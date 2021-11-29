FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 559 постов • 213 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Новое в туризме: "Талибан"* открыл для публики посещение уничтоженных статуй Будды

Новое в туризме: "Талибан"* открыл для публики посещение уничтоженных статуй Будды (1 фото)

Автор:
29 ноября 2021 15:27
Сообщество : Жизнь
Метки: афганистан   будда   статуи   талибан   юнеско   
1859
1

"Креативные менеджеры" террористического движения «Талибан» (*запрещено в России), открыли для посещения комплекс буддийских монастырей, включавший когда-то уникальные статуи Будды, талибами же и уничтоженные. Посмотреть на то, чего больше нет, стоит всего 5 долларов.

Статуи Будды высотой 53 и 35 м были высечены в VI веке нашей эры в скалистом утесе долины Бамиан в центральной части Афганистана. Весной 2001 года, талибы взорвали обе статуи, входившие в комплекс буддийских монастырей и являющиеся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

53-метровый Сол Сол и 35-метровый Шах Мама стояли на этом месте минимум полторы тысячи лет, свидетельствуя о доисламской истории Афганистана.

"Талибан" признал буддистские памятники "идолами" и призвал их уничтожить. Местных жителей принуждали участвовать в разрушении статуй. Процесс уничтожения занял 25 дней.

Теперь, когда «Талибан» вернулся к власти, было принято решение открыть доступ к нишам, в которых некогда стояли статуи, для публики. По сообщению NBC News, любопытные туристы могут купить у охраны билет за 5 долларов и посмотреть на пустые углубления, где когда-то стояли статуи.

В октябре этого года лидеры "Талибана" пообещали сохранить пустые ниши, где находились статуи Будды, в неприкосновенности, ради привлечения в страну туристов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: афганистан   будда   статуи   талибан   юнеско   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
27
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Alex 2 часа назад
А ещё за 5$ вам отрежут голову и сделают с ней селфи )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
Виктор 14 минут назад
А я то думал куда поехать в пандемию отдохнуть - в Афганистан к талибам ! Вот это да !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
311
Леонид Романов 47 минут назад
В пустоту смотреть и платить за это? полный бред
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
MatveiVainrub 2 часа назад
идиоцкий идиотизм идиотов .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Kostick 2 часа назад
странно она запрещена, эта организация.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
Комментарий удален
−2
7k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Дорогой Талибан (пока-что запрещен в Россий) признал крым россииским!!! А беларусь (не запрещено в России) нет! Это говорит о душевной близости двух режимов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Damian 2 часа назад
Пользуясь случаем передаю привет лаврову и бригаде - "Спасибо" за таких "союзников" как террористы!
Ведь для полного счастья, России не хватало именно друзей-террористов. А то слишком хорошо живем!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Вакханалитический туризм....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Батончик с маком 2 часа назад
Надо начинать уничтожать мечети во всём мире. Желательно когда в них полно ослоепов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
374
Николай Батончик с маком 2 часа назад
это безнравственно, надо выделить им какой-нибудь остров, свезти их туда, море вокруг засеять минами в три ряда и благословенно забыть там всех этих любителей самой мирной религии. Пущай как пауки в банке друг друга жрут, а к цивилизованным людям, тем более к историческому наследию их подпускать ни в коем случае нельзя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Damian Батончик с маком 2 часа назад
Не надо путать больных на голову обезьян (Талибан) с остальными мусульманами, и раскатывать эту [мат] на всю остальную религию.
Конченных мразей и среди относящих себя к христианской конфессии полно, если не больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
374
Николай Damian 56 минут назад
ну будьте любезны, напомните, в современном мире где когда и кто еще уничтожал тысячелетние статуи или другое историческое наследие людей движимый темными догмами религии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Damian Николай 41 минуту назад
Из недавних? Снос церквей коммунистами, например.
Среди них были очень старые постройки, а двигала ими еще более темная херня, чем религия - пропаганда.
Опять же, вы пытаетесь исказить смысл сказанного и разжечь рознь по религиозному признаку - не надо ставить знак равенства между мусульманами и представителями радикальных течений Ислама.
Это как сравнивать высказывания среднестатистического гражданина и бабок из отрядов путина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vagon1 2 часа назад
Напомните, почем Остап Бендер продавал вид на Провал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
374
Николай 2 часа назад
ЗВЕРЬКИ... и после этого будут еще говорить о самой мирной религии в мире? ть-фу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото) Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото) Лидерам Талибана придется обходиться одной женой Лидерам Талибана придется обходиться одной женой Нелепая раскраска 1000-летней статуи Будды возмутила китайцев Нелепая раскраска 1000-летней статуи Будды возмутила китайцев Опубликовано видео крушения афганского вертолета Ми-17 со спецназом на борту Опубликовано видео крушения афганского вертолета Ми-17 со спецназом на борту Под многоэтажкой в Китае обнаружили огромную статую Будды без головы Под многоэтажкой в Китае обнаружили огромную статую Будды без головы Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12019



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда снег помешал получить работу мечты
5
181
Когда снег помешал получить работу мечты
Человек на войне
8
97
Человек на войне
Набирающие популярность в сообществах
«The Wal»: японский кастомайзер преобразил мотоцикл BMW R18
1
1
«The Wal»: японский кастомайзер преобразил мотоцикл BMW R18
Фурор
0
20
Фурор
Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото)
Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошая новость
1
2

Лучшие демотиваторы
— мыши есть?
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#еда#вкусно#история#кино#аварии#коронавирус#прикольные
#Юмор#люди#животные#как приготовить#кулинария#Россия#страна#дтп#познавательно#Ynews
#интересно#подборка#СССР#Жизнь#фотографии#Рецепт#ватермарк#забавно#космос#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться