В Иерусалиме откопали роскошный древний туалет

Во время работы на объекте группа также обнаружила доказательства того, что рядом с туалетом был сад с декоративными и фруктовыми деревьями и водными растениями. Сочетание этих характеристик позволяет исследователям реконструировать великолепный дворец периода Первого Храма с пышными садами.

Хотя современный туалет был изобретен только в 1596 году, люди использовали аналогичные конструкции за тысячи лет до этого. Первый известный туалет был построен в 2800 году до нашей эры, в цивилизации долины Инда на северо-западе Индии и Пакистана. Правда, он был весьма далек от туалета в помещении, который мы используем сегодня. Древнее сооружение было построено за пределами домов и включало вертикальные желоба, спускавшиеся в выгребные ямы или уличные стоки.

Древние римляне также славились своими общими уборными, которые представляли собой большую линию комнат с каменными или деревянными скамейками, расположенными над канализацией. Такая система позволяла сохранять улицы от нечистот.