В Твиттере нашли собак, которые похожи на знаменитостей как две капли воды

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Говорят, что все животные похожи на своих хозяев. В таком случае эти симпатичные собакены из популярного треда в Твиттере явно попали не в те руки, потому что они — точная копия голливудских (и не только) знаменитостей. А ведь могли бы завтракать икрой и спать на перинах!
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Метки: Двойники звезд Юмор животные знаменитости собаки
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