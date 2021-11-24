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В Киеве "вакцинировали" пожилой мост и выписали соответствующий сертификат

В Киеве "вакцинировали" пожилой мост и выписали соответствующий сертификат (2 фото + 2 видео)

Автор:
24 ноября 2021 09:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вакцинация   Патона   Украина   видео   киев   мост   ремонт   средства   
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Теперь это инженерное сооружение (если не развалится) сможет без ограничений посещать все культурно-массовые общественные мероприятия. Мост Патона в настоящий момент самый ковидозащищённый мост в мире!

В столице Украины общественная организация "Новая столица" провела акцию, по ходу которой был "вакцинирован" мост Патона.


"Мост Патона в аварийном состоянии. Денег на его реконструкцию нет. Поэтому мы решили "вакцинировать" мост полумиллионом доз вакцин с цементом для усваимости", - рассказал организатор акции, руководитель ОО "Новая столица" Антон Муратов.


С учётом того , что президент Зеленский выделяет по 1000 гривен на каждого вакцинированного, лидер волонтёров рассчитывает привлечь хоть какие-то средства для ремонта моста.


Дополнительно организатор акции показал сертификат о вакцинации моста якобы в приложении Дія. А на мосту был прикреплен печатный вариант "сертификата" большого размера. Об этом рассказывается на ресурсе ria-m.tv.


Для справки: построенный в год смерти Сталина мост, которому исполнилось 68 лет разваливается онлайн - видео от 12 ноября этого года.

Источник:

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Метки: Вакцинация   Патона   Украина   видео   киев   мост   ремонт   средства   
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8  комментариев
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17k
nobody® 13 минут назад
Ясно, в Киеве вакцину в шприц из ведра набирают
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1k
Павел Астахов Минуту назад
Сколько на Фишках хохлопитеков....
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714
liveevil 36 минут назад
Вот этим же шприцом и каждому в голову, желательно насквозь.
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862
Nikoha Salym 2 часа назад
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283
Киса Кацман Nikoha Salym 52 минуты назад
этот мем пора поменять, заменив слово Дебилы словом хохлы
ибо это одно и то же.
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18k
KOSTELLO 2 часа назад
«Для справки: построенный в год смерти Сталина мост, которому исполнилось 68 лет разваливается онлайн - видео от 12 ноября этого года.»

А чего так, товарищи хохлы?
Этож наследие от агрессора, который насильно удерживал Внакраину в состав СССР?
Надо сносить в рамках декоммунизации.
Будьте последовательными пожалуйста!
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