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Девушка бросила работу и устроилась в цирк, чтобы залезать в стеклянные банки

Девушка бросила работу и устроилась в цирк, чтобы залезать в стеклянные банки (7 фото)

Автор:
20 ноября 2021 10:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: Джейд Морган   банка   в мире   история   люди   фото   цирк   
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22-летняя барменша Джейд Морган бросила работу в Wetherspoons, устроилась в "Цирк ужасов", чтобы залезать в стеклянные банки за 400 фунтов стерлингов в неделю.

Бывшая барменша из Уэст-Мидлендса стала залезать в бутылки, вместо того чтобы наливать из них. Она нашла подработку, которая приносит неплохие деньги. Джейд Морган (Jade Mor­gan) исполнила свою заветную мечту — выступать в цирке. Теперь девушка удивляет публику и ездит с турами по всей стране.

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22-летняя Джейд «просачивается» в стеклянные емкости во время цирковых представлений. Она зарабатывает на своих необычных способностях 400 фунтов (около 40 000 рублей) в неделю.

Девушка всегда мечтала выступать на сцене. Однажды она увидела объявление о том, что в «Цирк ужасов» требуется артист, который будет залезать в банки. От кандидатов требовалось быть гибкими и не бояться нахождения в закрытом пространстве.

На кастинге ей нужно было протиснуться в стеклянный сосуд высотой 60 см и шириной 45 см. Джейд тщательно готовилась к этому испытанию, тренируясь в домашних условиях. Сначала она залезала в корзину для белья, затем в шкафчики и даже в стиральную машину. Постепенно британке удалось научиться проникать в труднодоступные места, и она получила желаемую работу.

Блондинка говорит, что всегда мечтала работать в цирке. Ей очень нравится ее нынешняя роль. Организаторы представлений тоже довольны выступлениями Джейд. Она стала настоящей любимицей публики.


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Метки: Джейд Морган   банка   в мире   история   люди   фото   цирк   
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Карандаш 2,0 51 минуту назад
И вот тут на неё "напала" клаустрофобия.
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