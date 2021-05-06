112
41
Бывают здания, которые с первой секунды очаровывают гармонией пропорций, потрясающим дизайном и эстетической мощью. Но в наш список попали совсем другие экземпляры. Встречайте: худшие из худших! Самые спорные и сомнительные сооружения с претензией на оригинальность! Спасибо фейсбук-группе "That’s It, I’m Architecture Shaming" за прекрасную коллекцию архитектурного угара.
×
8. "Дом в маленьком городке в Айове. Местные говорят, что во время дождя он очень протекает"
14. Дом в форме унитаза, построенный Симом Джедоком, основателем Всемирной туалетной организации
19. Славный цветок коммунистического брутализма - бывшее центральное почтовое отделение в Скопье, Македония
23. "Сумасшедший дом" в Тель-Авиве. Построен сирийским архитектором Леоном Гинева, большим поклонником Гауди
29. "Это Питтсбург. Снесли старую церковь, но оставили колокольню, а прямо за ней воткнули это здание"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 25 потрясающих зданий почты США, фотографии начала XX века
- 50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя
- Знаменитая команда архитекторов представила проект футуристического небоскреба
- Всемирно известный архитектор построит небоскребы в родном городе
- Захватывающие факты о зданиях и сооружениях, известных на весь мир. Часть 2-я
Метки: Сомнительные архитектора на мыло архитектура здания здания и сооружения и такое бывает необычные здания
10
Понравилось10
Новости партнёров
а вот это ужас