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Почему на нашем телевидении разрешено рекламировать кредиты в 5,9% годовых, которые являются откровенным враньем?

Почему на нашем телевидении разрешено рекламировать кредиты в 5,9% годовых, которые являются откровенным враньем? (3 фото)

Автор:
29 ноября 2021 23:02
Метки: банки   крелиты   финансы   
966
3

Давайте в качестве реального примера рассмотрим историю, (как бы) произошедшую с… с вами, если бы вы, насмотревшись по телеку на сытого Гармаша, решились соблазниться на рекламируемый артистом кредит под 5,9% в том самом Почта Банке. Итак, вы созрели попробовать и оформили заявку на сайте. Вскоре пришло СМС, что кредит предодобрен. Минут через 30 вам позвонили и попросили приехать.

На вопрос о процентной ставке ответили, что конкретную ставку могут сказать только в офисе, после отправки запроса. Приехали вы (россиянин или россиянка, страждущие дешевого кредита), в офис Почта Банка, вам оформили заявку и попросили подождать одобрения минут пятнадцать. Вскоре пришло одобрение под 9,9% (уже не 5,9%, но это только начало).


Вы выбрали кредит с финансовой защитой (без нее процентная ставка возрастает на 7%), ее включили в тело кредита и поэтому при первоначальном вашем желании взять в кредит 250000 рублей, в теле кредита оказалось уже 395 000! Вот так… 145 000 рублей – это страховка! Сразу, с насчитанными на нее процентами. Ладно, допустим, вы понимали, что все пойдет не так гладко, как обещал Гармаш, допустим, что вы были готовы взять кредит со ставкой до 10%, пусть так… потянет.

×
×

Вы заранее прикинули, что ориентировочный ежемесячный платеж на кредит в 250000 рублей должен быть (даже при 10%) около 5500 рублей. Но такой цифры в плане погашения вы не увидите. Там будет стоять где-то 8400 (плюс минус). Такой ежемесячный платеж можно получить, если взять 250 000 рублей на 5 лет под процентную ставку 32%. Как вам такая арифметика? Будут ещё и «бонусы». При запросе кредита вы подписали соглашение об электронной подписи и электронном информировании, так что (помимо кредита) возможны сюрпризы в виде дополнительных платных услуг.

Истина одна – ни в одном российском банке невозможно взять кредит со ставкой в 5,9% годовых. Это и дураку понятно, не понятно другое – почему на нашем телевидении открыто разрешено рекламировать кредитные условия, которые являются откровенным и бессовестным враньем?

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Метки: банки   крелиты   финансы   
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5k
Sabay 2 часа назад
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11k
Администратоp Минуту назад
ага, я так себе кредитную историю подпортил. когда банк заманивает ставкой 5-6-7%, а по факту предлагает платеж, который равносилен 16-20% ставке. некоторые и до 30% поднимали.
надо вообще запретить страховку, или сразу озвучивать проценты с ее учетом. выглядит как обман и цб молчит...
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9k
Алексей 10 минут назад
Эх, все именно так. Но пипл хавает... Одному на новую тачку, как же без понтов, другой на новый айфон))
Что поделаешь - если многие буратины никогда не слышали слов:

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33k
Mamin Sibiriak 15 минут назад
Потому что телевидение давно уже не источник информации (я даже не заикаюсь о "полезной"), как было во времена СССР, а ещё одна ОПГ, стремящаяся всеми способами изъять ваши деньги.
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3k
Сергей Лаврушкин Полчаса назад
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2k
Moon24 Полчаса назад
Ростовщичество и мошенничество всегда идут вместе
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14k
Hairy. Полчаса назад
гармаш конченный пидр!
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1k
Максим Алтадуков 49 минут назад
не зря растовщичество считали грехом ))))
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11k
Kucher 59 минут назад
А я от сбербанковского кредита избавился наконец-то в начале этого месяца. До сих пор хожу довольный. А особенно довольный через недельку с мелочью буду, когда у меня списывался ежемесячный платёж с карты. А теперь не спишут. Я больше никому не должен!!!
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3k
Федя Хитрый Час назад
Да потому что эти хитрожопые говорят ОТ 5.9 %
А 99% это тоже входит в диапазон "от 5.9"
Они же скромно молчат до скольки может дойти.
Так что не докопаешься.
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20k
Ego sum qui sum Час назад
все правда...совсем недавно по ключевым банкам ходил был нужен кредит
Гаспромбанк, Сбер, ВТБ, Тинькофф, Райфазен везде такие же амнипуляции
На данный момент реальная ставка кредита сейчас 17-18%
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701
BHU1004 Час назад
Меня всегда передергивает от фраз, типа "выгодный кредит" и т.п.
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14k
crazyvantuz Час назад
чойта я не припомню, когда это в сми правду говорили, не для этого придумано...
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20k
Мерзавец... 2 часа назад
Дешёвое актёришко как и рекламируемый им говнобанк.
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23k
Юрьевич 2 часа назад
Интересно, за сколько эта сволочь свою совесть продала... Он не может не знать что рекламирует.
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50k
SAndre 2 часа назад
ответ до безобразия прост: потому что деньги платят

ЗЫ в середине прошлого года оформил в СИТИЛИНКе рассрочку на полгода. Оформляли тут же работница Почтабанка. В результате та сумма ежемесячного платежа, что была указана на сайте СИТИЛИНКа, оказалась превышена. Но вещь нужна была срочно и пришлось согласиться. Так что это все завлекуха
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12k
Bill 2 часа назад
Согласен с тем, что рекламу дешевых процентных ставок давно следует запретить. Потому что любой банк Ваш кредит будет рассматривать индивидуально: каков ваш доход / какова кредитная история / каковы гарантии, и пр.
Это же чисто бизнес, ничего личного. Банк хочет на Вас заработать, воспользовавшись тем, что Вам понадобились деньги. Вы работаете и платите зарплату банковским работникам.
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10k
Шурум-бурум 2 часа назад
просто жить надо по средствам

а тот самый бен франклин говорил: "трать на один пенс меньше, чем зарабатываешь."
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49k
doker 2 часа назад
На телевидении и чтобы не врали?

Обидно, что привлечь ТВ нельзя за ложь, обман и т. д. и т. п.
Хотя о чём это я...
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12
Mr. Intereskin 2 часа назад
Жулики
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40k
dima423 2 часа назад
Да кстати, явный обман! Надо обязать банки чтобы они могли озвучивать только окончательную ставку с учетом всех допов и страховок)
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