"Ээээ, аааа, ээээ": чиновник не мог связать двух слов на совещании с губернатором

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Выступление председателя правительства Камчатского края ээээ весьма содержательно. Только чтобы его дослушать и понять, нужна немалая практика и выдержка.
В соцсетях смеются над фрагментом выступления председателя правительства Камчатского края. Нет, что чиновники зачастую косноязычны, знают многие. А тут еще и мысль постоянно убегает.
Скажите, кто-то что-нибудь понял из речи уважаемого спикера. Или вас тоже утомили бесконечные "эээ", "ааа" и "ммм"?
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Что характерно, заминка возникла перед упоминанием о бюджетных средствах. Но он старался.
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