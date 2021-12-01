Загадки и тайны не вернувшихся путешественников

Зато прием на Самоа был не столь гостеприимным. В стычке с аборигенами тут погибли 12 моряков, в том числе капитан "Астролябии" Флёрио де Лангль.



24 января 1788 года фрегаты зашли в Ботанический залив, омывающий восточное побережье Австралии, где встретились с английским флотом. Последнее известие от Лаперуза было датировано 10 марта 1788 года - тогда мореплаватель сообщал о планах посетить Новую Каледонию и Соломоновы острова. Более никаких вестей от него или членов его команды не поступало.



Лишь много позже, в 1826 году, английский капитан Питер Диллон обнаружил некие следы кораблекрушения на острове Ваникоро и решил, что они связаны с экспедицией Лаперуза. По опросам островитян, которые были сделаны в XX веке, в их фольклоре бытовали легенды о страшном кораблекрушении, в котором погибло много людей, а часть выжило и долгие годы прожило среди аборигенов. Удалось ли остаться живым при этом самому графу, не известно.



В 2005 году среди сохранившихся близ берегов Ваникоро обломков, был идентифицирован секстант - он действительно входил в оборудование корабля "Буссоль".