Все уже придумано за нас: какие изобретения писателей-фантастов действительно появились

Также среди предсказаний есть небоскребы, уличное централизованное освещение, беспилотные автомобили, которые работают на водородных двигателях и даже сложные вычислительные машины.

Кроме того, там же есть указания на то, что будет работать этакая электротелеграфная сеть, которая одновременно и интернет, и телефон.

Сжатый воздух, естественно, мы не используем, да и реализована сама идея была еще задолго до выхода романа – та же пневмопочта. А вот тот факт, что в скором времени человечество может пересесть за руль авто на водородных двигателях, уже не кажется такой уж нереальной. Вполне возможно, что в скором времени в условиях энергетического кризиса именно это топливо вытеснит все прочие привычные нам.

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