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Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России (5 фото)

Автор:
24 октября 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Эдвард Сноуден   вид на жительство   новости   политическое убежище   разведчики и шпионы   россия   цру   
648
5
Бывший сотрудник ЦРУ, сообщивший прессе о слежке американского правительства за своими гражданами, получил бессрочный вид на жительство в России. Он находится в нашей стране с 2013 года, и все это время регулярно обращается за возобновлением визы. Теперь же Сноуден сможет оставаться здесь, сколько пожелает.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Эдвард Сноуден   вид на жительство   новости   политическое убежище   разведчики и шпионы   россия   цру   
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11  комментариев
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478
ВазгенСемёнович 11 минут назад
"обдумать2 возможное помилование Сноулена".
Грамотность автору не помешала бы.
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36k
Андрей 2 минуты назад
Сноу, сможешь прожить в России, значит сможешь прожить везде! Ну кроме Укры, конечно. Чтобы там прожить надо для начала себе наглухо отбить здравый смысл.
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10k
Roy Batty 5 минут назад
Эдичка красава. Не зассал.
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6k
Колорад 14 минут назад
Ехал бы в Германию. Меркель бы его спасла от кровавого режима! :D
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36k
Андрей Колорад 9 минут назад
Он подумывал в нейтральную Швецарию поехать. Но потом снял очки и задумчиво произнёс: "Да какая она в жопу нейтральная"
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140k
☭Cheкаво☭ 36 минут назад
Не хочет на эектростул.
На БУТа с Ярошенко бы поменяли Эдика)
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135
Monher 40 минут назад
Если его не напрягает то как американцы обошлись с пауэрсом
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7k
Иван Акимов 53 минуты назад
Сссыт Снежков вертаться в штаты. Наидемократнейшая демократия его мгновенно повесит к хренам.
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6k
gena Иван Акимов 38 минут назад
Ледорубом или новичком было бы гуманнее избавить его от страданий и ностальгии.
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36k
Андрей Иван Акимов 12 минут назад
Не повесит. Гена прав. Зачен попусту материал переводить. Можно по тихому травануть, сделать анализы в США, Великобритании, Канаде и сказать, что траванули Новичком российского происхождения и вкрутить ещё каких-нибудь санкций.
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