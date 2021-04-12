В начале марта в соцсетях распространился ролик с мужчиной, выбрасывающим на обочину мусор из багажника внедорожника. Впоследствии выяснилось, что в видео засветился руководитель международного партийного центра "Единой России" Игорь Хрущев.

Поступок чиновника вызвал волну возмущения и критики со стороны граждан. Причем за почти полтора месяца после инцидента единоросс так и не смог внятно объяснить, зачем положил канистру из-под масла на обочину дороги. За что и поплатился.





В понедельник на заседании Президиума регионального политсовета "ЕР" коллеги лишили Хрущева всех должностей и исключили из партии.