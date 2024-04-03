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25 архитектурных шедевров «не от мира сего»

25 архитектурных шедевров «не от мира сего»

Автор:
03 апреля 2024 14:01
Сообщество : Искусство
Метки: архитектура   архитектурные идеи   архитектурные перлы   здания и сооружения   искусство   необычные дома   необычные здания   
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Уникальные здания и сооружения, впечатляющие и странные — это то, что двигает искусство архитектуры вперёд, не даёт ему «застаиваться». Чем больше таких архитектурных чудес, тем лучше!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   архитектурные идеи   архитектурные перлы   здания и сооружения   искусство   необычные дома   необычные здания   
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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