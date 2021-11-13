Конкурс фотографий о природе объявил победителей

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Завершился ежегодный фотоконкурс The Environmental Photographer of the Year, посвященный теме взаимоотношений человека и природы. Сотни фотографов из десятков стран присылали на конкурс свои работы, посвященные климатическим изменениям и их влиянию на человечество, необычным природным явлениям, окультуриванию планеты. Профессиональное жюри выбрало лучшие снимки.
"Последний вздох", Кевин Оченг Онианго
Растение помогает дышать кенийскому мальчику во время песчаной бури.
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"Дети большого прилива", Антонио Арагон Ренунцио
Уровень моря в западноафриканских странах постоянно поднимается. Из-за затопления побережий тысячи людей вынуждены покидать свои дома.
Сушка ладана, Азим Хан Ронни
Сбор ланада в деревне Куанг Пху Као в окрестностях Ханоя, Вьетнам.
"Выживание", Ашрафул Ислам
Из-за стремительного пересыхания почвы в Бангладеш многие домашние и дикие животные оказались на грани гибели.
"Фотобиорекатор", Саймон Трамонте
Фотобиореактор производит устойчивые продукты из астаксантина. Исландия перешла от ископаемого топлива к 100-процентному получению электричества и тепла из возобновляемых источников.
"Инферно", Амаан Али
Мальчик тушит поверхностный пожар в лесу недалеко от своего дома в Ямуна Гхат, Нью-Дели, Индия. По словам местных жителей, лесные пожары, вызванные деятельностью человека в этом районе, - обычное явление.
"На помощь!", Селия Куяла
Детеныш морского льва с рыболовным крючком, впившимся в рот, плывет за дайвером, словно прося о помощи.
"Пробка на реке", Азим Хан Ронни
Крайне грязная река река Буриганга ежедневно заполнена лодками: их пассажиры по утрам торопятся на работу в густонаселенную Дакку, столицу Бангладеш, где проживает около 21 миллиона человек.
"Работающая мама", Рибен Дхар
Мать сушит рыбу, чтобы прокормить ребенка, который тем временем спит в рыболовной сети.
"Узкая полоса", Роберто Буэно
Дорога в испанской Уэльве разделила чистую воду Рио Тинто и загрязненный резервуар близлежащей шахты. Деревья выживают лишь на "чистой" стороне шоссе.
"Храм в пустыне", Джей Хуанг
Названный "природным собором" из-за своего величественного вида, памятник природы с 1963 года оказался погребен под паводковыми водами водохранилища озера Пауэлл. В 2021 году засуха снизила уровень воды в 2021 году, дав возможность запечатлеть на фото каньон Отражений.
Пластик в природе, Субрата Дей
Маленький работник на складе фабрики по переработке пластика в Бангладеш. Сегодня переработка пластика - одна из самых быстрорастущих отраслей в стране.
"Сушка рыбы", Ашрафул Ислам
Масштабное приготовление сушеной рыбы в районе Сиранжгандж в Бангладеш. Производство сушеной рыбы - одна из самых доступных работ, позволяющих местным жителям кормить семьи.
"Зеленый барьер", Сандипани Чаттопадхай
Нерегулярная смена сезонов дождей и засухи вызывает цветение водорослей на реке Дамодар. Водоросли препятствуют проникновению света на поверхность и поглощению кислорода живыми организмами, что отрицательно сказывается на здоровье человека и среде обитания в этом районе.
"Путь к стабильности", Сандипани Чаттопадхай
Выращивание джута в дельте Ганга. Джут - это экологичная альтернатива пластику с низкой себестоимостью производства. Правительство Индии поддерживает развитие джутовой отрасли.
"Сады Немо", Джакомо Д'Орландо
"Сады Немо" - это опытный проект альтернативной системы ведения сельского хозяйства. Он направлен на то, чтобы сделать подводное земледелие жизнеспособным экологически чистым решением для противодействия изменениям климата.
"Загрязнение моря фермерами", Нгуен Ду Синх
Удобрения с рисовых полей Вьетнама сливаются прямо в море, загрязняя его.
"Лесной полигон", Роберто Буэно
Каштановые леса в Испании сохраняют устойчивый рост за счет вырубки деревьев в специально вырубаемых многоугольниках с нетронутыми участками деревьев в середине фигуры. Такой подход способствует естественному лесовосстановлению.
"В поисках питьевой воды", Султан Ахмет Нилой
Женщины ищут воду в области Сатхира, Бангладеш. Пресноводные пруды и колодцы в этой местности становятся все более засоленными. Женщины традиционно несут ответственность за сбор воды и ежедневно совершают несколько походов на большие расстояния, чтобы снабдить свои семьи питьевой водой.
"Рискованное путешествие", Зияул Хук
Мальчик едет с мешком пластикового мусора, чтобы продать его местной перерабатывающей фабрике фабрике в Читтагонге, Бангладеш. Дети рискуют здоровьем, собирая пластик, металл и другой мусор, чтобы заработать себе на жизнь.
"Рыбалка", Ашрафул Ислам
В реках Бангладеш в сухой сезон разрастаются водоросли, под которыми прячется многочисленная речная рыба. Рыбаки вышли на добычу пропитания.
"Сурья - богиня Сорлнца", Елена Пахалюк
Долина грязевых вулканов в Крыму находится во все большей опасности из-за изменений климата и деятельности человека.
"Чистая энергия", Педро де Оливейра Симоэс Эстевес
Ветряные турбины в португальских горах на закате.
"Производство соли", Нгуен Лин Вин Куок
Работники соляных ферм на соляном поле Дам Вуа начинают свой день рано, сгребая соль в груды до восхода солнца. Частицы соли кристаллизуются после испарения морской воды, разлитой в поле.
Экспедиция "Умка-2021", Гавриил Григоров
Исследователи взвешивают под наркозом белого медведя на Земле Франца-Иосифа недалеко от побережья Северного Ледовитго океана. Экспедиция, организованная Русским географическим обществом, посвящена мониторингу местной популяции белого медведя и оценке воздействия на нее климатических изменений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: The Environmental Photographer of the Year победители фото фотографии фотографы фотоконкурс фотомир человек и природа
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