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Девушка, которую парень назвал "китом", похудела в два раза

Девушка, которую парень назвал "китом", похудела в два раза (11 фото + 1 видео)

Автор:
19 июля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   Исобель Морри   великобритания   диета   достижение цели   история   мотивация   похудение   
1972
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1
18-летняя Исобель Морри из Сток-он-Трент с детства была толстушкой и не надеялась на успехи в личной жизни. Но когдазнакомый парень обозвал ее "китом", она взяла себя в руки - и теперь впервые в жизни с гордостью носит бикини 40-го размера.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Девушка   Исобель Морри   великобритания   диета   достижение цели   история   мотивация   похудение   
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178
Nаnе First NameLаst Час назад
Выйдет замуж и вскоре вернётся к прежним формам.
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10k
Типа граф 4 минуты назад
Бл.я ! Как потолстеть ?! Я ем как не в себя и ем всё подряд . Худой как дрыщь . При росте 190 см , я вешу 70 кг .
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10k
Артем 8 минут назад
Да она парню этому отсос.. поблагодарить должна, что в человека из кита превратилась!
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55k
pynh Полчаса назад
Не обозвал а дал стимул
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−19
Улыбака 37 минут назад
Ну что, молодец девочка, хотя и не такая уж толстая была, просто наряд неудачный.

А людям, склонны к полноте, тяжело поддерживать форму. Нужно полностью перестроить режим питания, заниматься спортом и прочее.

Что-то мне кажется, это просто реклама очередной "чудодейственной" диеты. Что-то мне не верится, что 5 дней можно жрать как не в себя, а на выходных разгрузочку устраивать.
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691
luber0206 39 минут назад
Меня как только не называют а чё-то не худею.Может на английском надо?)
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722
iKrek 45 минут назад
Да большинство так, пока пинка под зад не дашь - ничего не происходит.
С 11 лет она комплексовала из-за веса, но при этом ничего не делала для изменения ситуации.
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238
Олег83 48 минут назад
История не впечатлила, по той причине, что могла бы джинсы и до колен оттянуть ! Иначе масштаб похудения не просматривается.
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6k
Ф Ив 49 минут назад
Она просто не любила и не ценила своего парня, иначе бы стала худеть ради него, а так она похудела назло ему, а не ради себя как ей кажется.
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30k
Григорий 59 минут назад
Респект таким парням
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9k
Максим Час назад
пиз,дежь
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35k
Олег Час назад
Потом на улице ей кто-то скажет что она один хрен толстая и вообще прекратит питаться, превратится в анорексичку и сдохнет.
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6k
insaider Час назад
Достали все эти посты из разряда - Рассталась с парнем и похудела!А сразу похудеть не могла,жрала в три горла и была всем довольна! Она что была всем довольна?! Типично женская логика! Что то я не видел постов на тему - Парня бросили,из за того что он воняет и он начал принимать душ!
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Был кiт, а стала кiшка.
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238
Олег83 Борис Карабанов 56 минут назад
Шутка на самом деле нормальная.
Только для ее понимания нужно украинский выучить.
Я украинский не знаю, при том читал - Белую гвардию !
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40k
Александр 2 часа назад
Почему то не верю, хоть я и не Станиславский
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