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30 самых странных и нелепых домов в Австралии

30 самых странных и нелепых домов в Австралии (31 фото)

Автор:
15 октября 2021 08:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: Австралия   Мельбурн   архитектура   дома   плохой дизайн   уродливые здания   
683
31

У плохого вкуса нет национальности – как и у желания его высмеять. За примером далеко ходить не надо – в соцсетях полно блогов, посвященных отвратительной архитектуре в самых разных городах и странах мира. Например, инстаграм "Уродливые дома Мельбурна", в котором регулярно появляются самые дикие результаты полета мысли местных архитекторов. Взгляните сами!

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Метки: Австралия   Мельбурн   архитектура   дома   плохой дизайн   уродливые здания   
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3  комментария
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−40
Алексей Яковлев 45 минут назад
Серые однотипные панельки без единого цветного пятнышка не лучше.. Тут некоторые по крайней мере неплохо выглядят. Тот же розовый - спокойный приятный глазу цвет.
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6k
Trenzel2003 48 минут назад
Да в австралии все не как у нормальных. Ну это и понятно. Они же кверху ногами ходят.
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944
Анна Анна 2 часа назад
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