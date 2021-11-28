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Люди и лица

Люди и лица (40 фото)

Автор:
28 ноября 2021 23:21
Метки: лица   люди   фото   
431
40
Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди, с налетом истории.
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Метки: лица   люди   фото   
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10k
Шурум-бурум 3 часа назад
Мишель Мерсье так похожа на Джейн Фонду
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2k
Frank Borman 2 часа назад
38. Марлен Дитрих и Кирк Дуглас

Керк Даглас напоминает нашего Семеныча.
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7k
Мистер Фикс 2 часа назад
Сюзи Кватро
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