Самый зубастый зверь в мире. 5 интересных фактов про большеухую лисицу

Рацион большеухой лисицы весьма специфичен - она обожает насекомых, в основном термитов. На традиционные для лисиц закуски - хомяков, сусликов, ящериц, птичек и т п у нее приходится не более 10% рациона. Это единственное в природе насекомоядное животное семейства псовых. Собаки, как известно, предпочитают поглодать мясо, а от жуков отфыркиваются.

Их слух настолько острый, что они могут слышать движения насекомых под землей, что делает их чрезвычайно эффективными охотниками.