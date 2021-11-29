Почему на нашем телевидении разрешено рекламировать кредиты в 5,9% годовых, которые являются откровенным враньем?

Давайте в качестве реального примера рассмотрим историю, (как бы) произошедшую с… с вами, если бы вы, насмотревшись по телеку на сытого Гармаша, решились соблазниться на рекламируемый артистом кредит под 5,9% в том самом Почта Банке. Итак, вы созрели попробовать и оформили заявку на сайте. Вскоре пришло СМС, что кредит предодобрен. Минут через 30 вам позвонили и попросили приехать.
На вопрос о процентной ставке ответили, что конкретную ставку могут сказать только в офисе, после отправки запроса. Приехали вы (россиянин или россиянка, страждущие дешевого кредита), в офис Почта Банка, вам оформили заявку и попросили подождать одобрения минут пятнадцать. Вскоре пришло одобрение под 9,9% (уже не 5,9%, но это только начало).
Вы выбрали кредит с финансовой защитой (без нее процентная ставка возрастает на 7%), ее включили в тело кредита и поэтому при первоначальном вашем желании взять в кредит 250000 рублей, в теле кредита оказалось уже 395 000! Вот так… 145 000 рублей – это страховка! Сразу, с насчитанными на нее процентами. Ладно, допустим, вы понимали, что все пойдет не так гладко, как обещал Гармаш, допустим, что вы были готовы взять кредит со ставкой до 10%, пусть так… потянет.
Вы заранее прикинули, что ориентировочный ежемесячный платеж на кредит в 250000 рублей должен быть (даже при 10%) около 5500 рублей. Но такой цифры в плане погашения вы не увидите. Там будет стоять где-то 8400 (плюс минус). Такой ежемесячный платеж можно получить, если взять 250 000 рублей на 5 лет под процентную ставку 32%. Как вам такая арифметика? Будут ещё и «бонусы». При запросе кредита вы подписали соглашение об электронной подписи и электронном информировании, так что (помимо кредита) возможны сюрпризы в виде дополнительных платных услуг.
Истина одна – ни в одном российском банке невозможно взять кредит со ставкой в 5,9% годовых. Это и дураку понятно, не понятно другое – почему на нашем телевидении открыто разрешено рекламировать кредитные условия, которые являются откровенным и бессовестным враньем?
Источник:
- Убойные мемы о кредитовании
- Дуэйн Джонсон впервые поставил себе банки и удивился синякам на спине
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- В Госдуме задумали разрешить запрещать себе брать кредиты
- Что такое оферта
Понравилось90
надо вообще запретить страховку, или сразу озвучивать проценты с ее учетом. выглядит как обман и цб молчит...
Что поделаешь - если многие буратины никогда не слышали слов:
До сих пор считают
А 99% это тоже входит в диапазон "от 5.9"
Они же скромно молчат до скольки может дойти.
Так что не докопаешься.
Гаспромбанк, Сбер, ВТБ, Тинькофф, Райфазен везде такие же амнипуляции
На данный момент реальная ставка кредита сейчас 17-18%
ЗЫ в середине прошлого года оформил в СИТИЛИНКе рассрочку на полгода. Оформляли тут же работница Почтабанка. В результате та сумма ежемесячного платежа, что была указана на сайте СИТИЛИНКа, оказалась превышена. Но вещь нужна была срочно и пришлось согласиться. Так что это все завлекуха
думаю, что если бы за кредит пришлось отдать палец руки, то и вещь не такой нужной бы оказалось ... )))
Это же чисто бизнес, ничего личного. Банк хочет на Вас заработать, воспользовавшись тем, что Вам понадобились деньги. Вы работаете и платите зарплату банковским работникам.
а тот самый бен франклин говорил: "трать на один пенс меньше, чем зарабатываешь."
Обидно, что привлечь ТВ нельзя за ложь, обман и т. д. и т. п.
Хотя о чём это я...
Давно уже известно, что закон обходится фразами "ставка от..." и мелкими дисклеймерами "не является публичной офертой".
С одной стороны все правильно - будущий клиент мог лукавить при заполнении инет-заявки и при предоставлении документов, выясняются иные "детали".
Однако продукты - "креит по одному документу", явно не подпадает под необходимость дополнительного скоринга и его условия не должны меняться.
Но ведь мы помним, что пчелы никогда не воевали против меда