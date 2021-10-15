30 самых странных и нелепых домов в Австралии

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У плохого вкуса нет национальности – как и у желания его высмеять. За примером далеко ходить не надо – в соцсетях полно блогов, посвященных отвратительной архитектуре в самых разных городах и странах мира. Например, инстаграм "Уродливые дома Мельбурна", в котором регулярно появляются самые дикие результаты полета мысли местных архитекторов. Взгляните сами!
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