Социальный эксперимент: угостят ли едой посетители магазина на Рублёвке нищего старика

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Видеоблогер провел социальный эксперимент около недешёвого супермаркета, расположенного на элитной Рублёвке. С помощью искусного грима он перевоплотился в пожилого мужчину и стал просить еду у состоятельных людей, выходивших из магазина. Результаты эксперимента получились неоднозначными.
Видеоблогер прокомментировал ролик следующими словами:
"Я переоделся в бездомного старика и отправился на Рублевку, постоять возле продуктового магазина и попросить у обеспеченных людей помощи. В попытках найти добрых и щедрых людей, я и подумать не мог, что некоторые люди будут настолько сильно игнорировать меня. Я не ожидал, что охрана так будет поступать с бездомным дедушкой и даже вызвать наряд на меня."
Полная версия. Среди выходивших из магазина людей нашлись и те, кто решил помочь
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