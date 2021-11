Конкурс фотографий о природе объявил победителей

Завершился ежегодный фотоконкурс The Environmental Photographer of the Year, посвященный теме взаимоотношений человека и природы. Сотни фотографов из десятков стран присылали на конкурс свои работы, посвященные климатическим изменениям и их влиянию на человечество, необычным природным явлениям, окультуриванию планеты. Профессиональное жюри выбрало лучшие снимки.

0

"Последний вздох", Кевин Оченг Онианго 0 Источник: Растение помогает дышать кенийскому мальчику во время песчаной бури.

×

×

"Дети большого прилива", Антонио Арагон Ренунцио 0 Источник: Уровень моря в западноафриканских странах постоянно поднимается. Из-за затопления побережий тысячи людей вынуждены покидать свои дома.

Сушка ладана, Азим Хан Ронни 0 Источник: Сбор ланада в деревне Куанг Пху Као в окрестностях Ханоя, Вьетнам.

"Выживание", Ашрафул Ислам 0 Источник: Из-за стремительного пересыхания почвы в Бангладеш многие домашние и дикие животные оказались на грани гибели.

"Фотобиорекатор", Саймон Трамонте 0 Источник: Фотобиореактор производит устойчивые продукты из астаксантина. Исландия перешла от ископаемого топлива к 100-процентному получению электричества и тепла из возобновляемых источников.

"Инферно", Амаан Али 0 Источник: Мальчик тушит поверхностный пожар в лесу недалеко от своего дома в Ямуна Гхат, Нью-Дели, Индия. По словам местных жителей, лесные пожары, вызванные деятельностью человека в этом районе, - обычное явление.

"На помощь!", Селия Куяла 0 Источник: Детеныш морского льва с рыболовным крючком, впившимся в рот, плывет за дайвером, словно прося о помощи.

"Пробка на реке", Азим Хан Ронни 0 Источник: Крайне грязная река река Буриганга ежедневно заполнена лодками: их пассажиры по утрам торопятся на работу в густонаселенную Дакку, столицу Бангладеш, где проживает около 21 миллиона человек.

"Работающая мама", Рибен Дхар 0 Источник: Мать сушит рыбу, чтобы прокормить ребенка, который тем временем спит в рыболовной сети.

"Потоп", Мишель Лапини 0 Источник: Разлив реки Панаро в долине По.

"Узкая полоса", Роберто Буэно 0 Источник: Дорога в испанской Уэльве разделила чистую воду Рио Тинто и загрязненный резервуар близлежащей шахты. Деревья выживают лишь на "чистой" стороне шоссе.

"Храм в пустыне", Джей Хуанг 0 Источник: Названный "природным собором" из-за своего величественного вида, памятник природы с 1963 года оказался погребен под паводковыми водами водохранилища озера Пауэлл. В 2021 году засуха снизила уровень воды в 2021 году, дав возможность запечатлеть на фото каньон Отражений.

Пластик в природе, Субрата Дей 0 Источник: Маленький работник на складе фабрики по переработке пластика в Бангладеш. Сегодня переработка пластика - одна из самых быстрорастущих отраслей в стране.

"Сушка рыбы", Ашрафул Ислам 0 Источник: Масштабное приготовление сушеной рыбы в районе Сиранжгандж в Бангладеш. Производство сушеной рыбы - одна из самых доступных работ, позволяющих местным жителям кормить семьи.

"Зеленый барьер", Сандипани Чаттопадхай 0 Источник: Нерегулярная смена сезонов дождей и засухи вызывает цветение водорослей на реке Дамодар. Водоросли препятствуют проникновению света на поверхность и поглощению кислорода живыми организмами, что отрицательно сказывается на здоровье человека и среде обитания в этом районе.

"Путь к стабильности", Сандипани Чаттопадхай 0 Источник: Выращивание джута в дельте Ганга. Джут - это экологичная альтернатива пластику с низкой себестоимостью производства. Правительство Индии поддерживает развитие джутовой отрасли.

"Сады Немо", Джакомо Д'Орландо 0 Источник: "Сады Немо" - это опытный проект альтернативной системы ведения сельского хозяйства. Он направлен на то, чтобы сделать подводное земледелие жизнеспособным экологически чистым решением для противодействия изменениям климата.

"Загрязнение моря фермерами", Нгуен Ду Синх 0 Источник: Удобрения с рисовых полей Вьетнама сливаются прямо в море, загрязняя его.

"Лесной полигон", Роберто Буэно 0 Источник: Каштановые леса в Испании сохраняют устойчивый рост за счет вырубки деревьев в специально вырубаемых многоугольниках с нетронутыми участками деревьев в середине фигуры. Такой подход способствует естественному лесовосстановлению.

"В поисках питьевой воды", Султан Ахмет Нилой 0 Источник: Женщины ищут воду в области Сатхира, Бангладеш. Пресноводные пруды и колодцы в этой местности становятся все более засоленными. Женщины традиционно несут ответственность за сбор воды и ежедневно совершают несколько походов на большие расстояния, чтобы снабдить свои семьи питьевой водой.

"Рискованное путешествие", Зияул Хук 0 Источник: Мальчик едет с мешком пластикового мусора, чтобы продать его местной перерабатывающей фабрике фабрике в Читтагонге, Бангладеш. Дети рискуют здоровьем, собирая пластик, металл и другой мусор, чтобы заработать себе на жизнь.

"Рыбалка", Ашрафул Ислам 0 Источник: В реках Бангладеш в сухой сезон разрастаются водоросли, под которыми прячется многочисленная речная рыба. Рыбаки вышли на добычу пропитания.

"Сурья - богиня Сорлнца", Елена Пахалюк 0 Источник: Долина грязевых вулканов в Крыму находится во все большей опасности из-за изменений климата и деятельности человека.

"Чистая энергия", Педро де Оливейра Симоэс Эстевес 0 Источник: Ветряные турбины в португальских горах на закате.

"Производство соли", Нгуен Лин Вин Куок 0 Источник: Работники соляных ферм на соляном поле Дам Вуа начинают свой день рано, сгребая соль в груды до восхода солнца. Частицы соли кристаллизуются после испарения морской воды, разлитой в поле.