Один из задержанных по делу с трупом в багажнике оказался каннибалом

Воскресное утро на трассе "Сортавала" в Ленобласти томным назвать было сложно. Во время ДТП из багажника легкового авто внезапно вывалился обезглавленный труп. Водителя и пассажира, перевозивших "груз 200" спустя несколько часов задержали. Оказалось, что страшная история до сих пор выглядела еще более-менее приличной. Если к ней вообще можно было применить это понятие.
На допросе один из задержанных, 23-летний Егор Комаров признался в своей тяге к каннибализму. Более того, по его словам, ранее он уже пробовал человеческое мясо. Жертву для этих гастрономических экспериментов "добыл" сам - осенью прошлого года в парке Сосновка задержанный напал и зарезал человека. Труп его спрятал, а часть тела унес домой, сварил и съел. При этом, каннибал не исключил, что, возможно, мясо с другой части тела было бы вкуснее.
В СМИ сообщается, что труп 38-летнего брокера с многочисленными ножевыми ранениями был обнаружен в 2020 году в дренажной трубе парка "Сосновка".
Последний раз брокера живым зафиксировала камера наблюдения в ТЦ. Тогда его убийцу найти не удалось.
Сегодня, 22 ноября, Комарова должны повезти в Сосновку, где состоится следственный эксперипент. Каннибалу во всех подробностях придется рассказать о том убийстве годовалой давности. Кстати, ни в одном из преступлений последователь Ганнибала Лектора не раскаивается.
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