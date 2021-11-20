Девушка бросила работу и устроилась в цирк, чтобы залезать в стеклянные банки

На кастинге ей нужно было протиснуться в стеклянный сосуд высотой 60 см и шириной 45 см. Джейд тщательно готовилась к этому испытанию, тренируясь в домашних условиях. Сначала она залезала в корзину для белья, затем в шкафчики и даже в стиральную машину. Постепенно британке удалось научиться проникать в труднодоступные места, и она получила желаемую работу.