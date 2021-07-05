"Без имплантов и сомнительного прошлого": организаторы "Мисс Украина" не могут найти конкурсанток

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Жюри конкурса установило слишком высокие требования к участницам. Проверяют не только внешность, но и моральные качества девушек.
На Украине - курьезная ситуация. Организаторы местного конкурса красоты бьют тревогу: они никак не могут набрать 25 девушек, соответствующих нужным требованиям. На кастинг принимаются девушки в возрасте от 17 до 26 лет, ростом от 168 см. Конкурсантки не должны иметь на теле татуировок, грудных, ягодичных имплантов, нарощенных волос и увеличенных губ. Когда девушки присылают фото на кастинг, все они выглядят потрясающе, но на реальном кастинге обнаруживается, что потенциальные участницы активно подправляют свою внешность в соцсетях фотошопом.
Кроме прочего, уделяется внимание и моральному облику девушек. «Мы спрашиваем о каких-то интеллектуальных и моральных ценностях. Если она спрашивает о стоимости участия, о том, какие перспективы финансовые даст ей победа в конкурсе, то это совсем другое», — поясняет директор конкурса Вероника Щипцова.
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Также организаторы тщательно ослеживают профили участниц в соцсетях на предмет обнаружения сомнительного прошлого, т.к предоставление девушками эскорт-услуг категорически запрещено условиями мероприятия.
О сложностях, которые организаторы конкурса испытавают с подбором участниц, рассказали многие украинские СМИ. Что же касается столь строгих требований к потенциальным конкурсанткам, то "виноваты" в этом американцы, которые являются спонсорами мероприятия. Да и вообще во всем мире на конкурсах красоты, как говорит директор "Мисс Украина" приветствуется натуральная внешность. Просто в этом году мы хотим акцентировать внимание на том, что «сделанная внешность» стала проблемой не только на нашем конкурсе, а и в обществе в целом», — добавляет Вероника Щипцова.
Она же сетует, что зачастую девушки не представляют, какая ответственность сваливается на голову победительницы подобного конкурса. После она будет должна участвовать во множестве благотворительных и культурных мероприятий и фактически представлять страну на международном уровне. Поэтому если на конкурс красоты попадает девушка с запятнанной репутацией, это дискредитирует Украину - считает Щипцова.
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Хотя, мониторить страницы в соцсетях и срезать тех, кто спрашивает о деньгах - какое-то убогое ханжество.
Ничего хорошего перенять не могут, всю плесень с запада тянут и потом удивляются, что претендентки - дырявые эскортницы в партаках.
Иные конкурсы проводить надо
Тупые, сирые, убогие, губасто-недалёкие курицы.
Оригинальное мнение)))
Мисс Москва 21 и её предшественницы.