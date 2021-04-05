Убойные мемы о кредитовании

1373
15
Подборка самого-самого о кредитах. Этот пост по-настоящему поймут те, кто хотя бы раз в жизни брал кредит.
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Убойные приколы, которые могли произойти только с таксистами
- Пост о феминистках, который точно вызовет у мужененавистниц приступ ярости
- Халтурщики от бога
- Каску забыли надеть... и маску
- Россияне не смогут взять кредит, если платеж по нему превысит половину дохода
35
Понравилось35
Новости партнёров
Загрузка...
Так потеря 3,5% с суммы за ипотечный кредит сущие копейки по сравнению с тем, что недвижка за год плюсанула больше чем на 10% и объект продавался с дисконтом в 15% от рынка.