Как легко заработать. Идеи пассивного дохода

В этом посте рассмотрим основные источники пассивного дохода. Все эти идеи уже не один десяток раз рассматривались на специализированных сайтах. Мы собрали лучшие из них.
1. Сдача недвижимости в аренду
Многие "специалисты" предлагают сдавать недвижимость и зарабатывать на этом. План отличный, но только в фантазиях у самих советчиков. Во-первых, эту свободную недвижимость (гараж, квартиру, дом) где-то нужно взять. Средняя цена однокомнатной квартиры в провинции уже перевалила за миллион рублей. Во-вторых, за квартирой или домом всё равно требуется следить и проводить хотя бы мелкий ремонт: починка кранов, замена розеток, ремонт дверей, мебели. В-третьих, общение с арендаторами (бывает всякое).
2. Депозитные счета
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Отнести деньги в банк — худшая идея из возможных, учитывая, что средний процент, на который может рассчитывать человек составляет 3%. Это даже ниже уровня потребительской инфляции.
3. Заработок денег на своём хобби
Этот пункт вообще слабо подходит под категорию "пассивного дохода", ведь что-то делать всё равно надо.
4. Продажа фотографий
"Отличной" является идея по продаже своих снимков на фотостоках. Ведь сейчас нет бесплатных фотобанков с миллионом доступных фото вроде Pixabay, PxHere и Pexels. Фотографии будут пользоваться огромным успехом, а конкуренции в этой сфере практически нет. Сарказм.
5. Завести собственный сайт
Идея этого пункта проста и может быть описана в двух пунктах:
- Сделать сайт (желательно на бесплатном движке и на бесплатном хостинге).
- Подключить AdSense и получать прибыль.
Минус плана в том, что оно так не работает.
6. Запустить собственный Youtube-канал
Многие же стали успешными и знаменитыми благодаря этой площадке. Чем вы хуже? Жаль, что ради хорошего результата придётся делать качественный контент и соблюдать множество требований. Но это даже не пассивный доход. Сил придётся затратить немало, а также потратиться на нормальное оборудование.
7. Заработок на бирже
Этот пункт тянет на отдельную статью. Но если хотите много заработать, то обязательно занимайтесь высокорисковыми спекулятивными операциями.
Ещё можно записать курс по получению пассивного дохода для последующей его продажи. Пожалуй, лучшая идея. Также можно проводить индивидуальные тренинги и семинары, обучая других людей.
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Я недалеко от Гамнита живу. Бабуля на такси побираться приезжает и уезжает.
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