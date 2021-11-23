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В темпе марша: неожиданная тайна блуждающей по улицам зеленой крокодилы

В темпе марша: неожиданная тайна блуждающей по улицам зеленой крокодилы (5 фото + 11 видео)

Автор:
23 ноября 2021 15:10
Сообщество : RealFishki
Метки: Автор   Дни нашей жизни   Лев Чернецкий   версия   крокодила   марш   мелодия   песня   
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«По улицам ходила большая крокодила…» Сложно найти человека, который не знал бы этой незатейливой смешной песенки. В детстве многие ее горланили, не особо задумываясь, почему загадочная «крокодила» странным образом женского рода.

Вариации и интерпретации текста нетленки были разными: свой – правильный имелся чуть ли не в каждом дворе. Единственное что их объединяло – это та самая крокодила, попадавшая в самые разные жизненные переплеты. Один кусочек одеяла, зажатый в пасти, вызывал слезы жалости к беспросветному существованию голодной сущности.


Так творение увидел композитор Керосинов, роль которого в фильме «Антон Иванович сердится» сыграл актер Сергей Мартинсон.


Но впервые песня появилась не в фильме. И была не про крокодилу. И вообще не имела текста. Изначально мелодия представляла собой бравый военный марш «Дни нашей жизни», написанный военным капельмейстером в Русской армии композитором Львом Чернецким.


Лев Исаакович был потомственным композитором. И, как и отец, написал немало маршей. Именно этот был маршем полка. Произведение было написано в далеком 1910 году, неоднократно выпускалось на пластинках и очень полюбилось народу.


Слова к маршу появились позднее. Вариантов текста было так много, что обозначить авторов достаточно сложно. Вот, к примеру, видение Аркадия Северного.


Персонаж не современный, а живший аж в XVII веке. В те времена «коркодилами» именовали ижевских оружейников: мастера носили зеленые мундиры, что придавало им определенное сходство с гигантскими рептилиями. Понятно, что сходство не фотографическое, а, что называется, притянутое за уши: маловероятно, что кто-то из авторов вживую мог видеть экзотическое пресмыкающееся.


Одним из первых произведений Корнея Чуковского стала детская сказка в стихах «Крокодил», написанная примерно в 1916 году.


Ее помнят многие. Но написание сказки и слов к песне примерно в одно и то же время связывают единицы. Но с той поры крокодил стал одним из излюбленных персонажей советской культуры: появился одноименный журнал, герой книг Успенского и не только.


Ну и песенка ушла в народ. О ней периодически вспоминают и поют и стар, и особенно млад.


Поразительно, но шедевр примитивизма попал и на Запад. Как это произошло, никому доподлинно неизвестно. Точная ли это калька с песни? Не факт. Больше напоминает вольную вариацию. Это, к примеру, английская версия.


Очень лирично исполнил ее французский шансонье Ив Монтан. Произведение носит название Je Cherche Apres Titina.


Отрывок даже использовал великий комик Чарли Чаплин в киноленте «Новые времена».


Популярный американский певец Билли Мюррей тоже исполнил англоязычную версию.


Обращаются к ней и современники. Это версия итальянской певицы Риты Павоне, определенно воплощенная под влиянием Чаплина.


Еще один вариант исполнения от итальянки Габриэллы Ферри.


Если европейцы подошли к песне более романтично и поэтично, разыскивая в хитросплетениях улиц некую Титину – девушку наверняка прекрасную во всех отношениях, то русскому уху более привычна озорная и незатейливая версия про крокодилу.

В любом случае это доказывает, что действительно великие творения бессмертны. Ведь Льва Исааковича Чернецкого нет уже более 75 лет. А мелодия живет и продолжает жить, находя все новые прочтения, соответствующие духу времени и разным настроениям.

А какую версию песенки о крокодиле пели в детстве вы?

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Метки: Автор   Дни нашей жизни   Лев Чернецкий   версия   крокодила   марш   мелодия   песня   
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14k
vikklu 43 минуты назад
Ого, как на одном материале можно тему развить!
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5k
Duckk 8 минут назад
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12k
koleos72 57 минут назад
Пааулице хадилааа
Бальшаая кракадилаа
Ана, ана, зилёная былааа!
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