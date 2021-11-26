На ловца и зверь бежит: комментаторов под постом Володина могут наказать за экстремизм

За короткое время под постом отметились около 700 тысяч комментаторов(!), среди которых были как сторонники всеобщей "куаризации", так и противники введения QR-кодов в общественных местах и транспорте. Последних было так много, что их пообещали "пересчитать" и изучить - сообщил Телеграм-канал "ГлавМедиа". И если в их постах найдут ложную информацию о коронавирусе, экстремизм или призыв к нему, комментаторам грозит наказание (штрафы от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, лишение свободы на срок от 3 до 10 лет в зависимости от статьи).



