Новое в туризме: "Талибан"* открыл для публики посещение уничтоженных статуй Будды

Статуи Будды высотой 53 и 35 м были высечены в VI веке нашей эры в скалистом утесе долины Бамиан в центральной части Афганистана. Весной 2001 года, талибы взорвали обе статуи, входившие в комплекс буддийских монастырей и являющиеся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

53-метровый Сол Сол и 35-метровый Шах Мама стояли на этом месте минимум полторы тысячи лет, свидетельствуя о доисламской истории Афганистана.

"Талибан" признал буддистские памятники "идолами" и призвал их уничтожить. Местных жителей принуждали участвовать в разрушении статуй. Процесс уничтожения занял 25 дней.

Теперь, когда «Талибан» вернулся к власти, было принято решение открыть доступ к нишам, в которых некогда стояли статуи, для публики. По сообщению NBC News, любопытные туристы могут купить у охраны билет за 5 долларов и посмотреть на пустые углубления, где когда-то стояли статуи.

В октябре этого года лидеры "Талибана" пообещали сохранить пустые ниши, где находились статуи Будды, в неприкосновенности, ради привлечения в страну туристов.