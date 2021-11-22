Один из задержанных по делу с трупом в багажнике оказался каннибалом

На допросе один из задержанных, 23-летний Егор Комаров признался в своей тяге к каннибализму. Более того, по его словам, ранее он уже пробовал человеческое мясо. Жертву для этих гастрономических экспериментов "добыл" сам - осенью прошлого года в парке Сосновка задержанный напал и зарезал человека. Труп его спрятал, а часть тела унес домой, сварил и съел. При этом, каннибал не исключил, что, возможно, мясо с другой части тела было бы вкуснее.