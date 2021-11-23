В темпе марша: неожиданная тайна блуждающей по улицам зеленой крокодилы

Если европейцы подошли к песне более романтично и поэтично, разыскивая в хитросплетениях улиц некую Титину – девушку наверняка прекрасную во всех отношениях, то русскому уху более привычна озорная и незатейливая версия про крокодилу.

В любом случае это доказывает, что действительно великие творения бессмертны. Ведь Льва Исааковича Чернецкого нет уже более 75 лет. А мелодия живет и продолжает жить, находя все новые прочтения, соответствующие духу времени и разным настроениям.

А какую версию песенки о крокодиле пели в детстве вы?