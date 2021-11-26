На ловца и зверь бежит: комментаторов под постом Володина могут наказать за экстремизм

Господин Володин опубликовал в Телеграм-канале пост, в котором попросил россиян поделиться мнением о необходимости введения QR-кодов в России. Теперь самым эмоциональным комментаторам грозят уголовные дела. Бинго!
24 ноября председатель Госдумы Володин опубликовал пост, в котором поддержал открытое письмо врачей к противникам вакцинации, рассказал о сложностях, связанных с законопроектом о QR-кодов в общественных местах и транспорте и заверил, что правительству нужна обратная связь и диалог с народом по этим насущным вопросам.
За короткое время под постом отметились около 700 тысяч комментаторов(!), среди которых были как сторонники всеобщей "куаризации", так и противники введения QR-кодов в общественных местах и транспорте. Последних было так много, что их пообещали "пересчитать" и изучить - сообщил Телеграм-канал "ГлавМедиа". И если в их постах найдут ложную информацию о коронавирусе, экстремизм или призыв к нему, комментаторам грозит наказание (штрафы от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, лишение свободы на срок от 3 до 10 лет в зависимости от статьи).
Какие из нижеследующих комментариев могут попасть "под статью"?
- Такие законопроекты вызывают только ненависть. Вам еще пенсионную реформу не забыли.
- Вячеслав Викторович, услышьте, нас, пожалуйста! Мы не против вакцинации. Мыпротив *принудительной* вакцинации! Мы против разделения людей на привитых и непривитых, на чистых и нечистых! Мы против введения qr- кодов, которые ограничивают наши права и свободы. Мы просто хотим спокойно жить и растить наших детей в свободном и равноправном обществе!
- Отменить куар коды в Казани !!! Иначе все Подмосковье туда поедет и спасет ребят
- Против Qr!!! Мы- не товар!!! Детей не трогать!!!!
- Мы обсуждаем сейчас Чудовищные по своей сути законопроекты. Они отменяют и попирают основные и неотъемлемые, гарантированные Конституцией РФ права и свободы граждан! Недопустимо принятие данных законов. Более того, разработчиков этих антиконституционных положений следует привлекать к ответственности по всей строгости. Напомню, все это происходим в стране, победившей миллионами жизней фашизм, а наши неуважаемые инициаторы законопроектов идеи фашизма сейчас вновь пытаются продвинуть под видом заботы. Нам не нужна такая забота. У всех людей в этом мире должны оставаться их права и их свободы. А защищать население от болезни следует пропагандой здорового образа жизни, обеспечением малоимущих людей доступом к витаминам и иммуностимулирующим средствам. Да, вакцину тоже следует обеспечить для людей, но лишь для тех граждан, кто хотел бы ею воспользоваться добровольно, а не под страхом ограничений.
- Почему ВОЗ фактически заменила власть в нашей стране? Почему попираются права человека, конституция и законы? Где общественное обсуждение законов о кодах?
- Моя родственница поставила прививку из-за того, что её не пустили к стоматологу. В тот же вечер она почувствовала тяжесть в груди. У неё развилась пневмония. Она фельдшер, прививку ставить не хотела, но испугалась, что теперь не сможет лечить зубы. Моя свекровь собралась вакцинироваться потому что её не пустили в магазин. Это вот забота о здоровье? Не пускать людей в транспорт, в больницу, в магазин? Это нарушение прав! Эти пенсионеры проработали всю жизнь для того, чтобы их не пустили без куаркода в магазин, к стоматологу, в маршрутку? Это их право, их здоровье, им решать, как о нем заботиться! Я против введения куаркодов. Я против разделения людей. Я против принуждения к вакцинации.
А вот телеведущий Евгений Попов засомневался в реальности комментаторов - он считает, что такое количество откликов просто невозможно. А потому требует от Павла Дурова разобраться, все ли тут чисто или боты набежали. То есть депутат Госдумы от ЕР искренне считает, что не может быть столько несогласных с введением QR-кодов россиян?
Гораздо больше. Судя по всему, 3/4 комментов скручивают, множество жалоб на это. Неск. раз залезала посмотреть, это шок, ничего подобного в таких масштабах не видела. Это сколько же глубинного народа сидит в телеге вместо Одноклассников! И это только те, кто узнал про этот пост.— Galina Tolstykh (@GalinaTolstykh) November 25, 2021
Напихали г-ну Володину там ку-ку-кодов полную панамку!))) Смешно. Но бабулю со своим нетленным "врете, воруете и молитесь" пока никто не затмил...— Дядя Митя (@Dima_SUPER_STAR) November 25, 2021
Интересно, чем обернется эта попытка услышать народ для самого народа. Как считаете, уважаемые фишкяне?
Источник:
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Напишешь "покупай дихлофос" - а они напишут в заключении, что это экстремизм
Вот бы провести референдум по этому вопросу всего по двум пунктам.
1. Хочу куку код
2. Не хочу куку код
Но только чтоб не цик с её 146% голосов считало.
Вот бы деятели удивились!
А прививаться или нет - право каждого человека! Только без всего этого мракобесия с куку кодами!
Это вам не помойка где многие привыкли сидеть и говном кидаться.
Попросили культурно изложить свои соображения, а не ругаться и нести пургу.
Не следишь за метлой, получи.
Для всего этого достаточно одного паспорта гражданина, который и так есть у каждого.
А участвовать в тотальном, добровольно-принудительном медецинском эксперименте право каждого - мы не в Бухенвальде..
з.ы. лицам, совершившим тяжкое преступление, я бы вживлял в мозг чип спутникового слежения и ограничил в правах пожизненно) ну и вернул бы смертную казнь!