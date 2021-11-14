Как себя вести в случае падения с платформы на рельсы в метро

То, что написано ниже, должен знать КАЖДЫЙ, кто пользуется метрополитеном. КАЖДЫЙ! От мала до велика.
Надо сразу сказать, что в целом метрополитен – самый безопасный вид общественного транспорта.
Однако и в нем бывают ЧП. Например, по статистике, за год в московском метро погибает около 50 человек. И это на 2 500 000 000 (2,5 миллиарда!) перевозимых за год пассажиров!
И самое главное – чаще всего пострадали эти люди по своей собственной безалаберности, невниманию или незнанию простых правил.
И происходит это в связи с тем, что многие до сих пор реально не знают, как действовать в ситуации, если человек падает с платформы на рельсы.
Итак, что вам делать, если вас кто-то толкнул или вы сами, оступившись, упали на рельсы. Помните, что поезд в метро катится по двум обычным ходовым рельсам, а сбоку, под платформой, слева от поезда идет третий рельс, контактный, с электричеством. Он обычно цветной — желтый или красный.
И приближаться к нему категорически запрещено - ведь напряжение на этом рельсе 825 вольт! Со всеми вытекающими после контакта с ним печальными последствиями.
Что же делать, если вы или кто-то другой оказались на рельсах?
Вариант 1. Если вы сами упали с платформы и оказались на рельсах, но при этом можете самостоятельно быстро идти или бежать.
Очень важный момент: ни в коем случае никогда не пытайтесь залезть на платформу обратно там, где упали! И ни в коем случае никогда не пытайся спрятаться от приближающегося поезда под платформу! Потому что под платформой проходит всё тот же контактный рельс, на который люди инстинктивно ставят ногу для опоры.
Такой контактный рельс показан красной стрелкой на фото ниже.
Тогда что же вам НАДО делать?
Ситуация А. Если поезда в непосредственной близости нет, то можно позвать на помощь, попросить, чтобы сообщили о происшествии персоналу станции, и одновременно с этим не приближаясь к краю платформы следовать в сторону, противоположную той, откуда будет выезжать поезд. То есть к часам, показывающим время.
Постарайтесь добежать до начала платформы (именно до начала, а не навстречу поезду!), к расположенной на рельсах черно-белой рейке (перекладине).
Поезд останавливается задолго до нее, и вы сможете в безопасности дождаться, когда вас вытащат сотрудники метрополитена.
И помните, интервал между поездами в московском метро в час пик — 90 секунд.
Итак, относительно безопасное место в этой зоне — черно-белая полосатая рейка (перекладина) между рельсами (может быть, просто «зебра», нарисованная краской на полу и стене). Именно возле нее останавливается первый вагон состава.
Если машинисту не успеют сообщить о происшествии, то даже в штатном режиме он остановит состав именно ДО НЕЕ.
Эти знаки показаны на изображениях ниже красными стрелками.
А чуть далее в тоннеле за этой перекладиной начинаются служебные коммуникации — на большинстве станций там есть специальный технический выход - лестница, по которой можно покинуть пути, поднявшись наверх. Если ее нет — ждите помощи!
Не пытайтесь взобраться наверх по кабелям и т.п. — это опасно!
Если помощи нет, а поезд уже близко — встаньте за границей полосатой рейки (перекладины) на несколько метров и машите руками, подавая сигналы машинисту. При этом можно использовать мобильный телефон с включенным экраном, фонарик и любые другие вещи, которые будет хорошо видно.
Ситуация Б. Поезд приближается к станции. Если вы способны самостоятельно нормально передвигаться, то, как и было сказано в предыдущей ситуации – следуйте (можно и бежать) в сторону, противоположную той, откуда будет выезжать поезд. То есть к часам, показывающим время.
Ситуация В. Поезд настолько близко, что убежать от него не получится. Тогда быстро ложитесь на живот в канал (яму, выемку, желоб) между рельсами (он есть в метро любой страны).
По своему основному назначению это углубление между рельсами является дренажным лотком для сбора воды с путей.
Глубина канала большая (он так спроектирован), так что вас поезд не заденет, и вы обязательно останетесь целыми и невредимыми и дождетесь помощи от работников метро.
И лучше всего лечь лицом вниз, чтобы поберечь психику: надвигающийся сверху поезд — зрелище для экстремалов. И ложиться нужно головой к поезду. Ноги при этом надо плотно прижать другу к другу и к земле, голову тоже прижать к земле, руки прижать вдоль тела.
