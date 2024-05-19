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Самый зубастый зверь в мире. 5 интересных фактов про большеухую лисицу

Самый зубастый зверь в мире. 5 интересных фактов про большеухую лисицу

Автор:
19 мая 2024 09:02
Метки: большеухая лисица   животные   лиса   уши   факты   фото   
1070
10

Выглядит, как смесь волка и зайца, собранные в фотошопе. На самом деле, это реальное животное – большеухая лисица.

Уши вырастают до 13 см в длину – непропорционально большие. Однако для пустынных животных большие уши - это норма. Ведь именно они позволяют почуять добычу, даже если она зарылась в песок. Похожая стратегия используется и другой лисой - фенеком.

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Вторая причина больших ушей - терморегуляция. Как язык у собаки. Позволяет не перегреваться в жарких пустынных условиях.

Рацион большеухой лисицы весьма специфичен - она обожает насекомых, в основном термитов. На традиционные для лисиц закуски - хомяков, сусликов, ящериц, птичек и т п у нее приходится не более 10% рациона. Это единственное в природе насекомоядное животное семейства псовых. Собаки, как известно, предпочитают поглодать мясо, а от жуков отфыркиваются.

Их слух настолько острый, что они могут слышать движения насекомых под землей, что делает их чрезвычайно эффективными охотниками.

Большеухая лисица выиграла от распространения человека, что редкость в мире дикой природы. Дело в том, что когда люди окультуривают территорию (например, создают пастбища для скота), здесь создается идеальная среда для размножения насекомых. А это, как мы помним - их любимое лакомство.

Гроза всех южноафриканских мух и жуков!

Это – самый зубастый зверь на планете. У большеухой лисицы 48 зубов, это максимум для плацентарных млекопитающих.

Зачем ей столько зубов остается загадкой. Чтобы питаться насекомыми, быть таким зубастым зверем и не нужно. К примеру, муравьед - также любитель насекомых - вообще обходится без зубов. А пережевывать пищу ему помогает мощная мускулатура желудка.

Биологи полагают, что зубы большеухой лисице все-таки весьма полезны. Просто ее эволюция пошла другим путем, в отличие от муравьеда.

Дело в том, что насекомые обычно собираются в большие группы. И когда начинаешь есть, то работает правило: чем быстрее жуешь, тем больше можно проглотить. Лисицы съедают более 1 млн термитов в год.

Их зубы менее острые, чем у других хищников, но зато более приспособлены для того, чтобы раздробить экзоскелеты насекомых.

Социум у большеухих лисиц также не совсем традиционен для хищников. Жить они предпочитают устоявшимися триадами — один самец и две самки.

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Метки: большеухая лисица   животные   лиса   уши   факты   фото   
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1k
DimBr 52 минуты назад
Полезная статья. Прикольная животина!
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23k
Слепой Пью 12 минут назад
Стесняюся, но один я прочитал про лисичку с боооольшим ....?
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1548 постов (1510 в горячем)

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