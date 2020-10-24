Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

По словам Кучерены, желание Сноудена вернуться на родину "вполне естественно", однако он собирается сделать это лишь после того, как обвинения против него будут сняты.

Между тем, в начале месяца американский суд принял решение. обязующее Сноудена передать правительству США $5,2 миллиона, полученных,по данным американского Министерства юстиции. за счет продажи своей книги и публичных выступлений. Книга Сноудена вышла год назад и, по заявлениям американских юристов, изложив в ней ряд данных без получения одобрения правительства является нарушением контракта, который подписывал Сноуден, работая с ЦРУ и Агентством национальной безопасности. Согласно этим документам, он должен был предоставлять на визирование написанные им книги и тексты выступлений, чтобы цензоры проверяли, нет ли в них секретной информации.