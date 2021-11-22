FISHKINET
Сообщество Криминал 969 постов • 278 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Один из задержанных по делу с трупом в багажнике оказался каннибалом

Один из задержанных по делу с трупом в багажнике оказался каннибалом (4 фото)

Автор:
22 ноября 2021 12:05
Сообщество : Криминал
Метки: Сортавала   дтп   каннибализм   полиция   преступление   признание   
2167
4

Воскресное утро на трассе "Сортавала" в Ленобласти томным назвать было сложно. Во время ДТП из багажника легкового авто внезапно вывалился обезглавленный труп. Водителя и пассажира, перевозивших "груз 200" спустя несколько часов задержали. Оказалось, что страшная история до сих пор выглядела еще более-менее приличной. Если к ней вообще можно было применить это понятие.

На допросе один из задержанных, 23-летний Егор Комаров признался в своей тяге к каннибализму. Более того, по его словам, ранее он уже пробовал человеческое мясо. Жертву для этих гастрономических экспериментов "добыл" сам - осенью прошлого года в парке Сосновка задержанный напал и зарезал человека. Труп его спрятал, а часть тела унес домой, сварил и съел. При этом, каннибал не исключил, что, возможно, мясо с другой части тела было бы вкуснее.


×

В СМИ сообщается, что труп 38-летнего брокера с многочисленными ножевыми ранениями был обнаружен в 2020 году в дренажной трубе парка "Сосновка".



Последний раз брокера живым зафиксировала камера наблюдения в ТЦ. Тогда его убийцу найти не удалось.


Сегодня, 22 ноября, Комарова должны повезти в Сосновку, где состоится следственный эксперипент. Каннибалу во всех подробностях придется рассказать о том убийстве годовалой давности. Кстати, ни в одном из преступлений последователь Ганнибала Лектора не раскаивается.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Сортавала   дтп   каннибализм   полиция   преступление   признание   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
rider2 Час назад
Ппц, что у них там в Питере творится, то расчленёнка, то этот п...ц......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
babsbaberley 36 минут назад
В блокадном Ленинграде такое было частым явлением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Сергеев 59 минут назад
Брокеры обладают высокими вкусовыми качествами, мясо не жилистое, тяжелее мыши ничего не поднимали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Garpia121 Час назад
То пожарил, то сварил, уже определитесь. И какая такая часть ему по вкусу не понравилась?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
doker Час назад
До "ковида" Питер этим не грешил...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Это всё Питерский климат деприсуху нагоняет. Но по любому - как то зачастили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
閃光 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
967
Ян Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
967
Ян Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sunny11 Час назад
Хочет по дурке съехать с пожизненного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Core Час назад
Вот теперь Питер начинает походить на самого себя, а то труп почти целый был, не порядок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Лесли 🥰 Час назад
охереть!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Сергей Час назад
В Питере даже мосты ночью расчленяют!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает Полицейские упустили бандита, но не растерялись и схватили первого попавшегося прохожего Полицейские упустили бандита, но не растерялись и схватили первого попавшегося прохожего Бдительный сосед спас ребенка от похитителя Бдительный сосед спас ребенка от похитителя "Успокойтесь, все нормально": брат Хабиба уверял, что находится в спортзале, пока сидел в полиции Шереметьево "Успокойтесь, все нормально": брат Хабиба уверял, что находится в спортзале, пока сидел в... "Надо вернуть смертную казнь": отец убитой студентки из Оренбургской области - о трагедии "Надо вернуть смертную казнь": отец убитой студентки из Оренбургской области - о трагедии Нелегальные мигранты Европы и их чудеса ловкости Нелегальные мигранты Европы и их чудеса ловкости
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29829



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Пока не запретили: порция упоротого черного юмора
3
85
Пока не запретили: порция упоротого черного юмора
Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве
0
568
Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве
Набирающие популярность в сообществах
Поедание козявок укрепляет иммунитет
1
21
Поедание козявок укрепляет иммунитет
Мечты сбываются
0
0
Мечты сбываются
Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает
Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все согласны
0
1

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#картинки#фотографии#дтп#смешные#кино#познавательно#мемы#сша
#фото#история#прикол#подборка#новости#Разное#СССР#дети#позитив#прикольные
#интересно#животные#люди#сарказм#сатира#интересное#Ynews#комментарии#приколы#Россия

На что жалуетесь?

Вернуться