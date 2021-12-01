Загадки и тайны не вернувшихся путешественников

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История изучения планеты помнит не только успешные экспедиции - увы, некоторым исследователями крайне не повезло: их судьба остается неизвестной спустя десятки, а то и сотни лет.
Многие из путешественников так и не вернулись из своих походов, погибнув в кораблекрушениях, приняв смерть от рук воинственных племен в диких джунглях или просто умерев от голода и болезней. Но есть и те, о судьбе которых ничего не известно поныне. Как закончился их земной путь, что с ними сталось после того, как они отправились с экспедицией на изучение очередного уголка нашей планеты?
Жан Франсуа де Лаперуз
Один из таких мореплавателей - граф де Лаперуз. Он был одним из лучших капитанов французского королевского флота, которому король Людовик XVI предложил возглавить кругосветную морскую экспедицию. Цель у этого похода была непростой: во-первых, монарх хотел, чтобы капитан смог как-то упорядочить открытия, сделанные Джеймсом Куком в Тихом океане, а во-вторых, он должен был «снискать дружбу вождей далёких племён». Лаперуз разумеется согласился, да и кто бы смог пойти против воли монарха?
Экспедиция под его командованием стартовала 1 августа 1785 года из французского Бреста. На двух фрегатах "Буссоль" и "Астролябия" с командой из 220 человек, тремя художниками и несколькими учеными Лаперуз отправился на поиски приключений.
Экспедиция под его командованием стартовала 1 августа 1785 года из французского Бреста. На двух фрегатах "Буссоль" и "Астролябия" с командой из 220 человек, тремя художниками и несколькими учеными Лаперуз отправился на поиски приключений.
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Фрегаты под командованием Лаперуза обогнули мыс Горн, побывали в Чили, на острове Пасхи, в Гавайском архипелаге, и к июню 1786 года достигли Аляски Там Лаперуз обследовал окрестности горы святого Ильи. Позднее, в июле, из-за сильного шторма команда потеряла две шлюпки и баркас с 21 человеком на борту.
Отсюда оба фрегата с оставшимися матросами отправились в Калифорнию, в порт Монтерей - там Лаперуз сделал описание францисканских миссий и раскритиковал плохой прием со стороны индейцев.
Отсюда оба фрегата с оставшимися матросами отправились в Калифорнию, в порт Монтерей - там Лаперуз сделал описание францисканских миссий и раскритиковал плохой прием со стороны индейцев.
После путешественник с командой благополучно пересёк Тихий океан и добрался до Макао, где продал добытую на Аляске пушнину.
В 1787 году экспедици обследовала Корейский полуостров, попутно открыв пролив между Сахалином (Лаперуз ошибочно посчитал его полуостровом) и островом Хоккайдо. В сентябре 1787 года фрегаты подошли к Петропавловску, где были радушно приняты русским гарнизоном. Это великодушие так удивило Лаперуза, что он упомянул о нем в письме французскому послу: "Я не мог бы в собственной стране, у моих лучших друзей, встретить более тёплый приём, чем здесь, на Камчатке".
В 1787 году экспедици обследовала Корейский полуостров, попутно открыв пролив между Сахалином (Лаперуз ошибочно посчитал его полуостровом) и островом Хоккайдо. В сентябре 1787 года фрегаты подошли к Петропавловску, где были радушно приняты русским гарнизоном. Это великодушие так удивило Лаперуза, что он упомянул о нем в письме французскому послу: "Я не мог бы в собственной стране, у моих лучших друзей, встретить более тёплый приём, чем здесь, на Камчатке".
Гавань Петропавловска, 1787 год
Зато прием на Самоа был не столь гостеприимным. В стычке с аборигенами тут погибли 12 моряков, в том числе капитан "Астролябии" Флёрио де Лангль.
24 января 1788 года фрегаты зашли в Ботанический залив, омывающий восточное побережье Австралии, где встретились с английским флотом. Последнее известие от Лаперуза было датировано 10 марта 1788 года - тогда мореплаватель сообщал о планах посетить Новую Каледонию и Соломоновы острова. Более никаких вестей от него или членов его команды не поступало.
