В Твиттере нашли собак, которые похожи на знаменитостей как две капли воды

Говорят, что все животные похожи на своих хозяев. В таком случае эти симпатичные собакены из популярного треда в Твиттере явно попали не в те руки, потому что они — точная копия голливудских (и не только) знаменитостей. А ведь могли бы завтракать икрой и спать на перинах!