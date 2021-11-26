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Маразм крепчает: BLM добрался до дорог или гонка за «чеченским трендом»

Маразм крепчает: BLM добрался до дорог или гонка за «чеченским трендом» (15 фото)

Автор:
26 ноября 2021 19:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Без национальности   Союз женщин   движение BLM   должность   дтп   законы   российские аварии   российские чиновники   
1477
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После того, как парламент Чечни пропихнул в Госдуму самый сомнительный законопроект, призванный запретить СМИ называть национальность преступников, в Сети посыпались тонны шуток на тему «кого ещё нельзя называть».

Кто бы мог подумать, что вчерашние шутки про запрет озвучивать виновников ДТП серьезно взбредет кому-то в голову. Однако место нашлось и этому.

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Именно такую инициативу вынес зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Видимо, он полагает, что, если уж идею Чечни вынесли на чтение, то и эту стоит серьезно рассмотреть.


По его мнению, журналистам не следует обозначать место работы и должность виновника резонансных ДТП. Для тех, кто не в курсе, следует объяснить, что «гениальная идея» пришла в голову чиновнику после того, как в бухой в стельку замначальника регионального СК в Тюмени наглухо снес двух рабочих.


Причём снес так, что последствия лучше не демонстрировать.


Аргументация Выборного, конечно, вызывает вопросы. Местами он и вовсе копирует чеченский тренд, вроде «не корректно упоминать, потому что формирует негативное мнение».


Стоит повторить то, что уже говорилось неоднократно: «страна должна знать своих «героев». Но и это не самое странное из его заявлений.


По его словам, нет необходимости уточнять должность виновника серьезных ДТП, если это произошло в результате «несчастного случая», поскольку некоторые совершают преступления намеренно.


Однако трудно припомнить случаи намеренных наездов на случайных людей. Да и посадка пьяным за руль тоже не выглядит, как что-то «не намеренное», ведь человек знает, на что он идет. Соверши пьяный Ефремов ДТП не тогда, а сейчас, глядишь, вписался бы в новомодную концепцию.


Подобный тренд на «не называть» вызывает тревогу. И не потому, что СМИ скоро вообще ничего лишнего нельзя будет сказать. А потому что это реально становится абсурдным, модным движением.


Ведь следом за этой инициативой выступил Союз женщин России, предложивший не указывать пол виновников аварий, якобы из-за предвзятости к прекрасной половине.  


Такими успехами мы скоро придет к тому, что все участники преступлений и происшествий будут озвучиваться по номерам, в лучших традициях замятинского «Мы».


И есть некое предчувствие, что это далеко не последнее предложение «обиженных» потенциальных преступников и виновников происшествий.


А ведь недавно мы смеялись над абсурдностью BLM, но его отечественный аналог оказался ближе.

Источник:

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Метки: Без национальности   Союз женщин   движение BLM   должность   дтп   законы   российские аварии   российские чиновники   
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12  комментариев
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3k
A Час назад
Если мр@зь не называть мр@зью, то она не перестанет быть мр@зью
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3k
RomaXz 3 минуты назад
Скоро будет ", сегодня на неизвестной улице неизвестный и неизвестный совершили неизвестное по отношению к неизвестному".
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1k
Ясный Пень 9 минут назад
В стране с обнулённым , чьё имя называть нельзя , ещё и не такое может быть в ранг закона возведено.
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768
Baklanavr 12 минут назад
Ну тогда уж ждем от депутатов закона, что следует запретить указывать профессию и род занятий человека, пойманного за взятки и коррупцию.
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Эээээ дон, всех наказать дон!
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4k
tamin 40 минут назад
Да расслабься автор. В отличии от пендосов, у нас сверху крайне адекватные люди.
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25k
Батончик с маком 42 минуты назад
И так уже запрещено даже защищаться если тебя убивает толпа обезьян.
Просто большинство у нас немужики и трусливые твари. Проходят мимо когда убивают соотечественников. Никто кроме нас самих не спасет русских людей.
Если каждый раз мочить толпой макак за их пакости, то депурасты быстренько переобуются и станут "защитниками своего народа". Ведь это выгодно, особенно перед выборами.
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42k
Максим Т. 43 минуты назад
В смысле "пропихнул"? Его уже приняли? Там каждый день 100500 законопроектов предлагают.
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400
Максим Максимов Час назад
а что это "академик Рамзан" делает? Зигует?
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7k
Billi_Bons 2 часа назад
У КаДырки соврём не однозначное положение руки. Где-то мы уже это видели.
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