Лишь много позже, в 1826 году, английский капитан Питер Диллон обнаружил некие следы кораблекрушения на острове Ваникоро и решил, что они связаны с экспедицией Лаперуза. По опросам островитян, которые были сделаны в XX веке, в их фольклоре бытовали легенды о страшном кораблекрушении, в котором погибло много людей, а часть выжило и долгие годы прожило среди аборигенов. Удалось ли остаться живым при этом самому графу, не известно.
В 2005 году среди сохранившихся близ берегов Ваникоро обломков, был идентифицирован секстант - он действительно входил в оборудование корабля "Буссоль".
24 января 1788 года фрегаты зашли в Ботанический залив, омывающий восточное побережье Австралии, где встретились с английским флотом. Последнее известие от Лаперуза было датировано 10 марта 1788 года - тогда мореплаватель сообщал о планах посетить Новую Каледонию и Соломоновы острова. Более никаких вестей от него или членов его команды не поступало.
Лишь много позже, в 1826 году, английский капитан Питер Диллон обнаружил некие следы кораблекрушения на острове Ваникоро и решил, что они связаны с экспедицией Лаперуза. По опросам островитян, которые были сделаны в XX веке, в их фольклоре бытовали легенды о страшном кораблекрушении, в котором погибло много людей, а часть выжило и долгие годы прожило среди аборигенов. Удалось ли остаться живым при этом самому графу, не известно.
В 2005 году среди сохранившихся близ берегов Ваникоро обломков, был идентифицирован секстант - он действительно входил в оборудование корабля "Буссоль".
Контр-адмирал Франклин
В числе "несчастливых" мореплавателей - известный Джон Франклин. Его судьба также остается до сих пор неизвестной.
Контр-адмирал Франклин был опытным путешественником, исследователем Арктики. В 59-летнем возрасте он предпринял свою четвертую и последнюю экспедицию, целью которой
был поиск Северо-Западного прохода из Атлантического в Тихий океан.
В плавание контр-адмирал отправился на двух судах «Террор» и «Эребус», в составе экспедиции было 129 человек. Сначала английские корабли ненадолго зашли в гавань Стромнесс на Оркнейских островах в северной части Шотландии, а затем оттуда взяли курс на Гренландию. Там экспедиция пополнила свои запасы провизии, отправила письма родным.
Контр-адмирал Франклин был опытным путешественником, исследователем Арктики. В 59-летнем возрасте он предпринял свою четвертую и последнюю экспедицию, целью которой
был поиск Северо-Западного прохода из Атлантического в Тихий океан.
В плавание контр-адмирал отправился на двух судах «Террор» и «Эребус», в составе экспедиции было 129 человек. Сначала английские корабли ненадолго зашли в гавань Стромнесс на Оркнейских островах в северной части Шотландии, а затем оттуда взяли курс на Гренландию. Там экспедиция пополнила свои запасы провизии, отправила письма родным.
«Террор» и «Эребус»
Следующая весточка с кораблей пришла в начале августа 1845 года, когда в море Баффина они повстречались с китобойными судами «Принц Уэльский» и «Энтерпрайз». Англичане, пришвартовавшись ко льду, ждали благоприятных условий для пересечения пролива Ланкастер. Больше никаких сведений об экспедиции Франклина не поступало. Через три года были начаты поиски, но никаких результатов они не дали.
Заинтересованные в поисках собирали по крупицам сведения об экспедиции: так, в 1850 году на острове Бичи удалось найти могилы трех членов команды. А годом позже поисковая экспедиция во главе с Френсисом Леопольдом Мак-Клинтоком обнаружила записку, оставленную на острове Кинг-Уильям - в ней были данные о судьбе кораблей и экипажа до апреля 1948 года. Там было сказано, что «Террор» и «Эребус» были затёрты во льдах. Люди с кораблей ушли, но на этот момент экспедиция уже потеряла 9 офицеров и 15 матросов.
Заинтересованные в поисках собирали по крупицам сведения об экспедиции: так, в 1850 году на острове Бичи удалось найти могилы трех членов команды. А годом позже поисковая экспедиция во главе с Френсисом Леопольдом Мак-Клинтоком обнаружила записку, оставленную на острове Кинг-Уильям - в ней были данные о судьбе кораблей и экипажа до апреля 1948 года. Там было сказано, что «Террор» и «Эребус» были затёрты во льдах. Люди с кораблей ушли, но на этот момент экспедиция уже потеряла 9 офицеров и 15 матросов.
