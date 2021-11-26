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На ловца и зверь бежит: комментаторов под постом Володина могут наказать за экстремизм

На ловца и зверь бежит: комментаторов под постом Володина могут наказать за экстремизм (6 фото)

Автор:
26 ноября 2021 09:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: володин   комментарии   обсуждение   общественные мнения   политика   
1567
6

Господин Володин опубликовал в Телеграм-канале пост, в котором попросил россиян поделиться мнением о необходимости введения QR-кодов в России. Теперь самым эмоциональным комментаторам грозят уголовные дела. Бинго!

24 ноября председатель Госдумы Володин опубликовал пост, в котором поддержал открытое письмо врачей к противникам вакцинации, рассказал о сложностях, связанных с законопроектом о QR-кодов в общественных местах и транспорте и заверил, что правительству нужна обратная связь и диалог с народом по этим насущным вопросам.



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За короткое время под постом отметились около 700 тысяч комментаторов(!), среди которых были как сторонники всеобщей "куаризации", так и противники введения QR-кодов в общественных местах и транспорте. Последних было так много, что их пообещали "пересчитать" и изучить - сообщил Телеграм-канал "ГлавМедиа". И если в их постах найдут ложную информацию о коронавирусе, экстремизм или призыв к нему, комментаторам грозит наказание (штрафы от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, лишение свободы на срок от 3 до 10 лет в зависимости от статьи).


Какие из нижеследующих комментариев могут попасть "под статью"?


  • Такие законопроекты вызывают только ненависть. Вам еще пенсионную реформу не забыли.
  • Вячеслав Викторович, услышьте, нас, пожалуйста! Мы не против вакцинации. Мыпротив *принудительной* вакцинации! Мы против разделения людей на привитых и непривитых, на чистых и нечистых! Мы против введения qr- кодов, которые ограничивают наши права и свободы. Мы просто хотим спокойно жить и растить наших детей в свободном и равноправном обществе!
  • Отменить куар коды в Казани !!! Иначе все Подмосковье туда поедет и спасет ребят
  • Против Qr!!! Мы- не товар!!! Детей не трогать!!!!
  • Мы обсуждаем сейчас Чудовищные по своей сути законопроекты. Они отменяют и попирают основные и неотъемлемые, гарантированные Конституцией РФ права и свободы граждан! Недопустимо принятие данных законов. Более того, разработчиков этих антиконституционных положений следует привлекать к ответственности по всей строгости. Напомню, все это происходим в стране, победившей миллионами жизней фашизм, а наши неуважаемые инициаторы законопроектов идеи фашизма сейчас вновь пытаются продвинуть под видом заботы. Нам не нужна такая забота. У всех людей в этом мире должны оставаться их права и их свободы. А защищать население от болезни следует пропагандой здорового образа жизни, обеспечением малоимущих людей доступом к витаминам и иммуностимулирующим средствам. Да, вакцину тоже следует обеспечить для людей, но лишь для тех граждан, кто хотел бы ею воспользоваться добровольно, а не под страхом ограничений.
  • Почему ВОЗ фактически заменила власть в нашей стране? Почему попираются права человека, конституция и законы? Где общественное обсуждение законов о кодах?
  • Моя родственница поставила прививку из-за того, что её не пустили к стоматологу. В тот же вечер она почувствовала тяжесть в груди. У неё развилась пневмония. Она фельдшер, прививку ставить не хотела, но испугалась, что теперь не сможет лечить зубы. Моя свекровь собралась вакцинироваться потому что её не пустили в магазин. Это вот забота о здоровье? Не пускать людей в транспорт, в больницу, в магазин? Это нарушение прав! Эти пенсионеры проработали всю жизнь для того, чтобы их не пустили без куаркода в магазин, к стоматологу, в маршрутку? Это их право, их здоровье, им решать, как о нем заботиться! Я против введения куаркодов. Я против разделения людей. Я против принуждения к вакцинации.

А вот телеведущий Евгений Попов засомневался в реальности комментаторов - он считает, что такое количество откликов просто невозможно. А потому требует от Павла Дурова разобраться, все ли тут чисто или боты набежали. То есть депутат Госдумы от ЕР искренне считает, что не может быть столько несогласных с введением QR-кодов россиян?


Интересно, чем обернется эта попытка услышать народ для самого народа. Как считаете, уважаемые фишкяне?

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Метки: володин   комментарии   обсуждение   общественные мнения   политика   
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1k
Алксандр Шевченко 55 минут назад
Там хоть в глаза сцы, всё божья роса. Бизнесс и ничего личного. Поменялось что то, нет с предвыборной компании ? Нет, только гайки закручиваются, всё больше экстремизма от населения у них, какой несознательный народ. Они последнюю рубаху рвут, для нас а мы всё не ценим. Нахер нам их рубаха, задуматься в принципе неспособны.
Ссылка youtu.be
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33k
Опаньки 8 секунд назад
Страшно, что есть группа экспертов, которые по набору букв в постах делают разного рода умозаключения ...

Напишешь "покупай дихлофос" - а они напишут в заключении, что это экстремизм
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17k
Эрик 4 минуты назад
Гомосятина володин обиделся
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73
Vargard 7 минут назад
Какой обидчивый наемный работник. Он в курсе что те, на кого он обиделся ему зарплату платят?
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0
Анатолий 7 минут назад
Интерестно а почему же тогда депутата который призывал расстреливать людей не привлекут за экстримизм
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1k
Андрей Манахов 15 минут назад
А на что этот ублюдок рассчитывал?
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227
Knives22 Полчаса назад
Ну да в России людей то не осталось, есть элита, послушные и со всем согласные холопы, а остальные просто боты.
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12k
Великий Кормчий 40 минут назад
Они живут там в своём выдуманном мирке и очень сильно удивляются когда реально слышат мнение простого люда...
Вот бы провести референдум по этому вопросу всего по двум пунктам.
1. Хочу куку код
2. Не хочу куку код
Но только чтоб не цик с её 146% голосов считало.
Вот бы деятели удивились!
А прививаться или нет - право каждого человека! Только без всего этого мракобесия с куку кодами!
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2k
Sergius SPb 44 минуты назад
И что?
Это вам не помойка где многие привыкли сидеть и говном кидаться.
Попросили культурно изложить свои соображения, а не ругаться и нести пургу.
Не следишь за метлой, получи.
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10k
Шурум-бурум 49 минут назад
пропуска, qr-коды, тотальная дактилоскопия и биометрия при получении паспорта в нашей огромной стране просто необходимы! незарегистрированные гастролеры разных мастей должны кануть в лету! заенадоели чесслово! чтобы человек, находящийся в розыске, не мог купить себе ничего в магазине, проехать на такси или общественном транспорте, арендовать жильё, пересечь границу и т.д.!
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10k
Олегbl4 55 минут назад
Все правильно. А "залайканные" экстремистские комментарии проводить, как "группой лиц по предварительному сговору" или "незаконное бандформирование".
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15
Zero Мафусаил Полчаса назад
И дальше что?
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22k
Russo Turisto Час назад
Когда они молчат - их меньше ненавидят...
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