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Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди, с налетом истории.
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19.
Эрнест Хемингуэй
«В прежние дни часто писали о том, как сладко и прекрасно умереть за родину. Но в современных войнах нет ничего сладкого и прекрасного. Ты умрешь как собака без всякой на то причины»
22.
Сьюзи Кватро на гастролях в Японии
Сьюзи Кватро была первой бас-гитаристкой, ставшей суперзвездой
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