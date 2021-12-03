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Добрый день, а точнее — до свидания: тест по фильму "Укрощение строптивого"

Добрый день, а точнее — до свидания: тест по фильму "Укрощение строптивого"

Автор:
03 декабря 2021 14:24
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   Укрощение строптивого   кинотесты   тест   тесты по итальянским фильмам   тесты по фильмам Адриано Челентано   тесты по фильмам восьмидесятых   
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В 1980 году вышла одна из самых известных итальянских комедий с участием Адриано Челентано и Орнеллы Мути. Сможете ответить хотя бы на половину вопросов?
Фильм начинается с того, что в сельский клуб приезжают репортёр и фотограф из газеты. Они готовят материал о человеке, которого все знают как Элиа. К какому юбилею Элии приурочена статья в газете?
1/8Фильм начинается с того, что в сельский клуб приезжают репортёр и фотограф из газеты. Они готовят материал о человеке, которого все знают как Элиа. К какому юбилею Элии приурочена статья в газете?
Подавал ли Элиа иск на местного судью?
2/8Подавал ли Элиа иск на местного судью?

cdn.pixabay.com

Сколько сахара?
3/8Сколько сахара?
Что Элиа делает, когда "плоть восстаёт и требует своего"?
4/8Что Элиа делает, когда "плоть восстаёт и требует своего"?
Куда Лиза позвонила вместо гостиницы?
5/8Куда Лиза позвонила вместо гостиницы?
Какое транспортное средство Элиа предложил Лизе, чтобы она могла добраться до гостиницы?
6/8Какое транспортное средство Элиа предложил Лизе, чтобы она могла добраться до гостиницы?
Могу я узнать, который час?
7/8Могу я узнать, который час?
Из какой травки Элиа свернул сигарету для Лизы?
8/8Из какой травки Элиа свернул сигарету для Лизы?

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Метки: Тесты   Укрощение строптивого   кинотесты   тест   тесты по итальянским фильмам   тесты по фильмам Адриано Челентано   тесты по фильмам восьмидесятых   
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Pechenegiatakuyt Полчаса назад
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