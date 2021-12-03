FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11028 постов • 1275 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
В Твиттере нашли собак, которые похожи на знаменитостей как две капли воды

В Твиттере нашли собак, которые похожи на знаменитостей как две капли воды (9 фото)

Автор:
03 декабря 2021 08:05
Сообщество : Животные
Метки: Двойники звезд   Юмор   животные   знаменитости   собаки   
990
9

Говорят, что все животные похожи на своих хозяев. В таком случае эти симпатичные собакены из популярного треда в Твиттере явно попали не в те руки, потому что они — точная копия голливудских (и не только) знаменитостей. А ведь могли бы завтракать икрой и спать на перинах!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Двойники звезд   Юмор   животные   знаменитости   собаки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Алексей 48 минут назад
Действительно, большое сходство!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Kozlodoev 23 секунды назад
Всегда подозревал, что боксёры- негры мира собак ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Kozlodoev 2 минуты назад
Собака - подозревака.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
мемфрид 11 минут назад
Пёс-траволта какой-то нереалистичный)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
257
viktor-chikalev 19 минут назад
Рон Перлман - это мейнкун и никаких собак! ;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hairov 44 минуты назад
Прикольно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах "А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах Домашние животные, которые неудачно спрятались Домашние животные, которые неудачно спрятались Собаки как люди: 20 уморительных псов, которые поднимут вам настроение Собаки как люди: 20 уморительных псов, которые поднимут вам настроение 68-летний Микки Рурк души не чает в своих собаках 68-летний Микки Рурк души не чает в своих собаках Один питомец хорошо, а два — еще лучше Один питомец хорошо, а два — еще лучше 15 домашних животных, способных напугать своим видом 15 домашних животных, способных напугать своим видом
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17656



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фото, которые демонстрируют запредельный уровень жизни в Дубае
3
337
Фото, которые демонстрируют запредельный уровень жизни в Дубае
"Ты знаешь, кто я такой?": бывший петрозаводский депутат вместе с другом избил семейную пару, которая попросила их не шуметь
0
272
"Ты знаешь, кто я такой?": бывший петрозаводский депутат вместе с другом избил...
Набирающие популярность в сообществах
Бордюр побеждает поребрик: как с циклоном справились две столицы
0
15
Бордюр побеждает поребрик: как с циклоном справились две столицы
Кто такие фалаши, или был ли А. С. Пушкин евреем
1
20
Кто такие фалаши, или был ли А. С. Пушкин евреем
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Особенный день!
0
1

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#Россия#дтп#автомобили#автомир#еда#коронавирус#приколы
#Юмор#прикол#ватермарк#интересное#подборка#кино#Разное#путешествия#новости#как приготовить
#интересно#факты#люди#картинки#в мире#СССР#Ynews#фотографии#позитив#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться