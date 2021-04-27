Как легко заработать. Идеи пассивного дохода

Идея этого пункта проста и может быть описана в двух пунктах:

Сделать сайт (желательно на бесплатном движке и на бесплатном хостинге). Подключить AdSense и получать прибыль.

Минус плана в том, что оно так не работает.





6. Запустить собственный Youtube-канал



