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Как легко заработать. Идеи пассивного дохода

Как легко заработать. Идеи пассивного дохода (2 фото + 1 видео + 5 гиф)

Автор:
27 апреля 2021 09:58
Сообщество : Банки и финансы
Метки: Пассивный доход   деньги   заработок   лёгкие деньги   финансовая грамотность   финансы   
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В этом посте рассмотрим основные источники пассивного дохода. Все эти идеи уже не один десяток раз рассматривались на специализированных сайтах. Мы собрали лучшие из них.

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Метки: Пассивный доход   деньги   заработок   лёгкие деньги   финансовая грамотность   финансы   
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6  комментариев
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17k
Anna 42 минуты назад
пост - сарказм, автор - муд...рец.
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13k
Совранский 11 минут назад
Кстати, Вы заметили, что в 2020 - не было ни одного предложения/рекламы о пассивном доходе)))
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27k
Snork Snorkoff 12 минут назад
Сесть со скорбной рожей у ближайшего гипера.
Я недалеко от Гамнита живу. Бабуля на такси побираться приезжает и уезжает.
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36k
dima423 Полчаса назад
в итоге полностью пассивный доход без рисков, только 1 вариант - сдача в аренду недвижимости. Причем окупаемость квартиры во вторичке более 20 лет, в новостройке лет 15, коммерческой недвижимости от 8 лет. Еще можно просто инвестировать в новостройки, покупать на стадии строительств аи продавать когда дом будет сдан, за последние пол года квартиры очень сильно подорожали, люди в новостройках купленных прошлым летом с 5 млн за пол года сделали по 2-3 млн чистыми)
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2k
Виталий Касандров 37 минут назад
Ну есть еще модное слово на К обозначает прошение милостыни в интернете.
Подайте копеечку на карту №2222234444333333322
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3k
Юрий Злой 38 минут назад
можно так же сдавать свой самолет или яхту в аренду, пока не пользуетесь )))
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