"Сначала заработать - потом починить": автослесарь о работе в СТО

Житель Новосибирска Алексей Понедельченко много лет проработал в разных автосервисах своего города и рассказал о том, что представляет собой "закулисье" СТО. Как избежать обмана и уклониться от навязываемых услуг, о чем следует знать, пригоняя тачку на ремонт и чего не стоит ждать от автослесаря - читайте об этом в нашем посте.

0 Источник: Каждому владельцу авто хотя бы раз в жизни приходилось обращаться в автосервис, и хорошо, если при этом проблемы с машиной решались. А ведь наверняка бывало и иначе.

Бывший сотрудник новосибирского автосервиса рассказывает, как ему работалось в подобных центрах и почему нужно тщательно выбирать, кому доверить свою "ласточку".

Кого берут на работу в автосервис 0 Источник:

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О заработке автослесаря 0 Источник:

То, о чем клиентам не рассказывают 0 Источник:

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О тачках друзей 0 Источник:

Как вывести автослесаря из себя 0 Источник:

О рабочих буднях автослесаря 0 Источник:

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О плюсах работы в автосервисе 0 Источник:

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Полезный совет от автослесаря 0 Источник:

Вместо эпилога 0 Источник: