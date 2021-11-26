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«Приделать крылья»: на Украине предложили скульптуру «Родина-мать» переделать в Архангела Михаила

«Приделать крылья»: на Украине предложили скульптуру «Родина-мать» переделать в Архангела Михаила (1 фото)

Автор:
26 ноября 2021 12:29
Сообщество : Политика
Метки: Архангел Михаил   Родина мать   киев   монумент   политика   статуя   
923
1

Утверждение «от декоммунизации до деградации один шаг» можно превращать в постоянно работающую рубрику. В Киеве скульптуру «Родина-мать» предложили переделать в монумент архангелу Михаилу.

На сайте Киевского городского совета появилась петиция с инициативой изменить не только предназначение, но и пол скульптуры «Родина-мать», расположенной на Печерских холмах . Не в меру активный житель Украины Александр Артемов предложил "декоммунизировать" статую из-за "советской эстетики", что, по его мнению, не соответствует современной идеологии «новой Украины».  

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Видимо, снос такого большого монумента новатор посчитал слишком затратным, поэтому предложил преобразовать "Родину-мать" в статую Архистратига Михаила, который считается небесным покровителем Киева: «Поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую архистратига Михаила – патрона нашего города. С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья (З цією метою прибрати груди, замінити совєцький герб на герб Київа, та домонтувати крила. Якщо знайдуться додаткові кошти – зробити крила рухомими, щоб вони коливалися під дією вітра.)», цитирует автора деловая газета "Взгляд".

Так же преобразователь предложил сделать крылья подвижными, чтобы они колебались от ветра.

К счастью, за почти два дня петиция собрала лишь 11 подписей из шести тысяч.

Статую в Киеве открыли в 1981 году. Ее размер достигает 62 метров. На тот момент это был самый большой памятник в Советском Союзе.

Ранее в Совете нацбезопасности Украины предложили не употреблять термин «Великая Отечественная война», а ввести в обиход понятие «советско-немецкая война» или обобщенно - Вторая мировая.

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Метки: Архангел Михаил   Родина мать   киев   монумент   политика   статуя   
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21  комментарий
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5k
Максим Час назад
И сделать крылья подвижными - что бы статуя улетела подальше от Киева и инициатив его жителей
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1k
Андрей Ы. 3 минуты назад
Пятачок свиной на нос не забудьте прилепить. И руку протянутую за подаянием.
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2k
kotkot 9 минут назад
... И болтающиймя на ветру йух...
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428
Chaim Kushnir 14 минут назад
страной займитесь, долбо...бы!!! О боже... это просто каких -то уже библейских масштабов тупость
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29k
a.fey 21 минуту назад
Ну, это радует, что подписали всего лишь одиннадцать дефективных.
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3k
ezhik Полчаса назад
Александр Артемов это далеко не все жители столицы и его мнение может не совпадать с мнением большинства киевлян.
"На сайте Киевского городского совета появилась петиция" далеко не факт, что ее кто то поддержит :)
И не нужно судить все жителей Украины по одному Александру Артемову, дыбилов хватает везде, подчеркиваю ВЕЗДЕ :)
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5k
ишты Полчаса назад
Отправить этого "инициатора" к Архистратигу Михаилу лично поинтересоваться согласен ли он на такую "реконструкцию". Да и у скульпторов поспрашивать, а то с авторскими правами как-то неудобно получается.
А так-то опыт подобной херни у бандеровцев богатый...
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3k
Иван Полчаса назад
Так и грудь можно не убирать, пусть будет трансгендер Михаил.
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3k
Евгений Полчаса назад
ПРавильно. И переименовать из родины мать в бандера наш отец
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30k
Растрелли В.В. 42 минуты назад
Настоящие бандеровцы глумятся только над теми, кто не может ответить - над детьми, стариками и памятниками.
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 47 минут назад
а я верю Киев вернётся в Россию,а хохлы как были так будут в ивано-франковскве бесноваться,всё встанет на круги свои
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−2
Evgeniy ЗА КИБЕРНЕТИКУ Полчаса назад
во даешь, на расию только посцать со статуи.
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408
SHAGREEN 57 минут назад
А чо не в статую свободы сразу?
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36k
kalinser 58 минут назад
Нет покоя майданутым!
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23k
Очевидное-Невероятное Час назад
Какие крылья? у нее нет крыльев.
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1k
Павел Астахов Час назад
Пускай вернут все земли, заводы, завоевания, которые им подарили вожди-коммунисты в советско-коммунистический период
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235
Leonid Андрей Полчаса назад
Т.е. работать не собираются?
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