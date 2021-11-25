Чёрные дни BLM: после очередного нововведения шопинговать по БЛМовски бросились все кому не лень

Для справки: по сведениям пятилетней давности от habr.com, 34,5% населения Окленда составляют белые, 28% — афроамериканцы, 16,8% — азиаты. Уровень преступности в некоторых районах был очень высок. По данным ФБР, в 2005 году Окленд занимал первое место по уровню убийств в Калифорнии и десятое место в США среди городов с населением более 250 000 человек. С тех пор мало что изменилось.