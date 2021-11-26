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Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 49

Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 49 (71 фото + 2 видео)

Автор:
26 ноября 2021 17:08
Метки: Разное   Юмор   картинки   
4651
71
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Подборка юмора, сатиры и другое.

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Метки: Разное   Юмор   картинки   
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31  комментарий
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19k
kamanch 6 часов назад
Вообще-то это термический криптоанализатор.
Взламывает пароль с любой криптозащитой за пару минут.
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7k
JeanLuk 11 минут назад
Комментарий к фото
Мелочь мы отпускаем, а крупную в спичечный коробок складываем (с)
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7k
JeanLuk 12 минут назад
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Вот это сбойнул датчик или у прогеров руки кривые, абсолютный 0 замерз
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21k
ПаганецЪ 45 минут назад
Перевод: "Вам просто кран починить, или с допуслугами?"
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8k
Самка Хорька 2 часа назад
Дураки штоле?! Она изнутри действует! Глотаешь, потом она выходит через пару дней, моешь, - и до следующей надобности хранится в шкафу.
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4k
a_komolow 2 часа назад
А в чём разница?

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8k
Самка Хорька 2 часа назад
А какая была девочка, смотрите! Бантики красные, гольфики белые, платьице в горошек!..
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4k
a_komolow 2 часа назад
Это терморектальный криптоанализатор!!!
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1k
александр 2 часа назад
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26k
Мойша 3 часа назад
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26k
Мойша 3 часа назад
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Получил по карточке месячную норму.
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26k
Мойша 3 часа назад
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26k
Мойша 3 часа назад
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Если в ваших делах полная жопа, то пусть она будет такая.
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6k
Лаврентий 4 часа назад
Объявление:
Пропал чёрный дипломат.
Нашедшему просьба вернуть в посольство Нигерии...
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30k
ACU900 4 часа назад
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59
!GEN ACU900 3 часа назад
Видимо, ты имел в виду ЛГБТ?.. У БДСМ - всё чёрное...
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428
alex72 ACU900 Час назад
политкорректный светофор
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12k
Bill 5 часов назад
А есть у них город где так же берут ипотеку в банке?
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7k
Мистер Фикс 6 часов назад
Ну, допустим, мужик очнулся в морге. Но как, блэт, он смог рассадить вокруг стола закоченевшие трупы?
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19k
иванов дмитрий 6 часов назад
добрая подборка - плюсую
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3k
RomaXz 7 часов назад
Как всегда, на двоечку. Не смешно, фейковые факты ( про волнистый забор, например).
И нет, сиськи это убожество не спасают :)
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Комментарий удален. Причина: флуд
108k
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Барон Мюнхгаузен. 7 часов назад
Сборник баянов, тупости и пошлости.
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