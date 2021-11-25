Чёрные дни BLM: после очередного нововведения шопинговать по БЛМовски бросились все кому не лень

Теперь уголькам придётся занимать очередь...
В Окленде, штат Калифорния - городе, известном на всём западном побережье США, высоким уровнем уличной преступности декриминализованы кражи на сумму, не превышающую 1000$. А значит, не только неграм, но и другим представителям свободной американской нации можно почти легально обносить магазины.
Что и этого получилось прекрасно иллюстрирует ролик размещённый на Telegram-канал "Only Street Fighting".
Для справки: по сведениям пятилетней давности от habr.com, 34,5% населения Окленда составляют белые, 28% — афроамериканцы, 16,8% — азиаты. Уровень преступности в некоторых районах был очень высок. По данным ФБР, в 2005 году Окленд занимал первое место по уровню убийств в Калифорнии и десятое место в США среди городов с населением более 250 000 человек. С тех пор мало что изменилось.
Зачистка магазина от товаров молодёжью Окленда (США)
Напомним, недавно описывались приёмы шопинга от BLM в Сан-Франциско, в заливе которого расположен Окленд.
Источник:
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Однако интересно
Все таки есть в мире справедливость. Американцы грабят другие страны (Ирак, Сирия, Ливия), а теперь афронегры будут делать то же самое, уже в Америке.