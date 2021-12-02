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Все уже придумано за нас: какие изобретения писателей-фантастов действительно появились

Все уже придумано за нас: какие изобретения писателей-фантастов действительно появились (24 фото)

Автор:
02 декабря 2021 20:34
Сообщество : Факты
Метки: Герберт Уэллс   Стругацкие   жюль верн   интересно   литература   предсказания   спутник   
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Всем нам иногда хочется поразмышлять, что нас ждет в будущем и какими приборами будут пользоваться наши потомки. Некоторые зашли еще дальше, и уже прямо предсказывают прекрасное будущее, в котором технологии сделают жизнь человека сказкой. Какие прогнозы писателей-фантастов сбылись?

Компьютеры и Hyperloop

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У знаменитого писателя Жюля Верна есть множество книг, которые разбирали уже тысячу раз по полочкам. Но есть у него и другое произведение – антиутопия «Париж в 20 веке». Там он впервые описывает общество будущего.

Среди предсказаний там значатся такие вещи, как электромагнитный метрополитен, который работает благодаря сложным системам подачи сжатого воздуха. От него в принципе работают многие вещи, а сам он содержится в огромных резервуарах, в которые закачивается благодаря сложной системе насосов, работающих на ветряных мельницах.

Также среди предсказаний есть небоскребы, уличное централизованное освещение, беспилотные автомобили, которые работают на водородных двигателях и даже сложные вычислительные машины.

Кроме того, там же есть указания на то, что будет работать этакая электротелеграфная сеть, которая одновременно и интернет, и телефон.

Сжатый воздух, естественно, мы не используем, да и реализована сама идея была еще задолго до выхода романа – та же пневмопочта. А вот тот факт, что в скором времени человечество может пересесть за руль авто на водородных двигателях, уже не кажется такой уж нереальной. Вполне возможно, что в скором времени в условиях энергетического кризиса именно это топливо вытеснит все прочие привычные нам.

 

Пейнтбол

У братьев Стругацких тоже богатый «послужной» список. Маркеры для пейнтбола описали тоже они в романе «Хищные вещи века» в 1964 году. Правда, называется аппарат у них «ляпник».

«Это было что-то вроде игрушечного автомата – с удобной рифлёной рукояткой и с плоским прямоугольным баллончиком, который вставлялся снизу, как магазин. – Что это за штука? – спросил я. – Ляпник, – сказал он угрюмо. – Дайте сюда. Я отдал ему игрушку. – Ляпник, – сказал я. – Которым, значит, ляпают. А если бы ты в меня попал?.. Надо же, теперь это за год не отмыть, придётся стену менять».

 

Атомная бомба

Герберт Уэллс в принципе личность очень разносторонняя и удивительная. Но удивительны еще и его предсказания, которые сбылись. Так, в своем романе «Мир освобожденный», выпущенном еще в 1914 году, герой его романа вызывает радиоактивный распад тяжелых элементов в частичке висмута.

По сюжету это происходит в 1933 году, за 12 лет до Хиросимы и Нагасаки.

«Произошел сильнейший взрыв, в результате которого получился тяжелый газ с чрезвычайно высокой радиоактивностью – за неделю он распался <…> Но главное было сделано – ценой ожога на груди и сломанного пальца первооткрывателя, – и с той секунды, когда невидимая частичка висмута превратилась в сгусток разрушительной энергии, Холстен уже знал, что он открыл человечеству путь – пусть еще узкий, извилистый и темный – к безграничному, неисчерпаемому могуществу».

 

 

Вертолет

Все тот же Жюль Верн описал в своем романе «Робур-завоеватель» летательный аппарат, на котором герой-изобретатель Робур покоряет воздушный океан.

У этого устройства есть несколько подъемных винтов и один тянущий впереди. То есть машина больше похожа на автожир, но все же.

По описаниям писателя, у «Альбатрос» (так называется устройство, на котором путешествует Робур) внешне больше похож на подводную лодку.

 

Интернет

Марк Твен, конечно, в первую очередь запомнился публике его героями Томом Сойером и Геккельбери Финном. Но все же и у него было несколько научно-фантастических романов. В их числе – «Из «Лондонской таймс» за 1904 год».

Там писатель описывает некое изобретение, названное «телеэлектроскопом», или всемирным телефоном. И он действительно обладает всеми признаками нынешнего интернета или видеочатов.

