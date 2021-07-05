"Без имплантов и сомнительного прошлого": организаторы "Мисс Украина" не могут найти конкурсанток

На Украине - курьезная ситуация. Организаторы местного конкурса красоты бьют тревогу: они никак не могут набрать 25 девушек, соответствующих нужным требованиям. На кастинг принимаются девушки в возрасте от 17 до 26 лет, ростом от 168 см. Конкурсантки не должны иметь на теле татуировок, грудных, ягодичных имплантов, нарощенных волос и увеличенных губ. Когда девушки присылают фото на кастинг, все они выглядят потрясающе, но на реальном кастинге обнаруживается, что потенциальные участницы активно подправляют свою внешность в соцсетях фотошопом.