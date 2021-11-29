Почему на нашем телевидении разрешено рекламировать кредиты в 5,9% годовых, которые являются откровенным враньем?

На вопрос о процентной ставке ответили, что конкретную ставку могут сказать только в офисе, после отправки запроса. Приехали вы (россиянин или россиянка, страждущие дешевого кредита), в офис Почта Банка, вам оформили заявку и попросили подождать одобрения минут пятнадцать. Вскоре пришло одобрение под 9,9% (уже не 5,9%, но это только начало).

Вы выбрали кредит с финансовой защитой (без нее процентная ставка возрастает на 7%), ее включили в тело кредита и поэтому при первоначальном вашем желании взять в кредит 250000 рублей, в теле кредита оказалось уже 395 000! Вот так… 145 000 рублей – это страховка! Сразу, с насчитанными на нее процентами. Ладно, допустим, вы понимали, что все пойдет не так гладко, как обещал Гармаш, допустим, что вы были готовы взять кредит со ставкой до 10%, пусть так… потянет.