Божество, поменявшее пол: японская богиня Каннон, которая была индийским богом

И вот, перед посещением храма мне захотелось узнать поподробнее - кто же такая Каннон?

Таро и мои знакомые японцы ничего особо рассказать не могли, говорили, что это Камисама (богиня) помогает женщинам, очень важная японская богиня. И все!

Но насколько я знаю, Каннон молятся за тех, кто в море. На острове Фукуэ установлена ее статуя высоко на горе, богиня смотрит вдаль и держит в руках корзину с рыбой, об этой легенде я уже писала в одной из статей.