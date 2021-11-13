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Конкурс фотографий о природе объявил победителей

Конкурс фотографий о природе объявил победителей (27 фото)

Автор:
13 ноября 2021 12:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: The Environmental Photographer of the Year   победители   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   фотомир   человек и природа   
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Завершился ежегодный фотоконкурс The Environmental Photographer of the Year, посвященный теме взаимоотношений человека и природы. Сотни фотографов из десятков стран присылали на конкурс свои работы, посвященные климатическим изменениям и их влиянию на человечество, необычным природным явлениям, окультуриванию планеты. Профессиональное жюри выбрало лучшие снимки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: The Environmental Photographer of the Year   победители   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   фотомир   человек и природа   
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