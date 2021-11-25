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Чёрные дни BLM: после очередного нововведения шопинговать по БЛМовски бросились все кому не лень

Чёрные дни BLM: после очередного нововведения шопинговать по БЛМовски бросились все кому не лень (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2021 10:05
Сообщество : Жизнь в США
Метки: blm   видео   декриминализация   калифорния   кражи   окленд   сша   шопинг   
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Теперь уголькам придётся занимать очередь...

В Окленде, штат Калифорния - городе, известном на всём западном побережье США, высоким уровнем уличной преступности декриминализованы кражи на сумму, не превышающую 1000$. А значит, не только неграм, но и другим представителям свободной американской нации можно почти легально обносить магазины.

Что и этого получилось прекрасно иллюстрирует ролик размещённый на Telegram-канал "Only Street Fighting".


Для справки: по сведениям пятилетней давности от habr.com, 34,5% населения Окленда составляют белые, 28% — афроамериканцы, 16,8% — азиаты. Уровень преступности в некоторых районах был очень высок. По данным ФБР, в 2005 году Окленд занимал первое место по уровню убийств в Калифорнии и десятое место в США среди городов с населением более 250 000 человек. С тех пор мало что изменилось.


Напомним, недавно описывались приёмы шопинга от BLM в Сан-Франциско, в заливе которого расположен Окленд.

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Метки: blm   видео   декриминализация   калифорния   кражи   окленд   сша   шопинг   
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629
svarog19692007 2 часа назад
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487
Влад 11 минут назад
Осталось только белому населению при виде негритосов вставать на колени и открывать рот в ожидании...
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−3
Игорь Ш 16 минут назад
Ну хоть какая-то хорошая новость из США. Только бы не останавливались на этом...
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43
Имя Пользователя 16 минут назад
Мне больше интересно предстоящая зомби-драма "QR коды и метро Москвы". Жду не дождусь.
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106
eutace 21 минуту назад
если почти разрешено воровать - то почему они убегают?
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182
Nаnе First NameLаst Полчаса назад
А камеру почему не скомуниздили?Проти таких дробь самый лучший вариант. То бежали гуськом, а так бы лежали гуськом.
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25k
Батончик с маком Полчаса назад
Анархия мать порядка.
Однако интересно
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4k
Виктор Штурмаревич Полчаса назад
Пару ручных грагат к шмоткам привязать за чеку,чтобы быстрее метались.
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9k
ScorpionDS Полчаса назад
Странный и тупой закон, но пусть осудить их нельзя, но ведь можно стрелять, если они проникают на частную собственность.
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450
Снежный Барс 43 минуты назад
Вот это я понимаю демократия
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2k
Frank Borman 50 минут назад
Вот он, коммунизм по американски. Идешь в магазин, берешь что хочешь и уходишь. Ну а деньги? А деньги платят только белые лохи. Предки афронегров настрадались во время рабства, так что теперь афронеграм все бесплатно.
Все таки есть в мире справедливость. Американцы грабят другие страны (Ирак, Сирия, Ливия), а теперь афронегры будут делать то же самое, уже в Америке.
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420
Chaim Kushnir 51 минуту назад
это прекрасно! Америка шла семимильными шагами к сегодняшнему своему состоянию. И, собственно, пришла. Ждем финальной мощной зарубы между БЛМ, трансами и еще какими -нить "обиженками" )))
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420
Chaim Kushnir Батончик с маком Полчаса назад
дай бог! Там уже такой паноптикум, что, разве что Джейсона Вурхиса с Фредди Крюгером не хватает )))
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19k
kamanch 58 минут назад
Похоже, что и камеру спистили ))))
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6k
Сергей 59 минут назад
Боже, храни такую Америку!
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1k
Шпиц Час назад
Открывающему магазин - ружо ф падарак!
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189
Vladimir Lyagera Час назад
Но ведь стрелять на поражение, защищая свою собственность, можно, даже если она стоит меньше $1000? Может, в этом и есть тайный план...
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