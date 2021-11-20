Девушка бросила работу и устроилась в цирк, чтобы залезать в стеклянные банки

22-летняя барменша Джейд Морган бросила работу в Wetherspoons, устроилась в "Цирк ужасов", чтобы залезать в стеклянные банки за 400 фунтов стерлингов в неделю.
Бывшая барменша из Уэст-Мидлендса стала залезать в бутылки, вместо того чтобы наливать из них. Она нашла подработку, которая приносит неплохие деньги. Джейд Морган (Jade Morgan) исполнила свою заветную мечту — выступать в цирке. Теперь девушка удивляет публику и ездит с турами по всей стране.
22-летняя Джейд «просачивается» в стеклянные емкости во время цирковых представлений. Она зарабатывает на своих необычных способностях 400 фунтов (около 40 000 рублей) в неделю.
Девушка всегда мечтала выступать на сцене. Однажды она увидела объявление о том, что в «Цирк ужасов» требуется артист, который будет залезать в банки. От кандидатов требовалось быть гибкими и не бояться нахождения в закрытом пространстве.
На кастинге ей нужно было протиснуться в стеклянный сосуд высотой 60 см и шириной 45 см. Джейд тщательно готовилась к этому испытанию, тренируясь в домашних условиях. Сначала она залезала в корзину для белья, затем в шкафчики и даже в стиральную машину. Постепенно британке удалось научиться проникать в труднодоступные места, и она получила желаемую работу.
Блондинка говорит, что всегда мечтала работать в цирке. Ей очень нравится ее нынешняя роль. Организаторы представлений тоже довольны выступлениями Джейд. Она стала настоящей любимицей публики.
Источник:
- "Сдам квартиру славянам": чем может грозить эта фраза в объявлении
- Рок мертв: где нашли последнее упокоение звезды русского рока?
- Люди, которые могут собой гордиться
- 14 невыносимых жлобов, которые даже за копейку готовы развязать настоящую войну
- Как Сергей Мавроди кинул всю страну и оказался в Госдуме
Понравилось17