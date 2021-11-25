"Ээээ, аааа, ээээ": чиновник не мог связать двух слов на совещании с губернатором

В соцсетях смеются над фрагментом выступления председателя правительства Камчатского края. Нет, что чиновники зачастую косноязычны, знают многие. А тут еще и мысль постоянно убегает.

Скажите, кто-то что-нибудь понял из речи уважаемого спикера. Или вас тоже утомили бесконечные "эээ", "ааа" и "ммм"?



