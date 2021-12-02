"На всю Самарскую область хватит!": мама нашла у сына кучу презервативов

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Мама нашла у сына стратегический запас презервативов и её реакция неповторима!
В сети появился ролик, который снял сам обладатель нескольких сотен пачек с презервативами. Примечательно, что все презервативы одной марки и одного вида. Никакого разнообразия!
Комментарии мамы бесценны! Осторожно! Ненормативная лексика!
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Метки: Юмор видео мужчина половой гигант презервативы прикол фото
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Наверное есть видео где секс-машина покупает эту кучу презиков)))
да, много
но что такое пачка для молодого здорового парня?
три шутки в пачке
на вечер-ночь-утро как минимум пачки две надо (а лучше три)
три раза в неделю это уже 10-12 пачек
на год это примерно 500-600 пачек
а теперь вспомните сколько стоила пачка год назад? а сколько сейчас??
правильно все сделал
да и родители вряд ли будут рады внукам
Но самое главное нахер лазить по вещам?
У парня похожее мышление...