Некоторые личные вещи членов экспедиции удалось найти у эскимосов, которые рассказывали о встречах с путешественниками, которые умирали от голода и болезней. Установлено, что большая часть состава группы умерли на островах Бичи и Кинг-Уильям от голода, переохлаждения, воспаления лёгких. При этом о судьбе самого Джона Франклина так ничего достоверно и не известно.
Барон Толль
8 июня 1900 года от невского причала в Петербурге отошла шхуна «Заря». Находившиеся на ней русский геолог и полярный исследователь, барон Эдуард Васильевич Толль с командой отправились исследовать части Северного Ледовитого океана к северу от Новосибирских островов и собирались найти легендарную Землю Санникова.
Осенью 1900 года экспедиция была вынуждена остановиться на зимовку в бухте Колина Арчера близ архипелага Норденшёльда в Таймырской губе, а лето 1901 года исследователи провели в обследовании Таймыра.
Годом позже экспедиция разделилась на две части: барон Толль в сопровождении астронома Фридриха Зееберга и двух охотников, Василия Горохова и Николая Дьяконова пересели на шлюпки, захватили с собой сани, чтобы совершить переход на остров Беннета. Они хотели исследовать местность вокруг острова, и предполагалось, что на это путешественникам хватит пары месяцев. Через это время "Заря" должна была подойти к острову Беннета, чтобы забрать группу Толля.
Однако в назначенный срок шхуна не смогла вернуться за Толлем - она получила серьезные повреждения, блуждая во льдах, и была вынуждена уйти в Тикси.
Годом позже экспедиция разделилась на две части: барон Толль в сопровождении астронома Фридриха Зееберга и двух охотников, Василия Горохова и Николая Дьяконова пересели на шлюпки, захватили с собой сани, чтобы совершить переход на остров Беннета. Они хотели исследовать местность вокруг острова, и предполагалось, что на это путешественникам хватит пары месяцев. Через это время "Заря" должна была подойти к острову Беннета, чтобы забрать группу Толля.
Однако в назначенный срок шхуна не смогла вернуться за Толлем - она получила серьезные повреждения, блуждая во льдах, и была вынуждена уйти в Тикси.
В 1903 году на помощь Толлю отправили спасательную экспедицию под руководством Колчака. Дойдя до острова Беннета, исследователи установили, что Толль со своими соратниками 26 октября 1902 года двинулся с острова на юг. Об этом свидетельствовала найденная на стоянке записка экспедитора: «Отправляемся сегодня на юг. Провизии имеем на 14–20 дней. Все здоровы. 26 октября 1902 года».
Однако кроме этой записки, дневников и других материалов экспедиции, найти следов путешественников Колчаку так и не удалось. Барон и его спутники считаются пропавшими без вести по сей день.
Однако кроме этой записки, дневников и других материалов экспедиции, найти следов путешественников Колчаку так и не удалось. Барон и его спутники считаются пропавшими без вести по сей день.
Лётчица Амелия Эрхарт
20 мая 1937 года 39-летняя американка Амелия Эрхарт начала кругосветный перелет на двухмоторном моноплане «Локхид Электра L-10E». Летчицу сопровождал штурмана Фредерик Нунан. Ко 2 июля путешественники преодолели 4/5 всего маршрута. Но впереди был самый сложный перелет - с побережья Новой Гвинеи до острова Хоуленд.
В полете экспедиторам пришлось бы провести 18 часов. Но не это было самым сложным. Тяжелее всего было в открытом океане обнаружить небольшой остров. Хоуленд представляет из себя клочок земли длиной 2,5 километра и шириной 800 метров, выступающий над уровнем моря всего на три метра. С тогдашними средствами навигации найти его посреди водной пустыни было трудой задачей. Однако Амелия Эрхарт к тому моменту считалась настоящей легендой авиации и была уверена в своих силах.
