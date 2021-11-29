Фотографии Ирана до исламской революции

FISHKINET
Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото) Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото) Три правила общения с полицейскими Три правила общения с полицейскими Почему у "Икаруса" есть горб на заднем стекле водительской кабины Почему у "Икаруса" есть горб на заднем стекле водительской кабины Конкурс на лучшие ноги с неожиданным финалом Конкурс на лучшие ноги с неожиданным финалом Москвичка получила травмы после падения с поручня эскалатора Москвичка получила травмы после падения с поручня эскалатора Нарочно не придумаешь: откровенный пост об аренде жилья Нарочно не придумаешь: откровенный пост об аренде жилья В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили массовое побоище В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили... Минута из жизни кота Минута из жизни кота Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки За отказ показать паспорт в ТЦ жительницу Екатеринбурга заковали в наручники За отказ показать паспорт в ТЦ жительницу Екатеринбурга заковали в... Неудачная утренняя разминка Неудачная утренняя разминка "Прекращайте этот беспредел" : в Красноярске жестко задержали автора видеообращения к Путину "Прекращайте этот беспредел" : в Красноярске жестко задержали... Футбольный симулянт, у которого ещё нет Оскара Футбольный симулянт, у которого ещё нет Оскара Ведическая Русь Всеволода Иванова Ведическая Русь Всеволода Иванова Без вести погребённый: известные люди прошлого, у которых нет могил Без вести погребённый: известные люди прошлого, у которых нет могил Слон и Моська: в Петербурге автомобилист решил проучить автобус Слон и Моська: в Петербурге автомобилист решил проучить автобус 15 интересных случаев, когда люди открыли для себя что-то новое 15 интересных случаев, когда люди открыли для себя что-то новое Позитивные новости о России 29.11.2021 Позитивные новости о России 29.11.2021 "Травят нас. Травят!": житель Краснодара испугался, увидев в небе следы от самолёта "Травят нас. Травят!": житель Краснодара испугался, увидев в небе...
Фотографии Ирана до исламской революции

Фотографии Ирана до исламской революции (21 фото)

Автор:
29 ноября 2021 21:49
Метки: Фотографии.   иран   история   люди   страна   
764
21
Интересные фотографии кипящей жизни в этой яркой стране 60-х и 70-х годов.
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Фотографии.   иран   история   люди   страна   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
costa 4 часа назад
А потом мусульманские скрепы, АльМилонов, ИбнМизулина и кирдык.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
420
Вадим В. Новоженов 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Час назад
Эволюция и прогресс ни в одной стране не гарантированы. Иногда прогресс останавливается, и начинается деэволюция - страна со всех ног бежит в Средневековье. Иран - наиболее яркий пример. Афганистан сейчас тоже отправится в Средние века. И Россия тоже идет по этому пути, правда,в мягкой форме.Страна активно застраивается храмами, церквями, соборами и часовенками. Поповщина лезет везде - в школы, вузы, армию, политику. Скоро введут Закон Божий в школах и церковную десятину для всех россиянинцев. Россию пока еще не обьявили Православной республикой, но уже скоро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Bill 2 часа назад
Любая "революция" - это когда народ вышел на улицы, свергнул существующую власть и стал жить как он хочет. Или нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
947
eBulldog 2 часа назад
Уже в Люблино...
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Stranger2018 3 часа назад
Нормальные ж люди были! И девушки симпатичные!...
Были
Нет же ж...
Деградация во всей красе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Похабыч 3 часа назад
Напомнило..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
683
vijilante 3 часа назад
Дааа... Было время,не вернёшь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася 3 часа назад
СССР из всего туркестана конфетку сделал, афган и иран тоже могли бы войти в Союз, но бриты уж слишком против были да и смысла особого не было. В итоге жопа и там и там. Хотя в бывших советских республиках ещё получше вроде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64
Котофей 3 часа назад
Цивилизация.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
324
jeka 4 часа назад
Я конечно не знаток истории, но что надо было сделать со страной чтоб из светского государства превратиться в -100лет цивилизации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
324
jeka costa 3 часа назад
Ха, 30-40 лет, по современным меркам, считай столетия(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото) Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото) Детективная история человека, первым сфотографировавшего столицу Тибета Лхасу Детективная история человека, первым сфотографировавшего столицу Тибета Лхасу Количество золота, найденного во время золотой лихорадки Количество золота, найденного во время золотой лихорадки 7 выживших пассажиров печально известного «Титаника»: как сложилась их жизнь 7 выживших пассажиров печально известного «Титаника»: как сложилась их жизнь Девушка бросила работу и устроилась в цирк, чтобы залезать в стеклянные банки Девушка бросила работу и устроилась в цирк, чтобы залезать в стеклянные банки "Россия - страна красивых женщин и некрасивых мужчин" - считает японец, который долго искал русскую жену "Россия - страна красивых женщин и некрасивых мужчин" - считает японец, который долго искал...
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

695380



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Самая удивительная улица на Земле
6
25
Самая удивительная улица на Земле
Финские мемы — о российской границе, погоде и живописи
1
199
Финские мемы — о российской границе, погоде и живописи
Набирающие популярность
Совет по кодификации не принял поправки о взыскании компенсаций с агрегаторов такси
0
5
Совет по кодификации не принял поправки о взыскании компенсаций с агрегаторов такси
&lt;apetor&gt;
0
3
<apetor>
Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото)
Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Милота
0
0

Лучшие демотиваторы
От авторов 9 яиц и бутылки водки 0,45 литра
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#подборка#еда#как приготовить#кулинария#история#дтп#фильмы#автомобили
#Юмор#прикол#Россия#кино#Рецепт#СССР#интересное#забавно#познавательно#город
#интересно#животные#ватермарк#люди#вкусно#Жизнь#аварии#фотографии#полиция#задержание

На что жалуетесь?

Вернуться