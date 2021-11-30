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Я у мамы маркетолог: как продать еду быстро, без регистрации и СМС

Я у мамы маркетолог: как продать еду быстро, без регистрации и СМС (17 фото)

Автор:
30 ноября 2021 11:06
Сообщество : Юмор
Метки: Боги Маркетинга   Юмор   безумный маркетинг   креативный подход   подборка   я у мамы маркетолог   
2585
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Подборка отборного контента для тех, кто устал от вездесущей рекламы, креативной упаковки и "гениальных" слоганов.
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Метки: Боги Маркетинга   Юмор   безумный маркетинг   креативный подход   подборка   я у мамы маркетолог   
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1k
Анна Анна 15 минут назад
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АлексЮстасу 10 минут назад
10-Цена за атистрессовую клубничку как раз и есть первая причина стресса в отпуске
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3k
DyadyaSasha 15 минут назад
А почему пост +18 ? Из-за листьев капусты в ремнях кожаных?
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1k
Шпиц 16 минут назад
ГЕНИАЛЬНО!
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23k
SerGProS 20 минут назад
С перцем хорошо задумано
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