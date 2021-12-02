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"На всю Самарскую область хватит!": мама нашла у сына кучу презервативов

"На всю Самарскую область хватит!": мама нашла у сына кучу презервативов (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 13:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   мужчина   половой гигант   презервативы   прикол   фото   
1364
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Мама нашла у сына стратегический запас презервативов и её реакция неповторима!

В сети появился ролик, который снял сам обладатель нескольких сотен пачек с презервативами. Примечательно, что все презервативы одной марки и одного вида. Никакого разнообразия!

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Метки: Юмор   видео   мужчина   половой гигант   презервативы   прикол   фото   
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25  комментариев
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792
Baklanavr Час назад
Одного меня коробит общение родителей матом?
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4k
livaneth 3 минуты назад
Через два года выбросит за истечением срока годности
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1k
Denis 3 минуты назад
У нас как-то пацаны в общаге волонтерами на каком-то мероприятии против СПИДа участвовали. Так тоже приволокли ящиков 5 презервативов примерно. Разделили по 50 шт на рыло вышло.
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1k
Никита Сергеевич 7 минут назад
С таким общением в семье, очень хорошо, что он ими пользуется. Надеюсь до самой старости не перестанет, чтоб не плодился.
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513
zenon 11 минут назад
Пожар легче предупредить, чем потушить. Доктор, я боюсь подхватить венерическую болезнь, что мне посоветуете. Значит так молодой человек. Вы одеваете презерватив, сверху вы его обматываете бинтом. Поверх вы одеваете презерватив и этот тоже обматываете бинтом. Наконец вы одеваете поверх всего этого ещё один презерватив. Доктор, и я в безопасности? И, самое главное молодой человек - никаких женщин!
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17k
nobody® 18 минут назад
Выручил бы пацанов по-братски
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36
Лео 20 минут назад
На показушное видео похоже.
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21k
ПаганецЪ Полчаса назад
Может, чувак решил бизнес замутить.
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9k
Клёст Полчаса назад
Это какой-то стрёмный выпендрёж юнца для своего канала и подписанных на него всех родственников и пары ,,своих пацанов,,?
Наверное есть видео где секс-машина покупает эту кучу презиков)))
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254
Сеня Быгэмотиг Полчаса назад
и что?
да, много
но что такое пачка для молодого здорового парня?
три шутки в пачке
на вечер-ночь-утро как минимум пачки две надо (а лучше три)
три раза в неделю это уже 10-12 пачек
на год это примерно 500-600 пачек
а теперь вспомните сколько стоила пачка год назад? а сколько сейчас??
правильно все сделал

да и родители вряд ли будут рады внукам
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24k
Юрьевич 44 минуты назад
Ну семья, судя по маме, явно интеллигентная
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11k
Majul 53 минуты назад
Ну и что плохого? Учитывая их цену, можно и продавать. А может и хватить на пару лет для собственного пользования.
Но самое главное нахер лазить по вещам?
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1k
Yuriy Mironenko 54 минуты назад
ограбили публичный дом?
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10k
harlamov 56 минут назад
Напомнило как в институте мой одногруппник купил саперную лопату. Когда у него спросили на хера, он ответил - хочу купить себе УАЗ и ездить в лес на охоту. Вот представьте заехал я в глушь и застрял, как выбираться? Тут-то она и пригодиться, машину выкапывать.
У парня похожее мышление...
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40k
dima423 56 минут назад
да он поди ими торгует))
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37k
Франц Лефорт 57 минут назад
Может ему зарплату выдали?!
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27k
Aqueronte 59 минут назад
Планировались бурные выходные. А вообще, не хрен лазить по чужим ящикам.
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58k
pynh Час назад
сын герыч просто в гндоны сует и глотает
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12k
Великий Кормчий Час назад
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11
Миша Час назад
Зачем ругаетесь? У ребёнка бизнес!
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9k
Александр Час назад
Казалось бы, причём здесь вот эти штуки)
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