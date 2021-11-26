«Приделать крылья»: на Украине предложили скульптуру «Родина-мать» переделать в Архангела Михаила

На сайте Киевского городского совета появилась петиция с инициативой изменить не только предназначение, но и пол скульптуры «Родина-мать», расположенной на Печерских холмах . Не в меру активный житель Украины Александр Артемов предложил "декоммунизировать" статую из-за "советской эстетики", что, по его мнению, не соответствует современной идеологии «новой Украины».

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Видимо, снос такого большого монумента новатор посчитал слишком затратным, поэтому предложил преобразовать "Родину-мать" в статую Архистратига Михаила, который считается небесным покровителем Киева: «Поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую архистратига Михаила – патрона нашего города. С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья (З цією метою прибрати груди, замінити совєцький герб на герб Київа, та домонтувати крила. Якщо знайдуться додаткові кошти – зробити крила рухомими, щоб вони коливалися під дією вітра.)», цитирует автора деловая газета "Взгляд".

Так же преобразователь предложил сделать крылья подвижными, чтобы они колебались от ветра.

К счастью, за почти два дня петиция собрала лишь 11 подписей из шести тысяч.

Статую в Киеве открыли в 1981 году. Ее размер достигает 62 метров. На тот момент это был самый большой памятник в Советском Союзе.

Ранее в Совете нацбезопасности Украины предложили не употреблять термин «Великая Отечественная война», а ввести в обиход понятие «советско-немецкая война» или обобщенно - Вторая мировая.