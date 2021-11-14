Как себя вести в случае падения с платформы на рельсы в метро

Надо сразу сказать, что в целом метрополитен – самый безопасный вид общественного транспорта.



Однако и в нем бывают ЧП. Например, по статистике, за год в московском метро погибает около 50 человек. И это на 2 500 000 000 (2,5 миллиарда!) перевозимых за год пассажиров!

И самое главное – чаще всего пострадали эти люди по своей собственной безалаберности, невниманию или незнанию простых правил.

И происходит это в связи с тем, что многие до сих пор реально не знают, как действовать в ситуации, если человек падает с платформы на рельсы.

Итак, что вам делать, если вас кто-то толкнул или вы сами, оступившись, упали на рельсы. Помните, что поезд в метро катится по двум обычным ходовым рельсам, а сбоку, под платформой, слева от поезда идет третий рельс, контактный, с электричеством. Он обычно цветной — желтый или красный.

И приближаться к нему категорически запрещено - ведь напряжение на этом рельсе 825 вольт! Со всеми вытекающими после контакта с ним печальными последствиями.

Что же делать, если вы или кто-то другой оказались на рельсах?

Вариант 1. Если вы сами упали с платформы и оказались на рельсах, но при этом можете самостоятельно быстро идти или бежать.

Очень важный момент: ни в коем случае никогда не пытайтесь залезть на платформу обратно там, где упали! И ни в коем случае никогда не пытайся спрятаться от приближающегося поезда под платформу! Потому что под платформой проходит всё тот же контактный рельс, на который люди инстинктивно ставят ногу для опоры.

Такой контактный рельс показан красной стрелкой на фото ниже.