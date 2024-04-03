25 архитектурных шедевров «не от мира сего»

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Уникальные здания и сооружения, впечатляющие и странные — это то, что двигает искусство архитектуры вперёд, не даёт ему «застаиваться». Чем больше таких архитектурных чудес, тем лучше!
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5. Ле-Шу, Кретей, недалеко от Парижа, Франция. Эти дома называют «артишоками» или «ананасами», хотя архитектор, построивший их в 70-х годах, окрестил их «капустой»
9. Новая греческая православная церковь в Нижнем Манхэттене, архитектор Сантьяго Калатрава
10. Хадльгримскиркья — лютеранская церковь в Рейкьявике (Исландия), прекрасный пример бруталистского экспрессионизма
12. Культурный центр Luma Arles. Его часто называют архитектурным безумием. Или раздавленной банкой газировки. Арль, Франция
13. Кунстхаус (Дом искусств) Художественного музея Граца (он же «Дружелюбный пришелец»), Грац, Австрия — 2003 год. Спроектировано Колином Фурнье и сэром Питером Куком
18. Здание суда Tycon Courthouse с «писсуаром» было признано читателями Business Insider самым уродливым зданием в Вирджинии (США)
24. Здание M2 в Токио от Kengo Kuma Architects. Оно было спроектировано как лаборатория дизайна для Mazda, но сейчас в нем находится похоронный зал
Источник: — переведено специально для fishki.net
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