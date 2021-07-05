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"Без имплантов и сомнительного прошлого": организаторы "Мисс Украина" не могут найти конкурсанток

"Без имплантов и сомнительного прошлого": организаторы "Мисс Украина" не могут найти конкурсанток (6 фото)

Автор:
05 июля 2021 10:45
Сообщество : Истории из жизни
Метки: девушки   конкурс красоты   конкурсантки   мисс украина   отбор   
1873
6
Жюри конкурса установило слишком высокие требования к участницам. Проверяют не только внешность, но и моральные качества девушек.
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Метки: девушки   конкурс красоты   конкурсантки   мисс украина   отбор   
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24  комментария
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11k
Oleg Час назад
Просто тем кто без имплантов и прочего конкурсы красоты не интересны, они и так прошли проверку на интеллект, когда не стали добавлять себе всякого навесного оборудования. Так что и на конкурс их особо то и не заманишь. имхо.
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22k
Батончик с маком 3 минуты назад
Фигассе кастрюлеголовые развонялись. С таким энтузиазмом работать надо, тогда и не посылали бы своих жён и сестёр х.уи сосать на наших трассах.
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4k
RomaXz 6 минут назад
Кстати, самое забавное то, что по ссылке, приведенной автором, находится и опровержение этой статьи
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4k
RomaXz 9 минут назад
Хах, просто в других странах таких требований нету. Иначе большинство конкурсов красоты не состоялось бы.
Хотя, мониторить страницы в соцсетях и срезать тех, кто спрашивает о деньгах - какое-то убогое ханжество.
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94
korney 21 минуту назад
Странные требования для сомнительного конкурса. Девственниц им (американцам!) непорочных подавай.
Ничего хорошего перенять не могут, всю плесень с запада тянут и потом удивляются, что претендентки - дырявые эскортницы в партаках.
Иные конкурсы проводить надо
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33k
Гёз Уленшпигель 22 минуты назад
Ну на хохлух наезжать не надо. У нас кинь клич! И результат будет ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ!!!
Тупые, сирые, убогие, губасто-недалёкие курицы.
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318
BHU1004 Полчаса назад
Страна-главный мировой поставщик проституток, уже не справляется со своим основным направлением! До чего довел страну клоун из КВН!
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1k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Главная проблема этого конкурса в том, что участницы должны хорошо говорить на украинском языке, а для большинства это проблема.
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16k
Денис 47 минут назад
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19k
Ватаку Накомоде 50 минут назад
Да тут ещё проблема в том что организаторов конкурсов красоты обычно какие то свои понятия о красоте. И зачастую победительницы выглядят куда страшнее на мой взгляд, чем многие девушки из тех кого я знаю лично. Красота вообще понятие субъективное.. вот если бы был конкурс красоты с всенародным голосованием (а-ля евровидение, только честное) то я бы может поверил что победительница красива по мнению большинства. А так, даже где нить тут на Фишках возникают срачи когда одному нравятся милфы с огромными сиськами и жопами, а другому спортивные молоденькие фитоняшки, то как тут выбрать одну самую красивую девушку?
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4k
Бу 51 минуту назад
Пипец
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22k
Батончик с маком Час назад
Хохлолядей пусть ищут на наших трассах
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