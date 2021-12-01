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Социальный эксперимент: угостят ли едой посетители магазина на Рублёвке нищего старика

Социальный эксперимент: угостят ли едой посетители магазина на Рублёвке нищего старика (1 фото + 2 видео)

Автор:
01 декабря 2021 08:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   богачи   видео   интересно   люди   рублевка   социальный эксперимент   
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Видеоблогер провел социальный эксперимент около недешёвого супермаркета, расположенного на элитной Рублёвке. С помощью искусного грима он перевоплотился в пожилого мужчину и стал просить еду у состоятельных людей, выходивших из магазина. Результаты эксперимента получились неоднозначными.

Видеоблогер прокомментировал ролик следующими словами:

"Я переоделся в бездомного старика и отправился на Рублевку, постоять возле продуктового магазина и попросить у обеспеченных людей помощи. В попытках найти добрых и щедрых людей, я и подумать не мог, что некоторые люди будут настолько сильно игнорировать меня. Я не ожидал, что охрана так будет поступать с бездомным дедушкой и даже вызвать наряд на меня."

Источник:

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Метки: Москва   Россия   богачи   видео   интересно   люди   рублевка   социальный эксперимент   
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6  комментариев
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5k
Бу 5 минут назад
К сожалению это наша реалия.
Тем богаче человек тем он более жадный
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7k
Мистер Фикс Полчаса назад
Сытый голодного не разумеет
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5k
Roman Полчаса назад
Вот так с этими нищими: или профессионал, который зарабатывает больше тебя или переодетый блогер.
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7k
КОСТЯН Полчаса назад
На помойку иди ДЕБИЛ... Там неплохо кормят
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8k
Злокрыс 53 минуты назад
чё там, вкрации
получил блогер своё?
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