905
1
В 1980 году вышла одна из самых известных итальянских комедий с участием Адриано Челентано и Орнеллы Мути. Сможете ответить хотя бы на половину вопросов?
Источник:
Ссылки по теме:
- 11 психологических тестов, которые стоит пройти каждому
- Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках
- В Китае на российских товарах нашли коронавирус
- Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность
- "Хьюстон, у нас проблемы!": инженер в США 30 лет подделывала результаты тестов металла для подводных лодок
Метки: Тесты Укрощение строптивого кинотесты тест тесты по итальянским фильмам тесты по фильмам Адриано Челентано тесты по фильмам восьмидесятых
30
Понравилось30
Новости партнёров