Фотографии Ирана до исламской революции

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Интересные фотографии кипящей жизни в этой яркой стране 60-х и 70-х годов.
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Метки: Фотографии. иран история люди страна
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Новости партнёров
Были
Нет же ж...
Деградация во всей красе
А вообще Иран довольно большая страна, размером и населением почти как Германия с приличным потенциалом. Один из крупнейших игроков на Ближнем Востоке.
"Самую мирную религию" сделать законодателем !!!
Вот тебе и результаты : женщина - вещь которую нельзя никому показывать и при желании можно спокойно убить,живопись и скульптура вне закона - художников и скульпторов убивают и прочее и прочее.
Вот ЦРУ и постаралось.
Само собой такое не происходит