«Аппарат достали и подключили к международной телефонной сети. Теперь Клейтон день и ночь звонил во все уголки земного шара, смотрел на тамошнюю жизнь, наблюдал разные диковинные зрелища, разговаривал с людьми, и благодаря этому чудесному изобретению ему стало казаться, что у него выросли крылья, и он может лететь, куда хочет».

 

Лазер

Герберт Уэллс предсказал не только атомную бомбу, но и множество других смертоносных изобретений. Так, например, в его известнейшем романе «Война миров» лучи смерти, которыми вооружены инопланетяне, очень похожи на лазеры.

Именно из-за них земляне не могут совладать со страшными марсианами. В конечном счете их губит обычная простуда. В настоящее время компактное лазерное оружие еще не изобретено, но вот военные разработки есть.

 

Кредитки

Писатель-социалист родом из США Эдвард Беллами выпустил свою утопию «Взгляд назад» в 1888 году. Там описывается путешествие во времени на сто лет вперед – в 2000-й год. В принципе, он считал, что Америка конца 20-го века будет выглядеть как экономическая держава, построенная на социалистических принципах.

Все американцы в романе трудятся в «промышленной армии», а зарплату им выдают не деньгами, а специальными картами. Фишка этих карт в том, что в любой точке страны каждый может свободно расплатиться этими самыми картами, очень похожими по описанию на дебетовые. В итоге кредитки и дебетовые карты активно использовались уже в конце прошлого века, а в скором времени и вовсе могут вытеснить наличность.

 

 

Межпланетные космические корабли

О ракетах известно уже очень давно. Их издавна применяли для фейерверков и массовых зрелищ в Китае.

Но первооткрывателем их космического потенциала стал российский писатель Алексей Толстой. В своем романе «Аэлита» Толстой описывает, как герои Мстислав Лось и Алексей Гусев построили свой собственный межпланетный корабль. Они развили теорию Константина Циолковского и Николая Кибальчича. Именно второй за несколько дней до казни за покушение на императора описывал возможные путешествия на таком ноу-хау благодаря векторной силе тяги.

Герои в конечном счете летят на Марс, где встречают местных жителей и устраивают революцию. Все в духе 1923 года, когда и был выпущен роман.

 

 

Подводная лодка

Конечно, кто мог описать это устройство для передвижений в самых глубоких водах, если не Жюль Верн? Хотя его прозорливость тоже объяснима. Дело в том, что писатель постоянно читал различные научно-популярные публикации и следил за тем, что изобретают. Он был и в курсе того, что войска Конфедерации использовали подлодку во время Гражданской войны в США.

В «20000 лье под водой» описывается более совершенный аналог этого корабля. В «Наутилусе» все работает за счет электричества, а отсутствие необходимости постоянно всплывать к поверхности, дабы пополнить запасы воздуха, очень похожа на современные атомные аналоги.

 

Робот

Знали ли вы, что это слово, использующееся в том или ином виде практически во всех современных языках на самом деле стало популярно благодаря чешскому слову «robota» - то есть подневольный, рабский труд. Да-да, в русском языке «работа» тоже, наверное, не случайно так называется.

А «создал» антропоморфных машин никто иной, как чешский писатель Карел Чапек. И слово для их обозначения тоже придумал он. Вместе со своим братом он написал пьесу «Р.У.Р. (Россумские универсальные роботы)».

И после этого волна популярности таких машин завоевала весь мир. Скорее всего, на Чапека повлияли и местные пражские легенды о Големе, которого создал раввин Лев для защиты своих соплеменников из глины.

 

Спутниковая связь

Это явление, без которого мы не смогли бы сидеть в интернете и читать свои любимые сайты, впервые описал будущий писатель-фантаст Атур Кларк в 1945 году в эссе «Космическая станция: Для применения радио».

Он, к слову, описал все в точности так, как это должно работать и работает. Именно его идеи взяли за основу для современной спутниковой связи, которой мы пользуемся каждый день.

Придумал он ее очень просто – во время войны Кларк служил в королевских ВВС и занимался специальной радиосвязью и радарами. Свое изобретение патентовать он не стал, а решил, что этим должны пользоваться все жители планеты в равной степени.

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Метки: Герберт Уэллс   Стругацкие   жюль верн   интересно   литература   предсказания   спутник   
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zloykoyot 12 минут назад
У раввина были соплеменники из глины?
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