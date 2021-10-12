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В Иерусалиме откопали роскошный древний туалет

В Иерусалиме откопали роскошный древний туалет (6 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 12:11
Сообщество : Исторические факты
Метки: археология   загадки   иерусалим   история   находка   раскопки   туалет   факты   
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Шикарный туалет был найден в отдельной ванной комнате старинного особняка в Иерусалиме. По словам историков, уборная, вполне отвечающая современным требованиям, была построена 2700 лет назад и спроектирована для обеспечения максимального комфорта. Глубокий септик древнего отхожего места заставит обзавидоваться современных дачников

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   загадки   иерусалим   история   находка   раскопки   туалет   факты   
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5  комментариев
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21k
Андрей Иванов 2 часа назад
Бедно жили, у нас вон у гайцов даже золотые унитазы
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Denissg Полчаса назад
Шикардосный толчок! Розетка рядом есть?
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33k
Опаньки 2 часа назад
куда же они гадили если туалетов не было
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