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"Сначала заработать - потом починить": автослесарь о работе в СТО

"Сначала заработать - потом починить": автослесарь о работе в СТО (25 фото)

Автор:
27 ноября 2021 22:44
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Жизнь   авто   истории   
463
25
Житель Новосибирска Алексей Понедельченко много лет проработал в разных автосервисах своего города и рассказал о том, что представляет собой "закулисье" СТО. Как избежать обмана и уклониться от навязываемых услуг, о чем следует знать, пригоняя тачку на ремонт и чего не стоит ждать от автослесаря - читайте об этом в нашем посте.
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Метки: Автомобиль   Жизнь   авто   истории   
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11  комментариев
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8k
Злокрыс 2 часа назад
где атмосфера лучше, у этих или у кладбищенских?
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431
Вжик 2 часа назад
А текст ручками набрать религия не позволяет? ШПАЛА!
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532
Шоурум :-) 2 часа назад
Прибаутка мастеров: Вам как починить, дёшево или хорошо?
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29k
Fat Lynx 2 часа назад
Я смотрю, что этот механик нигде долго не задерживался.
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3k
Tuskub 2 часа назад
Нормальных спецов в сервисах просто нет - то ли платят мало, то ли еще что. Когда надо починить машину под счет и по безналу - таких контор у нас в городе две. И обе с "рукожопыми" и от двух недель...
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