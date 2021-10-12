В Иерусалиме откопали роскошный древний туалет

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Шикарный туалет был найден в отдельной ванной комнате старинного особняка в Иерусалиме. По словам историков, уборная, вполне отвечающая современным требованиям, была построена 2700 лет назад и спроектирована для обеспечения максимального комфорта. Глубокий септик древнего отхожего места заставит обзавидоваться современных дачников
Туалет, которому 2700 лет, был обнаружен археологами при раскопках руин древнего особняка о соседству со Старым городом в Иерусалиме. Стульчак из известняка, найденный в собственной ванной комнате, имеет резное отверстие в центре и отполирован для удобства сидения.
Израильское управление древностей, которое руководит раскопками, заявило, что туалет был построен в то время, когда отдельные ванные комнаты были доступны только для богатых. Так, Яаков Биллиг, руководитель раскопок от имени Управления древностей Израиля, сообщил: «Отдельная туалетная кабинка была большой редкостью в древности, на сегодняшний день их было найдено лишь несколько, в основном в городе Давида. Только богатые могли позволить себе туалеты».
Израильское управление древностей, которое руководит раскопками, заявило, что туалет был построен в то время, когда отдельные ванные комнаты были доступны только для богатых. Так, Яаков Биллиг, руководитель раскопок от имени Управления древностей Израиля, сообщил: «Отдельная туалетная кабинка была большой редкостью в древности, на сегодняшний день их было найдено лишь несколько, в основном в городе Давида. Только богатые могли позволить себе туалеты».
Руины особняка были обнаружены во время строительства туристического центра Бейт-Шац в Армон Ханацив и, как считается, датируются седьмым веком до нашей эры. «Удивительно видеть, как что-то очевидное для нас сегодня, например, туалеты, было предметом роскоши во время правления царей Иудеи, - прокомментировал находку Эли Эскосидо, директор Управления древностей Израиля. - Иерусалим не перестает удивлять».
Команда археологов обнаружила внутри септика кости животных и глиняную посуду. Эта находка может пролить свет на образ жизни и диету людей, живших в то время, а также на древние болезни, считают ученые. Наряду с древним туалетом археологи также обнаружили декор, который когда-то оформлял роскошный особняк, в том числе каменные колонны и оконные рамы с потрясающим дизайном.
Во время работы на объекте группа также обнаружила доказательства того, что рядом с туалетом был сад с декоративными и фруктовыми деревьями и водными растениями. Сочетание этих характеристик позволяет исследователям реконструировать великолепный дворец периода Первого Храма с пышными садами.
Хотя современный туалет был изобретен только в 1596 году, люди использовали аналогичные конструкции за тысячи лет до этого. Первый известный туалет был построен в 2800 году до нашей эры, в цивилизации долины Инда на северо-западе Индии и Пакистана. Правда, он был весьма далек от туалета в помещении, который мы используем сегодня. Древнее сооружение было построено за пределами домов и включало вертикальные желоба, спускавшиеся в выгребные ямы или уличные стоки.
Древние римляне также славились своими общими уборными, которые представляли собой большую линию комнат с каменными или деревянными скамейками, расположенными над канализацией. Такая система позволяла сохранять улицы от нечистот.
Хотя современный туалет был изобретен только в 1596 году, люди использовали аналогичные конструкции за тысячи лет до этого. Первый известный туалет был построен в 2800 году до нашей эры, в цивилизации долины Инда на северо-западе Индии и Пакистана. Правда, он был весьма далек от туалета в помещении, который мы используем сегодня. Древнее сооружение было построено за пределами домов и включало вертикальные желоба, спускавшиеся в выгребные ямы или уличные стоки.
Древние римляне также славились своими общими уборными, которые представляли собой большую линию комнат с каменными или деревянными скамейками, расположенными над канализацией. Такая система позволяла сохранять улицы от нечистот.
Анн Колоски-Оструу, археолог из Университета Брандейса, говорит, что общественные туалеты стали важной особенностью римской инфраструктуры примерно в первом веке до нашей эры.Существовали в то время и частные уборные, которые находились возле кухни и использовались, в основном, для удаления остатков еды. Их смывали с помощью ведер с водой: частные туалеты редко подключались к канализации. При очистке септиков отходы выливали в сады или поля за пределами города.
После падения Рима развитие туалетов надолго приостановилось. Только после того, как сэр Джон Харингтон, английский придворный и крестник королевы Елизаветы I, представил свое изобретение при дворе в 1596 году, пользование туалетом стало привычным для значительной части общества.
Устройство Харингтона состояло из овальной чаши глубиной в полметра, промазанной смолой для водонепроницаемости, и цистерны наверху, откуда постоянно поступала вода. А в 1775 году шотландский изобретатель Александр Камминг получил первый патент на унитаз со смывом.
Устройство Харингтона состояло из овальной чаши глубиной в полметра, промазанной смолой для водонепроницаемости, и цистерны наверху, откуда постоянно поступала вода. А в 1775 году шотландский изобретатель Александр Камминг получил первый патент на унитаз со смывом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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