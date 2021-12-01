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Загадки и тайны не вернувшихся путешественников

Загадки и тайны не вернувшихся путешественников (17 фото)

Автор:
01 декабря 2021 23:28
Сообщество : Путешествия
Метки: загадки   история   путешествия   тайны   
597
17
История изучения планеты помнит не только успешные экспедиции - увы, некоторым исследователями крайне не повезло: их судьба остается неизвестной спустя десятки, а то и сотни лет.
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Метки: загадки   история   путешествия   тайны   
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Александр 6 часов назад
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