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Убойные мемы о кредитовании

Убойные мемы о кредитовании (15 фото)

Автор:
05 апреля 2021 10:40
Сообщество : Юмор
Метки: МФО   банки   займы   кредит   подборка   прикол   
1373
15

Подборка самого-самого о кредитах. Этот пост по-настоящему поймут те, кто хотя бы раз в жизни брал кредит.

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Метки: МФО   банки   займы   кредит   подборка   прикол   
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4  комментария
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12k
Вася Александрович 9 минут назад
Комментарий к фото
В школе сказали, что для уроков не подходят более дешёвые.
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436
Victor Chromov 3 минуты назад
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12k
Вася Александрович 6 минут назад
Комментарий к фото
Так впаривают пылесосы кирби. Покупатель начинает рвать на себе волосы, но потом.
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13k
sssss3 7 минут назад
Да в чём проблема-то?? Ну ипотека, и что теперь. Появилась необходимость купить ещё одну квартиру, подвернулся хороший вариант, кинул задаток, взял ипотеку. Деньги выдернул из дела по ходу пьесы, и закрыл один счёт по истечению срока вклада. Расплатился за год.
Так потеря 3,5% с суммы за ипотечный кредит сущие копейки по сравнению с тем, что недвижка за год плюсанула больше чем на 10% и объект продавался с дисконтом в 15% от рынка.
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