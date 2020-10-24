Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Бывший сотрудник ЦРУ, сообщивший прессе о слежке американского правительства за своими гражданами, получил бессрочный вид на жительство в России. Он находится в нашей стране с 2013 года, и все это время регулярно обращается за возобновлением визы. Теперь же Сноуден сможет оставаться здесь, сколько пожелает.
Бывший сотрудник ЦРУ, американец Эдвард Сноуден, когда-то рассказавший прессе о программах слежки ЦРУ за гражданами США и Европы, политическими лидерами и руководителями государств, получил право на постоянное проживание в России. Свои разоблачения он сделал в 2013 году, и с тех пор остается на территории России. На днях его адвокат Анатолий Кучерена заявил, что при очередном продлении вида на жительство Сноуден, наконец, получил бессрочный документ. При этом сам 37-летний Сноуден говорит. что хотел бы вернуться в США.
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Получить постоянный вид на жительство Сноуден смог благодаря недавним изменениям в российском иммиграционном законодательстве. По словам Кучерены, соответствующее заявление было подано Сноуденом еще в апреле, однако процесс задержался из-за пандемии коронавируса. На вопрос о том. будет ли Сноуден пытаться получить российское гражданство, адвокат ответил, что бывший ЦРУ-шник "примет решение сам".
Возможно, однажды Сноуден и впрямь захочет стать российским гражданином, ведь в США ему делать нечего: там он считается обвиняемым по делу о шпионаже, обвинения в котором выдвинуло ЦРУ.
Возможно, однажды Сноуден и впрямь захочет стать российским гражданином, ведь в США ему делать нечего: там он считается обвиняемым по делу о шпионаже, обвинения в котором выдвинуло ЦРУ.
По словам Кучерены, желание Сноудена вернуться на родину "вполне естественно", однако он собирается сделать это лишь после того, как обвинения против него будут сняты.
Между тем, в начале месяца американский суд принял решение. обязующее Сноудена передать правительству США $5,2 миллиона, полученных,по данным американского Министерства юстиции. за счет продажи своей книги и публичных выступлений. Книга Сноудена вышла год назад и, по заявлениям американских юристов, изложив в ней ряд данных без получения одобрения правительства является нарушением контракта, который подписывал Сноуден, работая с ЦРУ и Агентством национальной безопасности. Согласно этим документам, он должен был предоставлять на визирование написанные им книги и тексты выступлений, чтобы цензоры проверяли, нет ли в них секретной информации.
Между тем, в начале месяца американский суд принял решение. обязующее Сноудена передать правительству США $5,2 миллиона, полученных,по данным американского Министерства юстиции. за счет продажи своей книги и публичных выступлений. Книга Сноудена вышла год назад и, по заявлениям американских юристов, изложив в ней ряд данных без получения одобрения правительства является нарушением контракта, который подписывал Сноуден, работая с ЦРУ и Агентством национальной безопасности. Согласно этим документам, он должен был предоставлять на визирование написанные им книги и тексты выступлений, чтобы цензоры проверяли, нет ли в них секретной информации.
В своей книге Сноуден рассказывает, как обнаружил всемирную слежку, организованную ЦРУ, и почему решил открыть обществу эту информацию. По имеющимся данным, от продаж книги он получил около $4,2 миллиона.
В 2015 году, когда президентом был Барак Обама, Белый Дом отказал авторам петиции, призывающей помиловать Сноудена и позволить ему спокойно вернуться на родину. В начале 2020 года президент Трамп обещал "обдумать2 возможное помилование Сноулена, однако дальше слов дело так и не пошло.
В 2015 году, когда президентом был Барак Обама, Белый Дом отказал авторам петиции, призывающей помиловать Сноудена и позволить ему спокойно вернуться на родину. В начале 2020 года президент Трамп обещал "обдумать2 возможное помилование Сноулена, однако дальше слов дело так и не пошло.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews Эдвард Сноуден вид на жительство новости политическое убежище разведчики и шпионы россия цру
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Грамотность автору не помешала бы.
На БУТа с Ярошенко бы поменяли Эдика)