Божество, поменявшее пол: японская богиня Каннон, которая была индийским богом

В Японии в буддийских храмах часто встречаются статуи и изображения загадочной богини сострадания Каннон. Считается, что это одно из самых поклоняемых и важных божеств японцев, оно встречается, можно сказать, повсюду - в храмах, у дорог, на кладбищах.
В Fukuoka много святилищ этой богини, в одном из них - в Sennyo-ji, мы с мужем Таро побывали недавно, там можно было совсем близко увидеть древнюю, почти 1000-летнюю, деревянную статую Каннон-сама.
Есть у нас план - в ближайшие выходные съездить еще в один храм, у которого установлена гигантская фигура Каннон, ее видно издалека! Много раз проезжали рядом, но все никак не получалось побывать в этом удивительном месте.
И вот, перед посещением храма мне захотелось узнать поподробнее - кто же такая Каннон?
Таро и мои знакомые японцы ничего особо рассказать не могли, говорили, что это Камисама (богиня) помогает женщинам, очень важная японская богиня. И все!
Но насколько я знаю, Каннон молятся за тех, кто в море. На острове Фукуэ установлена ее статуя высоко на горе, богиня смотрит вдаль и держит в руках корзину с рыбой, об этой легенде я уже писала в одной из статей.
Понятно, что родом японская Каннон-сама из Индии.
Но оказалось, что там она известна как бодхисаттва Авалокитешвара - воплощение вселенского Сострадания - "Владыка, милостиво взирающий на существа". Бодхисаттва (божество) - лицо, достигшее просветления и оставшееся в этом мире, чтобы помогать всем живым существам.
Но что интересно, Авалокитешвара - это мужчина, если судить по его изображению, и он не всегда бывает в хорошем настроении, иногда и гневается.
Считается, его культ зародился на севере Индии в первом веке, оттуда и пришел в страны Азии.
Бодхисаттва известен верующим под разными именами, в мужском или женском облике. Если в Индии он Авалокитешвара, то в Китае - богиня Гуань Инь, в Японии - Каннон, в Монголии и России - Хоншим. И все эти имена соответствуют санскритскому "Авалокитешвара" - "Владыка взирающий".
Встречается множество изображений этого божества, наиболее распространенное - с 1 или 11 лицами на голове, с 4, 6, 8 и 1000 рук. Этими руками оно спасает всех несчастных, обратиться за помощью может любой человек.
У тысячерукого изображения на каждой ладони - глаз, для того, чтобы божество могло видеть сразу всех, кто нуждается в помощи.
В Японии Каннон - это бодхисаттва, спасающий от всевозможных бедствий, покровитель женщин, божество милосердия, помощник Будды. Его, примерно, с 14 века, изображают в женском обличье, а вообще, считается, что бодхисаттвы не имеют пола.
В Японии говорят, что согласно буддийским поверьям, Каннон может появляться в 33 образах, воплощаться в людей, животных и различных божеств, причем, даже не в буддийских. К старику она приходит в образе старика, к женщине - превратившись в женщину, к монаху - в облике монаха. Существует много рассказов о том, что богиня является в вещих снах тем, кто молится в ее храмах.
Ну а тот, кто совершил паломничество по 33 местам, где находятся святилища Каннон-сама - после смерти прямиком попадает в рай.
С богиней Каннон связано и появление известной японской кошки с поднятой лапкой - Манэки-нэко - талисмана удачи. Существует несколько разных легенд, одна из них гласит:
В 1615 году настоятель храма Гото-кудзи приютил бездомного кота. Храм находился тогда в полуразрушенном состоянии - денег на ремонт у настоятеля не было.
В этом же году возвращался из военного похода с победой даймё (князь) Наотака Ии, его путь проходил как раз мимо обители Гото-кудзи.
Вдруг резко стемнело и начался сильный ливень, князь укрылся под огромным деревом. Он сперва не приметил храмовых ворот, но тут его внимание привлек кот, сидевший у них и манивший его лапкой.
Как только князь подошел к воротам храма, в дерево ударила молния, расколов его на мелкие щепки.
Чудесное спасение от молнии и беседа с мудрым настоятелем произвели на князя сильное впечатление, и он пожертвовал денег на восстановление обители, которая со временем стала родовым храмом семьи Ии.
Так вот, считается, что спасительницей даймё была Каннон - богиня сострадания, принявшая облик кота.
Легенд о Каннон-сама в Японии сложено очень много - она почитаема и любима японцами.
Интересно, что известная японская компания Canon, производитель фото-техники, названа так в честь богини милосердия Каннон, но это уже другая история.
Источник:
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