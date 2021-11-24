В Киеве "вакцинировали" пожилой мост и выписали соответствующий сертификат

С учётом того , что президент Зеленский выделяет по 1000 гривен на каждого вакцинированного, лидер волонтёров рассчитывает привлечь хоть какие-то средства для ремонта моста.

Дополнительно организатор акции показал сертификат о вакцинации моста якобы в приложении Дія. А на мосту был прикреплен печатный вариант "сертификата" большого размера. Об этом рассказывается на ресурсе ria-m.tv.