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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-28

Смешные комментарии из социальных сетей-28 (33 фото)

Автор:
30 ноября 2021 13:53
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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108  комментариев
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2k
Умница-красавица 6 часов назад
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ХЗ с кем, у проституток каждый час новый клиент
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2k
Иван Петров 6 минут назад
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откуда она знает, что у него есть сом?
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11k
Дмитрий 19 минут назад
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Вроде, собаки - дальтоники.
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2k
Vlamir Полчаса назад
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Сразу закрываем 3 ипотеки!
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11k
Павел Полчаса назад
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А что так можно было?
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11k
Павел Полчаса назад
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Как я стар,я не понимаю что тут написано.
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66k
Максим Час назад
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те.е. накачаться и стать мужиком не вышло.. решил стать питаром.
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120k
arek14 Час назад
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Осталось открыть магазин Мел Гипсон.
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120k
arek14 Час назад
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У самурая нет цели. Только путь.
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