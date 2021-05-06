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40 сомнительных архитектурных решений, от которых невозможно оторвать взгляд

40 сомнительных архитектурных решений, от которых невозможно оторвать взгляд (41 фото)

Автор:
06 мая 2021 13:39
Сообщество : Юмор
Метки: Сомнительные   архитектора на мыло   архитектура   здания   здания и сооружения   и такое бывает   необычные здания   
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Бывают здания, которые с первой секунды очаровывают гармонией пропорций, потрясающим дизайном и эстетической мощью. Но в наш список попали совсем другие экземпляры. Встречайте: худшие из худших! Самые спорные и сомнительные сооружения с претензией на оригинальность! Спасибо фейсбук-группе "That’s It, I’m Architecture Shaming" за прекрасную коллекцию архитектурного угара.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Сомнительные   архитектора на мыло   архитектура   здания   здания и сооружения   и такое бывает   необычные здания   
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5  комментариев
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37k
dima423 Полчаса назад
ну и почему они сомнительные то? почти все офигенные)
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Corvus Corax 18 минут назад
Подмосковье

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17k
Ego sum qui sum Полчаса назад
в основном неплохой архитектурный нонконформизм
а вот это ужас

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243
Sandmann Полчаса назад
В основном "выпендрёж"
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