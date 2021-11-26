Маразм крепчает: BLM добрался до дорог или гонка за «чеченским трендом»

Стоит повторить то, что уже говорилось неоднократно: «страна должна знать своих «героев». Но и это не самое странное из его заявлений.





По его словам, нет необходимости уточнять должность виновника серьезных ДТП, если это произошло в результате «несчастного случая», поскольку некоторые совершают преступления намеренно.