Помните – необходимо снять рюкзак или заплечную сумку, чтобы за них не зацепились выступающие части поезда. В таком положении благодаря глубине канала поезд проедет над вами и не заденет вас.
Почему лучше лечь головой к поезду? Чтобы потоком воздуха полы одежды не подняло вверх, и она не зацепилась ни за какие выступающие части поезда.
Не пугайтесь шума, теплого воздуха и даже искр над вами — при торможении поезда все это возможно. И это вам ничем не угрожает.
Помните: даже если поезд остановится над вами — не двигайтесь! Лежите и ждите помощи. Можно позвать на помощь, однако положение не меняйте! Внезапный толчок состава может причинить вам серьезное увечье. В крайнем случае, когда поезд уйдет со станции, вы можете встать на ноги и спокойно проследовать в том направлении, о котором уже говорилось, то есть к месту остановки первого вагона. Но скорее всего вашу проблему будут знать работники метрополитена, которые скажут вам, что делать. К тому же они наверняка обесточат прогон. Так что про вас не забудут, можете не сомневаться.
Вариант 2. Если вы сами упали с платформы и оказались на рельсах, но при этом НЕ МОЖЕТЕ самостоятельно быстро идти или бежать.
В данном случае надо поступать так, как описано в ситуации В в предыдущем разделе. То есть лечь в канал (выемку, желоб) между рельсами головой к поезду.
Вариант 3. Если на ваших глазах другой человек упал с платформы на рельсы.
Для начала надо громко подсказать ему, что делать и куда бежать. Если пострадавший побежал — отлично, тогда скорее сообщите о ЧП дежурному по станции (это человек в красном головном уборе) либо лично, если его видно, либо через колонну экстренного вызова, либо через любого сотрудника метрополитена, хоть через уборщика — сотрудники метрополитена обычно все проинструктированы на этот случай.
Для подачи знака машинисту о ЧП хорошо махать через край платформы рукой вверх-вниз. Но только сами не упадите на рельсы.
И помните: ни в коем случае не пытайтесь помочь пострадавшему выбраться со стороны контактного рельса под платформой, протягивая ему руки. Все действия по спасению следует предпринимать ТОЛЬКО в зоне безопасности, которая была описана ранее.
В качестве самопроверки усвоенного материала попробуйте сейчас объяснить любому человеку, что ему делать, если он окажется на рельсах! Если он поймет — вы готовы!
Вариант 4. Если человек самостоятельно лезет обратно на платформу.
Немедленно прикажите ему остановиться и не делать этого!
Ни в коем случае не подавайте ему руку: если его ударит током от контактного рельса — вас ударит вместе с ним.
В крайнем случае, скиньте куртку или другую подобную часть одежды и вытягивайте его за одежду. Но только в крайнем случае! Но лучше обложите его матом и направьте по ходу движения поезда в начало платформы или, еще понятнее, к часам, к первому вагону, к месту остановки состава (смотрите предыдущие пункты).
Но только предупредите, чтобы он держался подальше от платформы потому что - что? Правильно: под ней проходит контактный рельс.
Так что последний вариант действий самый простой и правильный. Лучше не играйте в героев, если четко не знаете - что и как делать.
Вариант 5. Если вы в метро что-то уронили на рельсы.
Не пытайтесь спрыгнуть и достать предмет самостоятельно как, например, на фото ниже. Ненужная учтивость может обернуться для вас очень плохо.
Помните - для решения проблемы упавших на рельсы предметов есть дежурный по станции (он или она). Узнать дежурного по станции, как уже тут говорилось, можно по красному головному убору. Найдите его и расскажите о своей проблеме. У дежурного есть специальные щипцы, при помощи которых он безопасно достанет ваш предмет.
Вот такие простые правила смогут помочь избежать больших проблем тем, кто оказался в метро в неприятной ситуации падения с платформы на рельсы.
И лучше бы они у вас не возникали.
Надеюсь, что вы прочитали эту публикацию с пользой для себя.
Радости вам всем, хорошего настроения и здоровья. Берегите себя!
Источник:
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В метро бываю нечасто, но в случае нештатной ситуации, непременно совершил бы все отмеченные в посте ошибки)
Правила несложные, но эту информацию надо знать.
Спасибо)
А падают на рельсы под поезд обычно те кто устал от жизни