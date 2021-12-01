Социальный эксперимент: угостят ли едой посетители магазина на Рублёвке нищего старика

"Я переоделся в бездомного старика и отправился на Рублевку, постоять возле продуктового магазина и попросить у обеспеченных людей помощи. В попытках найти добрых и щедрых людей, я и подумать не мог, что некоторые люди будут настолько сильно игнорировать меня. Я не ожидал, что охрана так будет поступать с бездомным дедушкой и даже вызвать наряд на меня."