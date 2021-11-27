"Сначала заработать - потом починить": автослесарь о работе в СТО

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Житель Новосибирска Алексей Понедельченко много лет проработал в разных автосервисах своего города и рассказал о том, что представляет собой "закулисье" СТО. Как избежать обмана и уклониться от навязываемых услуг, о чем следует знать, пригоняя тачку на ремонт и чего не стоит ждать от автослесаря - читайте об этом в нашем посте.
Каждому владельцу авто хотя бы раз в жизни приходилось обращаться в автосервис, и хорошо, если при этом проблемы с машиной решались. А ведь наверняка бывало и иначе.
Бывший сотрудник новосибирского автосервиса рассказывает, как ему работалось в подобных центрах и почему нужно тщательно выбирать, кому доверить свою "ласточку".
Бывший сотрудник новосибирского автосервиса рассказывает, как ему работалось в подобных центрах и почему нужно тщательно выбирать, кому доверить свою "ласточку".
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Метки: Автомобиль Жизнь авто истории
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вы имели видимо ввиду ремонт не по заранее оговореному и оплаченому счету, а оплата уже по факту после ремонта? даже и безнальная?
советом в интернете не помогу, и мастеров тех дистанционно не обучу.
вопрос возник чисто по оплате работ, а не их качеству (ну у меня изначально) вот и привел причины (как я их видел при таких способах оплаты)
а про криворукость мастеров и ваши желания у меня вопросов не возникало, вам в своем городе лучше это видно и знакомо чем мне из интернета.