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Высокопоставленного единоросса исключили из партии за выброшенный на дорогу мусор

Высокопоставленного единоросса исключили из партии за выброшенный на дорогу мусор (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2021 16:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Приморье   видео   дискредитация   единая россия   исключение из партии   мусор   политика   чиновник   
2192
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Ролик появился в Сети в начале марта, но чиновник так и не смог объяснить своего поступка.

Источник:

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Метки: Приморье   видео   дискредитация   единая россия   исключение из партии   мусор   политика   чиновник   
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222
Ххх 2 часа назад
Мне почти сорокет, а фантик из под конфет стыдно бросить не в урну. Стыдно перед собой. Не потому что кто-то увидит, а потому, что кто его будет убирать.
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5k
Андрей Крылов 17 минут назад
Оборвалась карьера у мудака. Так и надо! Во все времена всякие гады всегда лезли в "партии власти". Что тут удивительно? Плохо, когда те партии не могут и не умеют очищать себя от грязи, как было при Сталине. Вот и пролезли всякие Горбачёвы, Ельцины, Шушхевичи, Назарбаевы и другие. Они разве коммунисты? Вот и это не единорос, а просто глист. И таких везде много. Но нельзя допускать критическое количество мудачья! Я рад, что хоть какую-то гадину выгнали и лишили кормушки. Если будут так же выгонять и других, то может зауважаю эту партию. Хотя знаю, что там настолько полно таких гадов (даже на самом верху), что только держись. Но есть и хорошие люди.
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19k
Альберт 19 минут назад
Воруют?
Взятки берут?
Это - ничего. Вы только смотрите там не мусорите...
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13k
KOSTELLO 36 минут назад
Причем за почти полтора месяца после инцидента единоросс так и не смог внятно объяснить, зачем положил канистру из-под масла на обочину дороги.

Потому, что свинья, вот и весь ответ
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18k
С.В. 45 минут назад
Пошел на повышение, не иначе.
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438
Юрий 49 минут назад
Поздно лечить то, что уже сгнило до основания. Лечить это можно было 25 лет назад, когда партия власти еще не оформилась и не зажралась. Десть лет назад можно было еще провести чистку, оставить только ярлык и набрать полностью новую номенклатуру, через реальные выборы, тех, кто представляет народ и озабочен будущим страны а не своих карманов. А сейчас уже поздно...
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130
Сергей Ковалев Юрий 18 минут назад
И кто по вашему мнению будет думать о сирых и убогих?
Могу сказу вас разочаровать-НИКТО! Жизнь в обществе регулируется законами и менталитетом. Законов принято много; хороших,правильных и вроде как справедливых. НО! их исполняют,только тогда,когда власти выгодно их исполнять,если нет,то начинает действовать менталитет(уклад) и понятия,так сказать. Все цивилизованые страны прошли путь становления(взросления). В Украине этот путь только начат,а у вас об этом даже не слышали. От сюда и мечты за доброго и справедливого владыку. Нет таких и не будет никогда. Все люди алчны и их можно контролировать только выполнением законов
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438
Юрий Сергей Ковалев 7 минут назад
Законов можно принимать миллионы каждый день. Если вместо римского права в стране яса, то закон это верховный правитель и то как его окружение это понимает. Успеха вам, на Украине. Но путь к правовому государству очень долог.
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7k
Дмитрий Данилов Час назад
Мусор - он в клозетах, он в головах.
Чистить и чистить ещё ЕР надо
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28k
LEPA Час назад
Едарасы судорожно пытаются скинуть балласт перед выборами. Всё это кажется комичным,когда все уже поняли,что их партийный сратостат уже давно увяз в трясине.
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130
Сергей Ковалев LEPA 15 минут назад
И кто там не балласт? Живу в Украине и честное слово не знаю,кто там в ЕР при памяти Может просветите? Пишу,не из за подколоть,а из любопытства
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13k
Toxictofa Час назад
.....руководитель международного партийного центра "Единой России".....

Когда это ЕР успела стать международной???
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4k
Димыч Час назад
Люди уже не верят ни исполнительной, ни законодательной, ни судебной власти... Чего вот эти показательные порки устраивать?
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31k
Alex Час назад
Так и надо этому уе**бану
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5k
Echo 2 часа назад
Еще одного небожителя припарковали
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Комментарий удален
−4
1k
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
А чего Вы в их поступках логику ищите?
Может он тупо просто
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14k
vikklu 2 часа назад
Руководитель международного партийного центра педроси... Ну не охренеть себе замах! Или они там сами себе должности придумывают с желаемыми окладами?
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5k
катафреник 2 часа назад
поздно, едарасы, поздно... Вас даже самороспуск не спасёт, гниды.
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584
KevinSmith 2 часа назад
Оставьте Гагарина с народом, и так все символы ушедшей эпохи приватизировали и теперь используют их как свои достижения, но это не так!

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45k
Нанук Паналык 2 часа назад
Кондомы они все заштопанные....
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