла к концу".

По словам Исобель, именно обидный комментарий заставил ее прикладывать больше усилий к своей внешности. Она впервые стала пользоваться косметикой.