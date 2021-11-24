В Киеве "вакцинировали" пожилой мост и выписали соответствующий сертификат

Теперь это инженерное сооружение (если не развалится) сможет без ограничений посещать все культурно-массовые общественные мероприятия. Мост Патона в настоящий момент самый ковидозащищённый мост в мире!
В столице Украины общественная организация "Новая столица" провела акцию, по ходу которой был "вакцинирован" мост Патона.
"Мост Патона в аварийном состоянии. Денег на его реконструкцию нет. Поэтому мы решили "вакцинировать" мост полумиллионом доз вакцин с цементом для усваимости", - рассказал организатор акции, руководитель ОО "Новая столица" Антон Муратов.
С учётом того , что президент Зеленский выделяет по 1000 гривен на каждого вакцинированного, лидер волонтёров рассчитывает привлечь хоть какие-то средства для ремонта моста.
Дополнительно организатор акции показал сертификат о вакцинации моста якобы в приложении Дія. А на мосту был прикреплен печатный вариант "сертификата" большого размера. Об этом рассказывается на ресурсе ria-m.tv.
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Для справки: построенный в год смерти Сталина мост, которому исполнилось 68 лет разваливается онлайн - видео от 12 ноября этого года.
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ибо это одно и то же.
А чего так, товарищи хохлы?
Этож наследие от агрессора, который насильно удерживал Внакраину в состав СССР?
Надо сносить в рамках декоммунизации.
Будьте последовательными пожалуйста!