Маразм крепчает: BLM добрался до дорог или гонка за «чеченским трендом»

После того, как парламент Чечни пропихнул в Госдуму самый сомнительный законопроект, призванный запретить СМИ называть национальность преступников, в Сети посыпались тонны шуток на тему «кого ещё нельзя называть».
Кто бы мог подумать, что вчерашние шутки про запрет озвучивать виновников ДТП серьезно взбредет кому-то в голову. Однако место нашлось и этому.
Именно такую инициативу вынес зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Видимо, он полагает, что, если уж идею Чечни вынесли на чтение, то и эту стоит серьезно рассмотреть.
В ГД призвали не упоминать должности виновников резонансных ДТП pic.twitter.com/a4GsIMwQJD— Чупакабра за Свободу Навальному (@vladimiripad) November 24, 2021
В Госдуме призвали не упоминать должности виновников ДТП.— Игорь (@gudvinvu731) November 26, 2021
Предложение прозвучало на фоне смертельного ДТП с участием майора СК
А если виновник ДТП еще и особенной национальности, то ДТП и не было , а если и было, то виноват человек без особой национальности и без должности pic.twitter.com/DZJEshsOMn
..национальность не упоминать..должности тоже..фио ещё можно?. а там, глядишь, и само преступление рекомендуют не освещать..ну зачем нервировать народ, верно же?!..— Tatiana за #CвободуНавальному (@Tatiana68908177) November 25, 2021
Верной дорогой идём, господа.. 😠 https://t.co/EK5SzEJAaZ
По его мнению, журналистам не следует обозначать место работы и должность виновника резонансных ДТП. Для тех, кто не в курсе, следует объяснить, что «гениальная идея» пришла в голову чиновнику после того, как в бухой в стельку замначальника регионального СК в Тюмени наглухо снес двух рабочих.
Причём снес так, что последствия лучше не демонстрировать.
Аргументация Выборного, конечно, вызывает вопросы. Местами он и вовсе копирует чеченский тренд, вроде «не корректно упоминать, потому что формирует негативное мнение».
Стоит повторить то, что уже говорилось неоднократно: «страна должна знать своих «героев». Но и это не самое странное из его заявлений.
По его словам, нет необходимости уточнять должность виновника серьезных ДТП, если это произошло в результате «несчастного случая», поскольку некоторые совершают преступления намеренно.
Однако трудно припомнить случаи намеренных наездов на случайных людей. Да и посадка пьяным за руль тоже не выглядит, как что-то «не намеренное», ведь человек знает, на что он идет. Соверши пьяный Ефремов ДТП не тогда, а сейчас, глядишь, вписался бы в новомодную концепцию.
Подобный тренд на «не называть» вызывает тревогу. И не потому, что СМИ скоро вообще ничего лишнего нельзя будет сказать. А потому что это реально становится абсурдным, модным движением.
Ведь следом за этой инициативой выступил Союз женщин России, предложивший не указывать пол виновников аварий, якобы из-за предвзятости к прекрасной половине.
Союз женщин России предложил запретить указывать пол виновников ДТП. В Союзе считают, что новости о неаккуратных женщинах за рулём портят их репутацию.— Лента.ру (@lentaruofficial) November 25, 2021
К слову, на долю женщин приходится всего 19% аварий с жертвами и пострадавшими.
Ещё слово «авария» запретить, и тогда заживём pic.twitter.com/PJmB8G6cwz
Союз женщин России предложил запретить указывать пол виновников ДТП.— Вашингтонский Обком (@_Fashington) November 25, 2021
Чеченцы хотят, чтобы запретили указывать национальность преступников.
Надо как в СССР - только хорошие новости, съезды партии и генсек с намолотами зерна
> Чечня предлагает запретить СМИ указывать национальность преступников— эчпочмак и комбикорм (@kocizum) November 25, 2021
> Союз женщин России хочет запретить указывать пол виновников ДТП
> В Госдуме предложили не упоминать в СМИ должности виновников резонансных ДТП
попала дагестанская депутатка в ДТП, а в новостях и пишут *****
Парламент Чечни: давайте не будем указывать национальность преступников— ПАКЕТ (@paeckte) November 25, 2021
Союз женщин России: давайте не будем указывать пол преступников
Новости через 5лет: кто-то где-то что-то сделал 🤷🏻♂️
Такими успехами мы скоро придет к тому, что все участники преступлений и происшествий будут озвучиваться по номерам, в лучших традициях замятинского «Мы».
И есть некое предчувствие, что это далеко не последнее предложение «обиженных» потенциальных преступников и виновников происшествий.
А ведь недавно мы смеялись над абсурдностью BLM, но его отечественный аналог оказался ближе.
Источник:
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- Союз женщин России хочет запретить указывать пол виновников ДТП
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Просто большинство у нас немужики и трусливые твари. Проходят мимо когда убивают соотечественников. Никто кроме нас самих не спасет русских людей.
Если каждый раз мочить толпой макак за их пакости, то депурасты быстренько переобуются и станут "защитниками своего народа". Ведь это выгодно, особенно перед выборами.