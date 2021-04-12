Ролик появился в Сети в начале марта, но чиновник так и не смог объяснить своего поступка.
В начале марта в соцсетях распространился ролик с мужчиной, выбрасывающим на обочину мусор из багажника внедорожника. Впоследствии выяснилось, что в видео засветился руководитель международного партийного центра "Единой России" Игорь Хрущев.
Поступок чиновника вызвал волну возмущения и критики со стороны граждан. Причем за почти полтора месяца после инцидента единоросс так и не смог внятно объяснить, зачем положил канистру из-под масла на обочину дороги. За что и поплатился.
В понедельник на заседании Президиума регионального политсовета "ЕР" коллеги лишили Хрущева всех должностей и исключили из партии.
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«Партийный устав трактует его поступок однозначно - как дискредитирующий партию. Кроме того, его действия дискредитируют проект "Чистая страна", который реализует партия в Приморском крае. Считаю необходимым принять официальное решение по кандидатуре Хрущева - освободить от всех партийных должностей и исключить из "Единой России"», - сообщили в пресс-службе приморского отделения "ЕР".
Чистить ряды в выборный год - святое дело. Кстати, считается, что на символику "Единой России" избиратели и так уже реагируют довольно негативно. Поэтому в Чите партийцы вышли из положения и "прорекламировались" рисунком с Гагариным, выделив буквы "ЕР".
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Взятки берут?
Это - ничего. Вы только смотрите там не мусорите...
Потому, что свинья, вот и весь ответ
Чистить и чистить ещё ЕР надо
Когда это ЕР успела стать международной???
Может он тупо просто