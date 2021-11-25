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"Ээээ, аааа, ээээ": чиновник не мог связать двух слов на совещании с губернатором

"Ээээ, аааа, ээээ": чиновник не мог связать двух слов на совещании с губернатором (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2021 08:34
Сообщество : Юмор
Метки: губернатор   камчатка   косноязычие   политика   смешно   совещание   чиновники   
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Выступление председателя правительства Камчатского края ээээ весьма содержательно. Только чтобы его дослушать и понять, нужна немалая практика и выдержка.

В соцсетях смеются над фрагментом выступления председателя правительства Камчатского края. Нет, что чиновники зачастую косноязычны, знают многие. А тут еще и мысль постоянно убегает.

Скажите, кто-то что-нибудь понял из речи уважаемого спикера. Или вас тоже утомили бесконечные "эээ", "ааа" и "ммм"?


Что характерно, заминка возникла перед упоминанием о бюджетных средствах. Но он старался.

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Метки: губернатор   камчатка   косноязычие   политика   смешно   совещание   чиновники   
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14  комментариев
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2k
Illuminat 2 часа назад
Туда по другим качествам попадают, увы.
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22k
Михаил Сметанкин 7 минут назад
Да норм! Пример с верхушки берет )))
Ссылка www.youtube.com
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6k
Николай Полчаса назад
Вот и где компетентность, ну ты же вроди как обладаешь информацией или как, дак изложи, или не обладаешь, или не знаешь как [мат] что бы не наказали потом... только это на ум приходит, потому как я понимаю волнение гачальники все дела, но мычание [мат]юлей за мычание не ограждает... есть еще один вариант, мозга нет по этому связной речи не получается...
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6k
Shade116 40 минут назад
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10k
котегRUS 57 минут назад
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1k
Walther Час назад
Да что за примерами далеко ходить! Вон Набиуллина (чуть было в написании фамилии не ошибся), пока ей пресс-центр речи пишет, все в порядке (не верит правда никто, ну да это мелочи по сравнению с Мировой Революцией), а как сама рот откроет, все спичи сводятся к тому, что они то все ништяк придумывают, креативно, просто им тупой народ попался ни копить, ни инвестировать не умеют...
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716
Pionerus Час назад
Так себе новость...слабовато для скандала.
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−122
павук Час назад
путенская вертикаль власти
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18k
KOSTELLO Час назад
Без мата не связываются слова
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Бессвязность речи - отсутсвие мысли. Вот и пошли заученнве штампы, аккуратнее нужно быть, до шизофании недалеко.
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22k
Сибиряк Час назад
И чего? У нас на работе главный инженер тоже разговаривает междометиями, но дело свое знает лучше тех кто красиво говорит.
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356
Мне по барабану 2 часа назад
Да любого публичного чиновника послушать то же самое, вроде слова есть а смысла нет. Этот хоть честно мычит
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40k
dima423 2 часа назад
чето ниочем)
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