В полете экспедиторам пришлось бы провести 18 часов. Но не это было самым сложным. Тяжелее всего было в открытом океане обнаружить небольшой остров. Хоуленд представляет из себя клочок земли длиной 2,5 километра и шириной 800 метров, выступающий над уровнем моря всего на три метра. С тогдашними средствами навигации найти его посреди водной пустыни было трудой задачей. Однако Амелия Эрхарт к тому моменту считалась настоящей легендой авиации и была уверена в своих силах.
На острове специально для летчицы была построена ВПП, кроме того, ее там ждали представители властей США и репортёры. На связи с самолетом был корабль сторожевой охраны, выполнявший роль радиомаяка.
Остров Хоуленд
К расчётному времени Амелия Эрхарт сообщила, что находится в заданном районе, однако не видит ни остров, ни сторожевой корабль. Если судить по последнему сообщению, принятому от летчицы, она действительно была где-то рядом, но почему-то так и не появилась в назначенном месте.
Самолет Эрхарт
После того, как прекратилась связь и по подсчетам должно было закончится топливо самолета, ВМС США предприняли самую широкомасштабную операцию по поиску пропавших. Были обследованы 220000 квадратных миль океана, многочисленные маленькие островки и атоллы, и все безрезультатно.
5 января 1939 года Амелия Эрхарт и Фредерик Нунан были официально признаны погибшими, хотя до сих пор нет точной информации об их судьбе. По одной из версий, их самолет, истратив топливо, рухнул в океан, по другой - им все-таки удалось сесть на каком-нибудь маленьком островке, но при этом транспортное средство и люди получили существенные повреждения и не выжили. Также существовало предположение, что пилотам удалось сесть на сушу, но их захватили в плен японские военные, которые затем их казнили. Ни одна из версий не получила достоверных доказательств и не является официальной.
5 января 1939 года Амелия Эрхарт и Фредерик Нунан были официально признаны погибшими, хотя до сих пор нет точной информации об их судьбе. По одной из версий, их самолет, истратив топливо, рухнул в океан, по другой - им все-таки удалось сесть на каком-нибудь маленьком островке, но при этом транспортное средство и люди получили существенные повреждения и не выжили. Также существовало предположение, что пилотам удалось сесть на сушу, но их захватили в плен японские военные, которые затем их казнили. Ни одна из версий не получила достоверных доказательств и не является официальной.
Сигизмунд Леваневский
Герой Советского Союза, участник экспедиции по спасению парохода «Челюскин» Сигизмунд Леваневский 12 августа 1937 г отправился в свой последний полет. На самолете ДБ-А с бортовым номером Н-209 и экипажем из шести человек он должен был, преодолев Северный полюс, достичь города Фэрбенкс на Аляске.
Прежде чем занять место в кабине, Леваневский дал интервью корреспонденту New York Times, в котором сказал: «Всякий раз, когда я посещал Америку, люди оказывали мне самый сердечный и дружественный приём. Я надеюсь, что этот перелёт поможет укрепить добрые отношения между нашими странами».
Прежде чем занять место в кабине, Леваневский дал интервью корреспонденту New York Times, в котором сказал: «Всякий раз, когда я посещал Америку, люди оказывали мне самый сердечный и дружественный приём. Я надеюсь, что этот перелёт поможет укрепить добрые отношения между нашими странами».
Перед вылетом. Аэродром Щёлково. Слева направо: штурман В. Левченко, радист Н. Галковский, командир экипажа С. Леваневский, второй пилот Н. Кастанаев, бортинженер Н. Годовиков.
35-летний летчик не подозревал, что его мечтам будет не суждено сбыться. С самого начала полет складывался неважно. В последней радиограмме Леваневский сообщал об отказе крайнего правого двигателя и плохих метеоусловиях. Больше самолет никто не увидел. В расчетное время он так и не появился в Фэрбенксе, а поиски со стороны СССР и США не дали результата.
С тех пор регулярно появляются сообщения о том, что найден самолет Леваневского, однако ни одно из них ни разу не получило подтверждений.
С тех пор регулярно появляются сообщения о том, что найден самолет Леваневского, однако ни одно из них ни разу не получило подтверждений.
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Метки: загадки история путешествия тайны
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