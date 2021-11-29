Новое в туризме: "Талибан"* открыл для публики посещение уничтоженных статуй Будды

"Креативные менеджеры" террористического движения «Талибан» (*запрещено в России), открыли для посещения комплекс буддийских монастырей, включавший когда-то уникальные статуи Будды, талибами же и уничтоженные. Посмотреть на то, чего больше нет, стоит всего 5 долларов.
Статуи Будды высотой 53 и 35 м были высечены в VI веке нашей эры в скалистом утесе долины Бамиан в центральной части Афганистана. Весной 2001 года, талибы взорвали обе статуи, входившие в комплекс буддийских монастырей и являющиеся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
53-метровый Сол Сол и 35-метровый Шах Мама стояли на этом месте минимум полторы тысячи лет, свидетельствуя о доисламской истории Афганистана.
"Талибан" признал буддистские памятники "идолами" и призвал их уничтожить. Местных жителей принуждали участвовать в разрушении статуй. Процесс уничтожения занял 25 дней.
Теперь, когда «Талибан» вернулся к власти, было принято решение открыть доступ к нишам, в которых некогда стояли статуи, для публики. По сообщению NBC News, любопытные туристы могут купить у охраны билет за 5 долларов и посмотреть на пустые углубления, где когда-то стояли статуи.
В октябре этого года лидеры "Талибана" пообещали сохранить пустые ниши, где находились статуи Будды, в неприкосновенности, ради привлечения в страну туристов.
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А у ИГ, например, там же стоят две звездочки, это" Террористическая организация, запрещенная в России."
Погуглите- будете удивлены.
Ведь для полного счастья, России не хватало именно друзей-террористов. А то слишком хорошо живем!
Конченных мразей и среди относящих себя к христианской конфессии полно, если не больше.
Среди них были очень старые постройки, а двигала ими еще более темная херня, чем религия - пропаганда.
Опять же, вы пытаетесь исказить смысл сказанного и разжечь рознь по религиозному признаку - не надо ставить знак равенства между мусульманами и представителями радикальных течений Ислама.
Это как сравнивать высказывания среднестатистического гражданина и бабок из отрядов путина
Детям - 5 копеек.
Членам профсоюза - 10 копеек.
Не членам профсоюза - 30 копеек.
Представителям милиции (могут быть приравнены к детям) - 5 копеек.
На ремонт - чтобы не слишком проваливался..